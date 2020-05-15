Президент России Владимир Путин до конца мая планирует провести совещание по безработице. Он заявил, что сложившаяся на рынке труда ситуация непростая и требует комплексных решений, которые правительство должно подготовить. По словам главы государства, важно не допустить дальнейшего роста безработицы.

Бен Шан. Безработные. 1938

12 мая на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что «количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1,434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%». По её словам, 1,65 млн человек обратились за пособием и поиском работы с начала пандемии.

Впервые программа мер по поддержке граждан, лишившихся работы в период пандемии коронавируса, была озвучена на совещании президента с членами правительства 15 апреля 2020 года.

На совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы 6 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал об итогах по мерам, принятым с целью помощи гражданам, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«С 30 марта был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч до 12 130 рублей. С 9 апреля мы ввели временный максимально упрощённый порядок подачи заявлений на получение этого пособия. Хочу сказать, что теперь можно дистанционно через портал «Работа в России» либо через сайт госуслуг подать соответствующее заявление. Размер пособия по безработице, который они получают в случае, если гражданин потерял работу до 1 марта, зависит от длительности предыдущего трудового стажа, а также от размера заработной платы. Если же гражданин потерял работу после 1 марта, а таких граждан на сегодняшний день уже более 208 тысяч человек, они получают пособия по безработице в максимальном размере, то есть 12 130 рублей. На сегодняшний день таких пособий уже назначено на общую сумму 1,8 миллиарда рублей», — отметил Котяков.

Как получить пособие

Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Человек должен получить уведомление о регистрации в качестве безработного в центре занятости населения. Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с решением о признании гражданина безработным. Граждане в электронной форме с использованием информационно аналитической системы либо единого портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице. Пособие начисляется гражданам с первого дня признания человека безработным.

Кроме того, Котяков рассказал о мерах поддержки для семей с детьми, где один из родителей остался без работы после 1 марта. Размер пособия по безработице в апреле и июне увеличивается для них на 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, граждане получили возможность дистанционно на портале «Работа в России» заполнить своё резюме для дальнейшего трудоустройства.

«По новому упрощённому порядку безработным не нужно предоставлять ни копию трудовой книжки, ни приказ об увольнении, ни справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя, — пояснил министр. — Понятно было, что в период ограничений такие документы получить у работодателей достаточно сложно. Поэтому на сегодняшний день организовано межведомственное взаимодействие, и данные сведения поступают в центры занятости из Пенсионного фонда».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Как сказано в постановлении правительства, «регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане, представившие в электронной форме в центр занятости населения заявление о предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы независимо от места их жительства в Российской Федерации, а также пребывания на территории Российской Федерации».

Если у гражданина, потерявшего работу в период пандемии, есть кредит, он может оформить кредитные каникулы. Для этого необходимо обратиться в банк с заявлением. Для ипотечных каникул потребуется сразу предоставить подтверждение сложной ситуации — потери работы. Для каникул по другим типам кредитов банк самостоятельно проверит все необходимые документы.

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