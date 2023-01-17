Москва, 17 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Необходимые блогеру Алексею Навальному медикаменты были переданы в медсанчасть. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, заверил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Tehrosinfo.ru Алексей Навальный

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Он посетил Навального и пообщался с ним, беседа длилась более двух часов.

«В настоящий момент могу однозначно сказать, что его состоянию здоровья ничего не угрожает. Мы привезли с собой в том числе препараты, которые отсутствуют в перечне данной медсанчасти, и передали их исправительному учреждению», — заверил правозащитник в своём телеграм-канале.

Он признал, что часть необходимых лекарств может отсутствовать в медсанчасти. Эту проблему намерены решать предоставлением возможности покупать некоторые медикаменты, в том числе дорогостоящие, прямо на территории ФСИН. Алексей Мельников также подчеркнул, что часто вместо препаратов зарубежного производства заключённым предлагают российские аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, совершавшего перелёт из Томска в Москву. После реанимационных мероприятий его отправили в немецкую клинику, где был сделан вывод, что Навального якобы пытались отравить.

Весной 2021 года Навальный был приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима за мошенничество и неуважение к суду.