Москва, 13 октября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал троих адвокатов Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщили в суде.

Согласно решению суда, до 13 декабря под стражу заключены Алексей Липцер, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин.

Всем троим вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). По ходатайству следствия заседания прошли в закрытом режиме. Подробности обвинений официально не разглашаются, сообщил ТАСС.

Из выдержек сторонников Навального следует, что адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Алексею Навальному, который получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме. Навальный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии.

Изначально гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы. В деле фигурируют и соратники Навального. Большинство из них находится за пределами России. 11 человек ранее были объявлены по данному делу в розыск.