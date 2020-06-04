Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет начали выплачивать в России 1 июня. По информации Пенсионного фонда России, уже принято порядка 13 млн заявлений на пособия в размере 10 тысяч рублей. Только за первый день ПФР перечислил 146 млрд рублей.

Захар Степанов ИА REGNUM Пособие можно получить только на счет

Однако в сети стали появляться жалобы, что заявление подано, одобрено, но деньги не пришли на счет. Что делать в этом случае?

По состоянию на 4 июня, средства должны были получить все, кто подал заявление в мае. Напомним, единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Заявление можно подать до 1 октября на портале Госуслуг. Также можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

Mfc-moskva.com МФЦ. Москва

Подробнее о том, как это сделать, тут: Начались выплаты по 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет: как получить

Отметим, что постановление правительства, вступившее в силу 20 мая, предусматривает пять рабочих дней на рассмотрение заявления. Средства должны перечислять в пределах трех рабочих дней. Таким образом, восемь дней — это максимальный срок от подачи заявления до получения денег.

Как уточнили в ПФР, если вынесено решение об отказе, родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Это возможно, если:

— родители живут за пределами России;

— родители являются гражданами другой страны;

— допущена ошибка или предоставлены недостоверные сведения (неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь);

— заявитель лишен родительских прав;

— подано повторное заявление (родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка);

— право на получение выплаты уже реализовано.

Если в заявлении неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения, после чего подать новое с корректной информацией.

Также стоит обратить внимание, что не имеет значения, кто подает заявление — мать или отец. Если обратятся оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Важно! Если по прошествии восьми рабочих дней семья не получила средства, родители могут направить обращение в Пенсионный фонд России.