Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Суд в Петербурге удовлетворил иск управления МВД к экс-главе петербургского штаба Алексея Навального Ирине Фатьяновой, написала она в своём телеграм-канале.

Chaspik. spb. ru Штраф

В ведомстве требовали, чтобы оппозиционерка выплатила силовикам 3,9 миллиона рублей за то, что им пришлось сверхурочно работать на акциях протеста 23 и 31 января 2021 года. Эта сумма сложилась из зарплат почти полутора тысячи полицейских за 1462 часа переработки.

Во время судебного процесса выяснилось, что на протестах работали в том числе те полицейские, которые обычно безопасностью на массовых мероприятиях не занимаются. Усмирять протестующих вывели, например, сотрудников, которые ловят фальшивомонетчиков, борются с этническими преступлениями и устанавливают личность неопознанных трупов.

В прошлом году Ирина Фатьянова выдвигала свою кандидатуру на выборы в Законодательное собрание Петербурга, но её не допустили к выборам из-за связи с «экстремистской организацией» — городским штабом Алексея Навального.

Ирина Фатьянова эмигрировала из России и сейчас живёт в Грузии.