Москва, 25 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить брату находящегося в местах лишения свободы блогера Алексея Навального Олегу условное наказание по делу о нарушении санитарных правил реальным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Люблинского суда Москвы.

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«В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича», — заявили в суде.

Отмечается, что ведомство аргументировало соответствующее требование «неисполнением наложенных на осуждённого обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.