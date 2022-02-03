Москва, 3 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Российского блогера Алексея Навального обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Новое уголовное дело в отношении него поступило в Лефортовский суд Москвы. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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«В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду», — уточнил в беседе с ТАСС представитель суда.

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Следствие полагает, что Навальный похитил и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собиравшиеся «Фондом борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неуважение к суду вменяется блогеру из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области, где Алексей Навальный отбывает наказание, ещё на три месяца оставила осужденного блогера на профилактическом учёте как склонного к экстремизму.

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Напомним, в декабре 2021 года Навальный выплатил штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.