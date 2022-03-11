Москва, 11 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В розыск объявило пресс-секретаря блогера Алексея Навального — Киру Ярмыш — российское МВД. Это 11 марта следует из базы данных указанного ведомства.

Pixabay.com Розыск

При этом также из базы данных МВД РФ следует, что Ярмыш разыскивается по статье российского Уголовного кодекса (УК), однако не уточняется, по какой именно.

Напомним, 16 августа минувшего года Кира Ярмыш была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции, которая прошла 23 января 2021 года в Москве. После этого пресс-секретарь блогера в скором времени покинула Россию.