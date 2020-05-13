На совещании 11 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об отмене режима нерабочих дней по всей стране с 12 мая. При этом он пояснил, что решение о поэтапном снятии режима самоизоляции остаётся за каждым главой региона. Некоторые граждане ошибочно восприняли слова президента, решив, что с 12 мая все ограничения снимаются, и можно, как прежде, свободно передвигаться. Нарушение режима и несоблюдение мер грозит штрафами. Напомним, какие правила продолжают действовать в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа сотрудников полиции во время карантина. Москва

Режим самоизоляции в столице продлён до 31 мая 2020 года.

При этом с 12 мая начался первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни.

Пропуска

Для передвижения по городу все также нужны пропуска. Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлеваются до 31 мая 2020 года. Те, кто только выходит на работу, должен заблаговременно оформить пропуск, привязав к нему номер машины, карты «Тройка», «Стрелка» и социальной карты.

Mos.ru Электронный пропуск

Для всех остальных разовые поездки можно совершать дважды в неделю, заблаговременно оформив пропуск. Пропуска для поездок в медучреждения и волонтерской деятельности выдаются ежедневно.

Как оформить

Напомним, что цифровой пропуск нужен для поездок по Москве и Московской области и на личном, и на общественном транспорте. Оформить пропуск необходимо как минимум за 5 часов до поездки.

«Получение цифрового пропуска на передвижение по городу» доступно на сайте mos.ru, по номеру телефона +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС-сообщения на бесплатный номер 7377.

Потребуется указать цель поездки, ИНН работодателя или наименование медицинского учреждения, в которое вы направляетесь, регистрационный номер автомобиля или номер карты «Тройка"/"Стрелка». Если оформляется разовый пропуск, то также указывается начальный и конечный пункты следования. Код, состоящий из цифр и букв, нужно сохранить — записать, сфотографировать или сделать скриншот — и обязательно взять с собой.

Добавим, что для поездок в Московскую область (например, на дачу) также нужен пропуск.

Для категорий граждан, имеющих служебные удостоверения государственного образца (в том числе, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты), не введена обязанность получать цифровые пропуска. Однако с 22 апреля они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также проездных билетов (то есть фактически также получить код).

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву

Когда можно без пропуска

— Если вы передвигаетесь пешком в ближайший магазин, аптеку, выносите мусор, выгуливаете домашних животных.

— Водителям и пассажирам грузового транспорта при наличии стандартных разрешений для грузовых автоперевозок и при движении с 22:00 до 06:00.

— Детям до 14 лет.

Перчатки и маски

На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы введен масочный и перчаточный режим. Каждый, кто выходит в магазин, на работу, едет в общественном транспорте или на такси, обязан надеть маску, респиратор либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки.

На работу

С 12 мая в Москве разрешено вернуться к работе предприятиям промышленностии строительства. При этом для всех также обязателен перчаточно-масочный режим. В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование. Работодателей также обязали регулярно выборочно тестировать своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

Все, кто может работать в дистанционном режиме, должен по-прежнему оставаться дома.

Не разрешено выходить на работу лицам старше 65 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник ОМОН беседует с пожилой женщиной

Магазины

Работают продуктовые магазины, аптеки, салоны связи, оптики, магазины, где продаются зоотовары и медицинское оборудование, товары первой необходимости. Можно делать покупки в онлайн-магазинах.

В любых организациях, где собираются люди, должна быть обеспечена социальной дистанция не менее полутора метров (нанесена специальная разметка, установлен режим допуска).

По-прежнему закрыты рестораны, театры, спортивные сооружения. При этом большинство заведений общественного питания организовали доставку еды своим клиентам.

Приостановлено и посещение кладбищ.

Что еще работает

Организации, предоставляющие:

лицензированные медицинские услуги;

услуги по реабилитации;

уход за престарелыми и другие услуги в сфере социального обслуживания;

транспорт и доставка;

банки;

страховые услуги;

услуги ЖКХ и связи;

похоронные услуги.

Елена Молчанова ИА REGNUM Почта России в эпоху COVID-19

О детях

Обучение продолжается в дистанционном режиме. Годовые оценки выставят не позднее 15 мая. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

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Штрафы

За поездку на личном транспорте без пропуска предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей (причем можно получить штраф с каждой камеры, зафиксировавшей нарушение). За нарушение режима самоизоляции или перчаточно-масочного режима могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, если же нарушение будет повторным, — на 5 тысяч рублей.

Запрет на проведение спортивных, массовых, публичных и иных мероприятий, запрет на работу салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань и саун, несоблюдение работодателями режима повышенной готовности в сфере транспортных услуг, запрет на посещение образовательных организаций, запрет на работу объектов розничной торговли, запрет на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, предприятий общественного питания, нарушение требований по организации социального дистанцирования работников и посетителей, запрет на посещение развлекательных и досуговых заведений предусматривает следующие штрафные санкции: от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Если будет причинен вред здоровью или имуществу человека, придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Елена Молчанова ИА REGNUM Деньги

ВАЖНО

Телефон для вызова скорой помощи: 103

Горячая линия по коронавирусу: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00). По этому телефону можно уточнить любую информацию о коронавирусе, заказать доставку продуктов и лекарств (для пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями), сообщить, если вам не оказали медицинскую помощь.

Не забывайте, что в Москве пациентов с ОРВИ решено считать потенциально заразившимися коронавирусом. Это значит, что они вместе с членами семьи получают предписание о нахождении на карантине в течение двух недель.