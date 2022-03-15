Покров, Владимирская область, 15 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Государственное обвинение просит назначить блогеру Алексею Навальному, обвиняемому в мошенничестве и оскорблении суда 13 лет лишения свободы. Об этом прокурор заявила 15 марта в ходе прений сторон по делу на выездном заседании Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии в Покрове.

Суд

«Окончательно прошу назначить Навальному наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на два года», — цитирует «Интерфакс» прокурора Надежду Тихонову.

Также сторона обвинения попросила дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей. Прокурор указала, что Навальный пошёл на совершение преступлений, будучи «переполняемым чувством собственной исключительности».

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный обвиняется в четырёх эпизодах особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуважении к правосудию (части 1, 2 статьи 297 УК РФ).

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Новое дело в отношении блогера поступило в Лефортовский суд Москвы в начале февраля. Следствие полагает, что Навальный похитил и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собиравшиеся «Фондом борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неуважение к суду вменяется блогеру из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносивший приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.