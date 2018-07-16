Ярославль, 16 июля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. В распоряжении ИА REGNUM оказались записки экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, который в настоящее время отбывает наказание в ИК №2 Рыбинска. Их подлинность подтвердила бывший пресс-секретарь Урлашова.

Евгений Урлашов

В этих записках Евгений Урлашов рассказывает о своей жизни в колонии, комментирует отказ губернатора по своему ходатайству о досрочном освобождении, рассуждает о «политической проституции» и мусорном скандале, высказывает свое мнение об ЯрОблЕИРЦ и компании «Хартия» Игоря Чайки. Мы начинаем публикацию этих заметок в день рождения Евгения Робертовича, который он отмечает 16 июля.

О жизни в колонии

«Самочувствие, в целом, нормальное. А настроение — переменчивое, как сама жизнь, всегда по-разному. Здесь все состоит из мелочей, которые жизненно важны. Например, в начале июля нам запретили смотреть телевизор, а значит, мы не смотрели футбольные матчи Чемпионата мира, не знаем новостей из жизни страны и мира, не видим христианских программ телеканала «Спас» и др. Настроение у всех плохое. Вместо этих каналов нам включили потоком фильмы с бесконечным насилием. А прежде — посмотришь новости, выиграла сборная России на ЧМ-2018 — настроение хорошее, подумаешь о направленной против народа пенсионной реформе, о безудержном росте цен на все — настроение отвратительное, прочитаешь хорошую книгу — настроение хорошее. Всегда по-разному. Здесь жизнь течет медленно, без суеты, однообразно».

Отказ в помиловании:

«Комиссия по помилованию Ярославской области провела выездное заседание в ИК-2, где я нахожусь. Мне задавали вопросы, я отвечал. По итогам комиссия приняла решение рекомендовать сократить срок на 3,5 года. Губернатор Миронов Д. без объяснения причин не поддержал это решение, которое скрывалось от всех около двух недель. Мы узнали об этом из СМИ. Акт о помиловании не подразумевает признание вины. Это однозначно прописано в законе. Я не могу признать то, чего не было. Те, кто фабриковал уголовное дело против меня, сегодня осуждены за многочисленные провокации в составе организованной преступной группировки».

Мусорный скандал:

«Это большая ошибка нового губернатора, которого избиратели Ярославской области наделили авансом и лишь потому, что президент Путин В.В. его представил, а другие партии не смогли выдвинуть сильных оппонентов. Давайте вспомним. Разве Миронов Д.Ю. обещал на встречах с избирателями сделать помойку Москвы и Московской области в древнем городе Ярославле? Нет, конечно, губернатор-ярославец никогда бы так не поступил. Если бы во время выборов губернатор раскрыл свои планы избирателям, то его не избрали бы, это очевидно. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос: кто-нибудь из вас, уважаемые читатели, приносит чужой мусор в свой дом? Значит, Ярославская область не стала для этих людей своим домом. Манера и способ решения этого вопроса схожи с ситуацией по поднятию пенсионного возраста».

«По опыту знаю, да и из истории, что в исполнительной власти любого региона России существуют внутренние споры, противоречия. Не исключаю, что авторы мусорной сделки из фальшивых друзей губернатора и могли желать имиджевых потерь. Наверняка в его команде уже кто-то присмотрелся к губернаторскому креслу, что не мешает делать бизнес, подставляя самого руководителя под потоки объективной критики».

О политической ситуации:

«Судя по убогости политического ландшафта Ярославской области, что является уменьшенной копией федерального уровня, все вернулось к нулевой отметке. Тишина, апатия, слабая конкуренция, нет нерва борьбы, есть видимость и эффект присутствия некоторых партий. Все это — прямое следствие откровенного разочарования федеральной политикой, когда обещаний людям дано много, но реально стало жить хуже, и все закончилось пустой болтовней на бесчисленных форумах. Народ смертельно устал и ни во что не верит, хочет, чтобы его никто не трогал, не беспокоил, чтобы чиновники и кандидаты отстали от них со своими сказками. Опустошение и разочарование от одних и тех же лиц и слов бродит по России, а значит, и по Ярославской области. А при таком настроении управлять областью проще».

ИА REGNUM продолжит публикацию «записок Урлашова».