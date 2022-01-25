ФСИН попросила суд заменить брату Навального условный срок на реальный
Москва, 25 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить брату находящегося в местах лишения свободы блогера Алексея Навального Олегу условное наказание по делу о нарушении санитарных правил реальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Люблинского суда Москвы.
Отмечается, что ведомство аргументировало соответствующее требование «неисполнением наложенных на осуждённого обязанностей».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.