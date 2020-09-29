Захар Степанов
Последние публикации
Есть и плюсы, и минусы: СПбПУ о новых правилах приёма в вузы
Министерство науки и высшего образования РФ утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры ). В вузах уже назвали некоторые изменения революционными. Так, подать документы можно будет на 10 направлений в рамках одного вуза...
29 сентября 2020
Новые ограничения из-за COVID-19 в Москве: стоит ли готовиться к карантину?
В Москве впервые за последние три месяца зарегистрировано более 1500 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По всей стране — более 7200. На этом фоне вводятся новые ограничения: мэр Сергей Собянин рекомендовал работодателям переводить на удалёнку всех, кого можно, пенсионеров 65+ и лиц...
25 сентября 2020
Завершается оформление президентских пособий на детей до 16 лет
Десять дней осталось на подачу заявлений на президентские выплаты за детей. Все, у кого есть право на меры социальной поддержки семей в период пандемии, могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 октября. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах —...
21 сентября 2020
Оставьте детей в покое! Новые скандалы в системе образования
Первая неполная учебная неделя в России подходит к концу, но на Урале школы уже переводят на дистанционное обучение из-за подозрений на коронавирус, а в других регионах очередной внеучебный скандал — очереди из учащихся, которые выстраиваются, чтобы им на входе измерили температуру. Следите за...
4 сентября 2020
Это дискриминация! Скандал вокруг Всероса набирает обороты
В редакцию ИА REGNUM поступило очередное письмо относительно скандальной отмены заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году и дискриминационного отношения к детям. Публикуем обращение Григория Туринцева — отца учащегося 10 класса, ставшего победителем регионального этапа...
23 июля 2020
Что делать, если не пришла выплата 10 тысяч рублей на ребёнка — ответы
Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет начали выплачивать в России 1 июня. По информации Пенсионного фонда России, уже принято порядка 13 млн заявлений на пособия в размере 10 тысяч рублей. Только за первый день ПФР перечислил 146 млрд рублей. Однако в сети стали появляться...
4 июня 2020
Пособие и кредитные каникулы: помощь безработным в услових пандемии
Президент России Владимир Путин до конца мая планирует провести совещание по безработице. Он заявил, что сложившаяся на рынке труда ситуация непростая и требует комплексных решений, которые правительство должно подготовить. По словам главы государства, важно не допустить дальнейшего роста...
15 мая 2020
Помощь социальным предприятиям Москвы: кто и сколько может получить
Что такое социальное предприятие, то есть кто может рассчитывать на помощь Термин «социальное предприятие» закреплен Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ. Документ предусматривает четыре категории организаций, которые могут считаться социальными предприятиями: 1. Т е, кто...
15 мая 2020
Внимание! Штрафы! Что можно и нельзя в Москве из-за коронавируса
На совещании 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об отмене режима нерабочих дней по всей стране с 12 мая. При этом он пояснил, что решение о поэтапном снятии режима самоизоляции остаётся за каждым главой региона. Некоторые граждане ошибочно восприняли слова президента, решив...
13 мая 2020
Где и как получить 5 тысяч рублей на ребёнка до 3 лет
Уже 1,5 месяца назад, в марте, президент РФ Владимир Путин заявил о предстоящих выплатах в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно с апреля по июнь 2020 года. Это заявление вызвало немало возмущений. И вот почему — средства полагались лишь тем семьям, которые...
13 мая 2020
Как получить 10 тысяч на детей с 3 до 16 лет: подробности
Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая заявил о решении выплатить единоразово по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3-х до 16-ти лет. Глава государства пообещал, что заявление можно будет подать уже 12 мая на сайте Пенсионного фонда РФ или через портал «Госуслуги». На...
12 мая 2020
Оптимизация. Коронавирус. Смерть
Нам ежедневно рассказывают статистику по вновь выявленным подтвержденным случаям с COVID-19. Ну, вот оно плато? По ТВ высокие чины отчитываются друг перед другом, что ситуация на контроле, что всего всем хватит, только вот денег из бюджета дайте ещё. Все и всё на контроле! 2 мая Мурашко говорил...
11 мая 2020
Уроки коронавируса. Результат оптимизации лабораторий в Москве
Помните, несколько лет назад мы ходили в поликлинику и у нас брали кровь из пальца, тут же были лаборатории, в которых милые девушки сразу делали анализы. Уже через пару часов (а если нужно, то и быстрее) результат был у врача этой же поликлиники. Сегодня всё иначе! Несколько лет продолжалась...
3 мая 2020
#яПротивДистанционногоОбразования: что останется у детей
Волна недовольства из-за дистанционного обучения в РФ, введенного в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, набирает обороты. Родители жалуются, что им приходится осваивать программу и объяснять все своим детям. Учителя говорят о сильно выросшей нагрузке. Все вместе не перестают говорить о...
30 апреля 2020
«Мы имеем право» — школьники возмущены отменой финала Всероса
Министерство просвещения РФ просят не отменять заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019—2020 годов, а перенести его на более поздний срок и провести для учащихся 9-х и 10-х классов. Соответствующие обращения сами школьники и их родители ежедневно направляют в министерство...
21 апреля 2020
Кошмар и ненависть к учёбе! Кто спасёт детей?
С введением обязательного дистанционного образования, которое объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса в РФ, и родители, и дети, и учителя оказались в заложниках. Увы, мы живём по указке. Родители вынуждены выполнять роль учителей, учителя следуют тому, что им говорит...
16 апреля 2020
Семьям с детьми: о поддержке во время коронавируса
По 5 тысяч рублей, но не всем Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта 2020 года предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты должны были начаться 1 апреля. Всего предусмотрено три выплаты: за апрель, май и июнь...
8 апреля 2020
Коронавирус. Самоизоляция. Какие лекарства должны быть дома
Из-за коронавируса введён режим самоизоляции, который собрал дома семьи. Аптеки — одно из мест, куда разрешено выходить. Тем не менее врачи советуют иметь дома необходимый набор медпрепаратов, чтобы в любой момент была возможность оказать родным первую помощь. Главный врач городской клинической...
8 апреля 2020
Испытание дистанционным обучением. МЭШ не оправдала надежд?
Мэр Москвы Сергей Собянин и чиновники департамента образования столицы несколько лет радовались внедрению «Московской электронной школы». Как заявлено на сайте департамента, это «уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое даёт возможность учить и учиться...
6 апреля 2020
Как получить 5 тысяч на детей до трех лет: спрашивали — отвечаем
Ещё 28 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, которые предусматривают «осуществление, начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трёх месяцев), за счёт средств...
2 апреля 2020