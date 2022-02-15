Владимир, 15 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В учреждениях уголовно-исправительной системы России в период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года состоялось 8 947 выездных заседаний, следует из официальной справки, имеющейся в распоряжении РАПСИ.

Джон Лэври, 1916 год Судебное заседание

Были рассмотрены дела в отношении 9 057 человек. По уголовным делам за преступления, совершенные ранее, до осуждения, состоялось 81 заседание в отношении 63 человек. Наибольшее количество таковых прошло в Свердловской области (18) и Республике Коми (17).

Более четырех тысяч заседаний (4 111) состоялось по вопросу условно-досрочного освобождения (45,9%).

Наибольшее количество выездных заседаний было в УФСИН России по Удмуртской Республике (572), в УФСИН по Омской (473), Курской (400) и Ростовской (444) областей. В качестве примера в справке указывается судебное заседание от октября 2020 года, которое прошло на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием адвоката в отношении осужденного Вячеслава Дацика. Фигурант дела о незаконном пересечении границы решением суда был освобожден условно-досрочно. Ходатайство мужчины рассматривалось с его участием.

Более тысячи заседаний (1 320) состоялось за эти три года по вопросу изменения вида исправительного учреждения положительно характеризующимся осужденным. Наибольшее количество таких заседаний было в УФСИН России по Омской области (533), УФСИН России по Республике Коми (138), Удмуртской Республике (135).

По вопросу изменения вида исправительного учреждения осужденным, являющимся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, прошло 333 выездных заседания (115 — в Республике Адыгея, 39 — в УФСИН по Республике Хакасия, 38 — в Забайкальском крае.

Вопрос замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания рассматривался на 2 856 выездных заседаний. Чаще всего — в УФСИН России по Омской области (648), УФСИН России по Республике Адыгея (480), Курской области (315). Так, в июле 2020 года на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошло судебное заседание с участием адвоката в отношении осужденного Михаила Жукова, фигуранта дела об убийстве в 2010 году коммерсанта Олега Попова. Решением суда неотбытое наказание в виде лишения свободы было заменено на принудительные работы.

Вопросы освобождения по болезни рассматривались на 198 заседаниях. По рассмотрению уголовных дел за преступления, совершенные в местах лишения свободы, прошло 48 заседаний в отношении 47 человек (13 в УФСИН России по Еврейской автономной области и 11 — в Нижегородской области).

Следует отметить, что Лефортовский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Алексея Навального. Процесс по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуважении к суду (ст. 297 УК РФ) будет проходить в колонии общего режима №2 в городе Покрове Владимирской области.

Дело было возбуждено больше года назад, в том числе из-за деятельности ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и еще четырех фондов, связанных, по версии следствия, с Алексеем Навальным, и хищении из них более 356 миллионов рублей. Также блогера обвиняют по эпизоду с оскорблением судьи Веры Акимовой во время рассмотрения дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Место проведения процесса вызвало удивление у некоторых далеких от судебной практики людей. Однако эксперты считают такие комментарии спекуляцией, либо коренным непониманием принципов работы системы правосудия.

«Ничего необычного в такой практике нет. Уголовно-процессуальное законодательство не содержит запрета на проведение выездных судебных заседаний: они могут проходить где угодно — в больнице, в колониях, в следственном изоляторе. Суд вправе самостоятельно определить место, где будет проводиться заседание — такая возможность законом предусмотрена. Были случаи, когда стороны пытались обжаловать решение суда на основании того, что заседание было выездным и проводилось вне стен суда. Однако давно установлено, что этот факт не является основанием для обжалования, на этот счет есть соответствующие определения Верховного суда. В судебной практике выездные заседания распространены, и никакого нарушения уголовно-процессуального законодательства в подобном решении нет.

Другой вопрос, что во внимание общественности такие решения попадают нечасто и потому могут вызывать некоторое удивление у людей. Разумеется, рассмотрение дела в отношении Алексея Навального имеет определенный резонанс, и общественность вправе обсуждать этот процесс. В то же время, повышенное внимание именно к месту проведения заседания выглядит несколько надуманным. Как адвокат я вижу вполне объективные причины, по которым суд решил провести заседание в СИЗО — думаю, это связано, прежде всего, с тем, что Навальный сейчас уже находится в местах лишения свободы и дополнительные процессы, связанные с этапированием в Москву, просто нецелесообразны. Полагаю, решение суда в данном случае имеет четкое обоснование», — отмечает адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Константин Гандеров.