Вашингтон, 21 августа, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении российского блогера Алексея Навального не является политически мотивированным. а обвинения Госдепа США о якобы отравлении блогера бездоказательны. Об этом сказано в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном 20 августа в телеграм-канале дипмиссии.

Facebook.com/RusEmbUSA Посольство РФ в США

«Обратили внимание на очередные обвинения Госдепартамента, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химоружия против Навального. Заявления об отравлении «блогера» абсолютно бездоказательны. Уголовное дело в отношении россиянина не является политически мотивированным. Он отбывает наказание на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством», — сказано в заявлении российского посольства в США.

Кроме того, российские дипломаты назвали лживыми утверждения Госдепа США о том, что Россия якобы обладает химическим оружием.

Напомним, блогер Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после резкого ухудшения самочувствия на борту самолёта, совершавшего перелёт из Томска в Москву. После реанимационных мероприятий Навальный, по настоянию родных, был доставлен в клинику «Шарите» в Берлине. Правительство Германии выступило с обвинением в адрес российских властей, что в отношении Навального якобы применялось боевое отравляющее вещество. При этом до вывоза блогера ы ФРГ никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было. Власти России и медики, спасшие жизнь Навальному, неоднократно предлагали всестороннее сотрудничество в расследовании инцидента.