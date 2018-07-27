Ярославль, 27 июля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Кировский районный суд отказал «Агентству по аренде земельных участков города Ярославля» в иске к экс-мэру Евгению Урлашову о взыскании 279,8 тыс. рублей неосновательного обогащения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, представители Агентства просили взыскать с Урлашова задолженность за фактическое использование земельного участка площадью 1144 кв. м в Коровницком переулке без внесения платы. Речь шла о периоде с 19 ноября 2009 года по 19 ноября 2012 года.

В судебном заседании представитель ответчика по доверенности Светлана Ефимова эти требования не признала и пояснила, что истец не провел надлежащего обследования земельного участка, «поскольку актами проверки не установлен размер долей, а также сложившийся порядок пользования земельным участком». Таким образом, из расчета агентства невозможно определить, какая именно ставка арендной платы была использована, а также правомерность ее применения. Кроме того, истцом был пропущен срок исковой давности по заявленным требованиям.

Суд счел, что факт пользования Евгением Урлашовым земельным участком подтверждается актами проверки от 2008 и 2011 годов. В связи с тем, что он при этом не оформил договор аренды и не вносил плату за использование земельного участка, тем самым неосновательно сберег за счет средств муниципального образования денежные средства.

Однако с учетом того, что срок исковой давности прошел, в иске агентства к экс-мэру суд отказал.