СПЧ РФ: Навальный получил необходимые лекарства, угрозы его здоровью нет
В СПЧ России заявили, что угрозы здоровью Алексея Навального нет
Москва, 17 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Необходимые блогеру Алексею Навальному медикаменты были переданы в медсанчасть. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, заверил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Читайте также: В посольстве РФ в США отвергли обвинения Госдепа по делу блогера Навального
Он посетил Навального и пообщался с ним, беседа длилась более двух часов.
Он признал, что часть необходимых лекарств может отсутствовать в медсанчасти. Эту проблему намерены решать предоставлением возможности покупать некоторые медикаменты, в том числе дорогостоящие, прямо на территории ФСИН. Алексей Мельников также подчеркнул, что часто вместо препаратов зарубежного производства заключённым предлагают российские аналоги.
Как сообщало ИА REGNUM, блогер Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, совершавшего перелёт из Томска в Москву. После реанимационных мероприятий его отправили в немецкую клинику, где был сделан вывод, что Навального якобы пытались отравить.
Весной 2021 года Навальный был приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима за мошенничество и неуважение к суду.