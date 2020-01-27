Ярославль, 27 января, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд отказал в смягчении наказания бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Об этом сообщает портал Yarnews.

Евгений Урлашов

Евгений Урлашов осужден за взятку к 12,5 лишения свободы. Более половины срока он уже отбыл, в заключении экс-мэр находится с июля 2013 года. Урлашов просил суд заменить оставшуюся часть наказания принудительными работами. Этот вид наказаний введен сравнительно недавно и предполагает нахождение осужденного в специальном исправительном центре, где он должен работать, при этом часть заработка идет в пользу государства.

Однако суд не удовлетворил просьбу бывшего чиновника. Против этого выступило управление исполнения наказаний Ярославской области. Ранее Урлашов подавал прошение о помиловании, но Владимир Путин ему отказал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году оппозиционный политик выиграл выборы мэра Ярославля у единоросса Якова Якушева, но через год задержан по подозрению в коррупции. Все участники «дела Урлашова» уже вышли на свободу, отбыв сроки наказания, заммэра Дмитрий Донсков был оправдан судом. Сам Евгений Урлашов, согласно приговору суда, должен находится в колонии до 2026 года.