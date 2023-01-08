Москва, 8 января, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале перечислила ряд вопрос, на которые предлагает ответить каналу CNN, чтобы он «наконец, занялся делом и обратил внимание на странности вокруг «отравления Навального».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Читайте также: Захарова рассказала о новой уловке США для военной помощи Киеву

Захарова написала, что надеется на цикл передач, а экспертами выступят «не только дочка-студентка, но и профессионалы».

В числе вопросов от представителя российского МИД, касающиеся Алексея Навального, «на которые мы не получили внятных ответов от властей ФРГ, Швеции и Технического Секретариата ОЗХО», в частности почему экипаж спецсамолёта Бомбардье CL-600-2B16 получил команду лететь в Россию уже 19 августа 2020 года, то есть за несколько часов до якобы отравления Навального, сколько человек было на этом борту, который 21 августа 2020 года прилетел в Омск и кто были эти люди?

Далее продолжает Захарова: почему власти ФРГ отказывают в передаче якобы имеющихся у них материальных вещественных доказательств совершённого на Навального «покушения», почему скрываются подробности участия гражданки Певчих в событиях, сопровождавших экстренную транспортировку Навального в Берлин, какую роль играют бутылки из комнаты Навального в ходе расследования?

И, наконец, как вышло, что при представлении проекта доклада ОЗХО по осуществлению в 2020 году Конвенции о запрещении химического оружия выяснилось, что в пункте 1.41 содержится утверждение о том, что уже 20 августа 2020 года технический секретариат ОЗХО направил по просьбе ФРГ группу по оказанию технической помощи в связи с подозрением на отравление Алексея Навального?

«Немецкая сторона ответила, что речь шла о технической ошибке», — добавила Мария Захарова.

В конце поста, дипломат обратилась непосредственно к американскому политическому обозревателю Фариду Закария, который в своих материалах ужасался условиями содержания в российских тюрьмах.

Захарова предложила ему «сделать эфир с Марией Бутиной, Виктором Бутом, Константином Ярошенко или Олегом Никитиным. Думаю, они с удовольствием опишут ад, творящийся в тюрьмах в США».

«Слабо, Фарид, пообщаться с теми, о чьих мучениях CNN столько лет молчал?» — спросила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад задействует новые способы оказать военную поддержку киевским боевикам, заявила Мария Захарова.