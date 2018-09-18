Ярославль, 18 сентября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Председатель комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области рассказал, почему глава региона принял решение отказать в помиловании Евгению Урлашову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, перед рассмотрением комиссии по помилованию формируются материалы по осужденному, куда приобщаются многие документы — начиная от приговора, характеристик, поведения в местах лишения свободы и других процессуальных документов. Эти документы сначала поступают в комиссию по помилованию, а потом губернатору.

Yarregion.ru Губернатор Ярославской области

«При рассмотрении ходатайства о помиловании члены комиссии принимают во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Урлашов совершил особо тяжкое преступление. Учитывается поведение осужденного во время отбывания наказания — у экс-мэра имеется 4 неснятых действующих взыскания-наказания и ни одного поощрения. Кроме того, он не отбыл половину наказания — из 12,6 лет всего 4 года 9 месяцев. Во внимание принимается возмещение материального ущерба — на период рассмотрения остался не погашен долг государству в размере практически 20 миллионов рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Михаил Соловьев.

Кроме вышеназванных факторов, губернатор учитывает другие обстоятельства, которые считаются существенными для принятия решения. Например, ходатайство ярославского УФСИН, а оно не поддержало просьбу Урлашову о помиловании, так как он имеет дисциплинарные взыскания, не работает, не участвует в общественной жизни, не признает свою вину.

«Кроме ходатайства Урлашова, даже зацепиться не за что, чтобы можно было рассмотреть его помилование. Соответственно, и в обращении губернатора на имя президента были приведены такие же основания, а именно: степень общественной опасности совершенного преступления, незначительный срок отбытого наказания, поведение осужденного в местах лишения свободы, наличие неснятых и непогашенных взысканий, мнения администрации исправительного учреждения. Ну и, соответственно, президент отклонил ходатайство Урлашова о помиловании», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Михаил Соловьев.

Председатель комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области Михаил Соловьев считает, что прошлый состав комиссии, который вынес решение поддержать ходатайство Урлашова, сделал это с преимуществом в один голос «больше из соображения гуманности». Никаких других аргументов в пользу ходатайства Урлашова, со слов Михаила Соловьева, не было.