Ярославль, 18 сентября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин не стал комментировать решение Владимира Путина об отказе в помиловании экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бабуркин как член комиссии по помилованию региона голосовал за смягчение наказания Урлашову.

Сергей Бабуркин Сергей Бабуркин

Я не буду комментировать решение президента — это его суверенное, исключительное право принимать решения. Все остальные могут под тем или иным углом зрения смотреть на ситуацию и высказывать свое мнение в рамках процесса — я имею ввиду комиссию по помилованию, главу региона и так далее. Но это только вспомогательные моменты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Бабуркин пояснил, почему он сам был за смягчение наказания.

Комиссия руководствовалась гуманитарными соображениями, в частности семейным положением Евгения Урлашова. У него престарелая мать, которая плохо себя чувствует и о которой он говорил комиссии, когда выступал перед ней. Он говорил очень взволнованно и с глубоким переживанием. Очевидно, эффект личного присутствия имел место. Исходя из этого комиссия тогда приняла решение, которое не ставило под сомнение приговор суда, а лишь предлагало несколько смягчить наказание», — сказал корреспонденту ИА Regnum уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Евгений Урлашов находится в заключении с июля 2013 года.