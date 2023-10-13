Дела Алексея Навального
Суд арестовал троих адвокатов Навального
Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщили в суде. Согласно решению суда, до 13 декабря под стражу...
13 октября 2023
СПЧ РФ: Навальный получил необходимые лекарства, угрозы его здоровью нет
Необходимые блогеру Алексею Навальному медикаменты были переданы в медсанчасть. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, заверил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Читайте также: В посольстве РФ в США отвергли обвинения Госдепа по делу блогера Навального Он посетил...
17 января 2023
Захарова предложила CNN рассказать о тюрьмах США и правду о деле Навального
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале перечислила ряд вопрос, на которые предлагает ответить каналу CNN, чтобы он «наконец, занялся делом и обратил внимание на странности вокруг «отравления Навального». Читайте также: Захарова рассказала о новой уловке США для...
8 января 2023
В посольстве РФ в США отвергли обвинения Госдепа по делу блогера Навального
Уголовное дело в отношении российского блогера Алексея Навального не является политически мотивированным. а обвинения Госдепа США о якобы отравлении блогера бездоказательны. Об этом сказано в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном 20 августа в телеграм-канале дипмиссии...
21 августа 2022
Скончался Игнат Артеменко
В возрасте 95 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года оппозиционер Алексей Навальный оскорбил ветерана, назвав его в числе других сторонников российской Конституции «холуем», «предателем», «позором страны». Следственный...
19 июня 2022
Оппозиционерка Ирина Фатьянова выплатит силовикам четырехмиллионный штраф
Суд в Петербурге удовлетворил иск управления МВД к экс-главе петербургского штаба Алексея Навального Ирине Фатьяновой, написала она в своём телеграм-канале. В ведомстве требовали, чтобы оппозиционерка выплатила силовикам 3,9 миллиона рублей за то, что им пришлось сверхурочно работать на акциях...
29 апреля 2022
Суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима
Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда. «Окончательно назначить Навальному наказание в виде 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — вынесла...
22 марта 2022
Суд в Москве признал Навального виновным по делу о мошенничестве
Лефортовский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщила 22 марта судья Маргарита Котова. «Суд установил, что Навальный… совершил мошенничество», — сказала судья. Также судья зачитала данные о потерпевших и средствах...
22 марта 2022
Сеть: «Поучительная история» — Навальный может остаться в тюрьме надолго
Просьба государственного обвинения назначить блогеру Алексею Навальному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда, 13 лет лишения свободы стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте». "А помните, они...
16 марта 2022
Прокурор запросил для Навального 13 лет колонии
Государственное обвинение просит назначить блогеру Алексею Навальному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда 13 лет лишения свободы. Об этом прокурор заявила 15 марта в ходе прений сторон по делу на выездном заседании Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии в Покрове...
15 марта 2022
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря блогера Навального
В розыск объявило пресс-секретаря блогера Алексея Навального — Киру Ярмыш — российское МВД. Это 11 марта следует из базы данных указанного ведомства. При этом также из базы данных МВД РФ следует, что Ярмыш разыскивается по статье российского Уголовного кодекса (УК), однако не уточняется, по какой...
11 марта 2022
Почти 9 тысяч выездных заседаний прошло в учреждениях УИС за три года
В учреждениях уголовно-исправительной системы России в период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года состоялось 8 947 выездных заседаний, следует из официальной справки, имеющейся в распоряжении РАПСИ. Были рассмотрены дела в отношении 9 057 человек. По уголовным делам за преступления...
15 февраля 2022
Новое уголовное дело против Навального поступило в суд Москвы
Российского блогера Алексея Навального обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Новое уголовное дело в отношении него поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе судебной инстанции. «В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по...
3 февраля 2022
Спецборт из ФРГ в Омск был заказан ещё за день до инцидента с Навальным
Москва хотела бы получить от Берлина объяснения в рамках «дела Навального». Так, Германия до сих пор не ответила, почему самолёт, прилетевший из Германии в Омск за Навальным, был заказан за день до того, как ему стало плохо. Об этом сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью...
28 января 2022
Лавров заявил об отсутствии ответа ФРГ по инциденту с Навальным
Германия до сих пор не направила ответы в адрес российской стороны, касающиеся инцидента с российским блогером Алексеем Навальным летом 2020 года. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Олега Навального объявили в федеральный розыск «Мы до сих пор не...
28 января 2022
Олега Навального объявили в федеральный розыск
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск брата осужденного блогера Алексея Навального Олега. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Ранее ФСИН России попросила суд заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. Соответствующее заседание...
26 января 2022
Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока Олегу Навальному 18 февраля
Люблинский суд Москвы проведет заседание по вопросу замены условного срока заключения на реальный брату осужденного блогера Алексея Навального Олегу 18 февраля, сообщили 26 января в пресс-службе суда. «Рассмотрение ходатайства ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок...
26 января 2022
ФСИН попросила суд заменить брату Навального условный срок на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить брату находящегося в местах лишения свободы блогера Алексея Навального Олегу условное наказание по делу о нарушении санитарных правил реальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Люблинского суда Москвы. «В...
25 января 2022
Росфинмониторинг внес Навального в реестр террористов и экстремистов
Осужденный блогер Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства 25 января. Также в данный список внесены соратники Навального Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Лилия Чанышева и...
25 января 2022
Давление на Россию не ведет к массовым оппозиционным выступлениям. Мнение
Европейский сетевой ресурс антиглобалистской направленности The Saker, который базируется в Исландии, имеет основную аудиторию в США, Канаде и странах Евросоюза, опубликовал материал «Европейский реквием по российской оппозиции «"Нарастающее с каждым днем давление на Россию со стороны стран Запада...
18 января 2022