Рыбинск, Ярославская область, 13 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, осуждённый за взятки, отозвал из суда заявление об условно-досрочном освобождении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM заявление от Урлашова поступило в Рыбинский городской суд. Из 12,5 лет по приговору бывший мэр провёл в заключении 8,5. Первое заседание суда по заявлению Евгения Урлашова должно было состоятся 13 января. Однако экс-мэр отозвал документ. Причины этого пока неизвестны.