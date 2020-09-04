Первая неполная учебная неделя в России подходит к концу, но на Урале школы уже переводят на дистанционное обучение из-за подозрений на коронавирус, а в других регионах очередной внеучебный скандал — очереди из учащихся, которые выстраиваются, чтобы им на входе измерили температуру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

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Напомним, что с 3 сентября четыре школы Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение. По информации Роспотребнадзора, школы №148 и №179 полностью переведены на дистанционный режим, а в школах №16 и №120 ограничения есть в отношении отдельных классов.

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О новых правилах по недопущению распространения коронавируса говорили много и долго. У школ было время подготовиться. Тем не менее трудности возникли с первых дней. Министру просвещения РФ Сергею Кравцову пришлось комментировать происходящее. Но у родителей складывается впечатление, что министр не в курсе происходящего на местах.

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«Учебный год начался в штатном режиме, школы исполняют предписания Роспотребнадзора. Минпросвещения проинформировано о том, что в некоторых случаях вход в образовательные учреждения был затруднён, в связи с чем требуются активные меры со стороны региональных органов управления образованием», — подчеркнули в Минпросвещения.

То есть регионы должны самостоятельно решить, как сделать так, чтобы дети не толпились у входа.

«Проходной режим в школы должен включать все меры по защите здоровья и безопасности и в то же время не приводить к скоплению людей. Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Призываю субъекты отдельно это проконтролировать», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания с представителями региональных органов управления образованием.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети в школе не могут соблюдать социальную дистанцию

Вопрос номер один: разве министр не знает, что далеко не все школы имеют просторные школьные рекреации?

Вопрос номер два: разве в министерстве не знают, что у школ нет возможности сделать так, чтобы школьники соблюдали социальную дистанцию?

Вопрос номер три: разве не понятно, что вне школы дети общаются, вместе гуляют, живут в семьях, где контактируют с братьями, сестрами, родителями… в чём тогда смысл всех этих масок и разведения потоков?

Вопрос номер четыре: почему за шесть месяцев, которые дети не учились, нельзя было выработать четкие требования, которые бы выполняли и школы, и родители не считали их показухой?

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Отметим, что родители жалуются на происходящее в школах, направляют обращения в министерство, звонят на горячую линию, пишут комментарии в соцсетях в официальных аккаунтах Минпросвещения. Только никто давно не верит, что они будут услышаны, чаще всего результат таких обращений — это выговор и лишние проверки для администрации школ, а проблемы это не решает.

ИА REGNUM публикует комментарии родителей и учителей о новых правилах работы школ.

«Я извиняюсь, а где вы видели просторные коридоры в школах? В половине школ они узкие и без освещения. «Мечта» клаустрофоба».

«На учителей дополнительная нагрузка, для детей стресс от невозможности выполнения ваших предписаний, создайте людям комфортные условия, прежде чем писать невозможные вещи!»

«У нас до сих пор рециркуляторов нет. Заказали, ждут поступления. И количество детей в классах не изменилось. Кроме того, при температуре воздуха на улице в тени 40 °, дети сидят в душных классах. На втором этаже двухэтажного корпуса, под раскалённой крышей во вторую смену».

«Вы бы хоть одну школу реально посетили — например, в Одинцово, давно устарели, коридоры узкие, раздевалка маленькая, дети толпятся, кабинетов не хватает, школа рассчитана на 700 человек, а учится 1300 — это нормально???»

«Ваша термометрия, смех! Пришла я в школу… 35,5 температура».

«Да что за вранье??? Никто никаких предписаний не соблюдает. Это все на бумаге… для статистики только. Вы вообще видели, как дети шли в школу 1 сентября? Кто в лес, кто по дрова, как в бочке дети все перемешались с родителями и учителями. Просто давка, а Вы говорите про дистанцию и предписания».

«Одна сплошная показуха! В классе 36 человек вместо положенных 25! К чему все эти ваши меры, если вся эта толпа часами сидит в душном классе. Про обработку и т. д. тоже все сомнительно, что говорить, если даже мыла и туалетной бумаги нет в школе! Не позорились бы уже своими постами!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Измерение температуры на входе

«Закупите рамки специальные, которые дистанционно измеряют температуру. Но денег жалко, лучше пусть учителя изворачиваются как хотят, а зарплата у них такая же, это не входит в их обязанности, их задача учить! На словах вы всё всегда красиво говорите, но на деле ни одного вашего слова не исполнено».

«Как все красиво говорится/подаётся. Господа министры, вы знаете состояние всех школ? Как они выглядят? Из каких зданий их переоборудовали/создали? Как вам школа, в которой теплого туалета нет для учащихся? О каких «просторных рекреациях» вы говорите? А школы, в которых деревянные рамы сгнили и вот-вот выпадут? Как вам крыша, текущая при любом дожде? Освещение кабинета, «организованное» через соседний кабинет?»

«Смешно от термометрии! Этот странный (между прочим, строительный) бесконтактный термометр показывает странную температуру 29,8; 31,4; 33,7. И так далее в том же духе! Дети откровенно ржут. У всех такая температура или мне повезло?»

«Формализм и глупость везде».

«Цирк».

"Прекратите издевательство над детьми и учителями. Какая социальная дистанция может быть в школе? Вы детей в глаза видели, в школе бывали, господин министр?»

«Театр абсурда. Оставьте детей в покое! Сотрудники роспотреба и минобр тоже работают по своим античеловеческим правилам? Из кабинетов не выходят, приходят на работу в разное время? Глубоко сомневаюсь… Может, на себе свои правила проверите?»