Москва, 26 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Люблинский суд Москвы проведет заседание по вопросу замены условного срока заключения на реальный брату осужденного блогера Алексея Навального Олегу 18 февраля, сообщили 26 января в пресс-службе суда.

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«Рассмотрение ходатайства ФСИН о замене Олегу Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы назначено на 18 февраля на 14:00 мск», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 года условно.