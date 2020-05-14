Что такое социальное предприятие, то есть кто может рассчитывать на помощь

Дарья Драй ИА REGNUM На производстве

Термин «социальное предприятие» закреплен Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 245-ФЗ. Документ предусматривает четыре категории организаций, которые могут считаться социальными предприятиями:

1. Те, кто трудоустраивает представителей социально уязвимых категорий граждан.

Таких сотрудников должно быть не менее 2 человек и не менее 50% от общей численности персонала. Не менее 25% от общего фонда оплаты труда необходимо выделить на заработные платы именно этим категориям работников.

2. Те, кто реализует производимые социально уязвимыми категориями граждан работы или услуги, или продает созданные ими товары.

Доля доходов от такой деятельности должна быть не менее 50% в общем объеме по итогам прошедшего года. При этом не менее 50% чистой прибыли от такой деятельности в прошлом году — при ее наличии — должно быть направлено на ее продолжение в текущем году.

3. Те, кто создает товары, производит работы или оказывает услуги для социально уязвимых категорий населения в целях создания для них возможностей участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества в соответствии с определенными видами деятельности.

Для этой категории социальных предприятий актуальны те же требования, что и для предыдущей.

4. Те, кто в своей предпринимательской деятельности достигает общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем общества.

ИА Красная Весна Библиотека

К таким видам деятельности относятся:

— оказание психолого-педагогических и других услуг, направленных на поддержку семьи, материнства и детства, семейное воспитание детей;

— организация отдыха и оздоровления детей;

— услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

— психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь школьникам, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ;

— обучение работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

— культурно-просветительская деятельность, в том числе работа частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, учреждений культуры и народного творчества;

— деятельность по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

— выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их продаже налогом на добавленную стоимость в десять процентов.

Для этой категории социальных предприятий актуальны те же требования, что и для двух предыдущих.

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К социально уязвимым категориям населения во всех перечисленных случаях относятся:

— инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья;

— одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

— пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение 5 лет до получения права на пенсию по старости);

— выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;

— лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость;

— беженцы и вынужденные переселенцы;

— малоимущие граждане;

— лица без определенного места жительства и занятий:

— граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

Дарья Антонова ИА REGNUM На производстве

Статус социального предприятия дает компании право на следующие виды помощи на общегосударственном уровне:

— финансовую поддержку, в том числе в виде субсидий;

— имущественную поддержку, включая передачу во владение и (или) в пользование государственного и муниципального имущества на льготных условиях;

— информационную, консультационную, методическую, образовательную поддержку;

— содействие в развитии межрегионального сотрудничества, поиске деловых партнеров.

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Реестр социальных предприятий

Для того чтобы воспользоваться федеральными и региональными видами поддержки для социальных предприятий, представителям бизнеса необходимоподать документына внесение в специализированный реестр (соцпредприятий).

Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий столицы был продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности. Ранее планировалось, что прием документов завершится 1 мая 2020 года.

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На время действия режима повышенной готовности подать заявку на включение субъекта малого или среднего бизнеса в перечень социальных предприятий можно по электронной почте: social@mbm.ru либо в Департаменте предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов переулок, дом 4, строение 2.

После снятия ограничений предоставить документы можно будет в любой из центров услуг для бизнеса государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (за исключением ЦУБ МИФНС № 46, СВАО, Центрального делового пространства). Специалисты центров также ответят на вопросы заявителей по заполнению документов.

Подробная информация о необходимых документах и порядке их предоставления для включения организации в перечень социальных предприятий Москвы опубликована в разделе о социальных предприятиях.

Субсидия Правительства Москвы для соцпредприятий

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для социальных предприятий столицы Правительством Москвы дополнительно предусмотрена специальная субсидия. С ее помощью представители этой категориимогут компенсировать следующие виды затрат:

— выплаченные проценты по кредитам на приобретение зарубежного оборудования в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (c 1 января 2019 года до завершения срока кредитного договора, но не более 3 финансовых лет);

— выплаченные проценты по кредитам на приобретение отечественного оборудования в сумме, в размере ключевой ставки Центробанка, увеличеннойна 5% (c 1 января 2019 года до завершения срока действия кредитного договора, но не более 3 финансовых лет);

— до 35% затрат при покупке отечественного оборудования в лизинг или за счет собственных средств (учитывается покупка оборудования за свой счет в течение года до подачи заявки или расходы на лизинг, понесенные в период с 1 января 2020 года до окончания срока действия договора лизинга, но не более 3 финансовых лет);

— до 25% при покупке импортного оборудования в лизинг или за счет собственных средств (учитывается покупка оборудования за свой счет в течение года до подачи заявки или расходы на лизинг, понесенные в период с 1 января 2020 года до окончания срока действия договора лизинга, но не более 3 финансовых лет);

— до 70% затрат на оплату коммунальных услуг (с 1 января по 1 декабря 2020 года).

Максимальный размер выплаты — 1 миллион рублей. В эту сумму может входить компенсация по одному или нескольким видам расходов.

Подать заявку и документы можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru. Заявители также могут предварительно проверить правильность собранных документов, направив их через личный кабинет. Перечень необходимых документов опубликован как на mbm.mos.ru (в соответствующем разделе), так и на специальном сайте cashback.moscow.business.

Задать дополнительные вопросы можно по телефону Единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Отраслевые комиссии для рассмотрения заявок и вынесения решений о выделении средств предпринимателям собираются еженедельно. Выплата перечисляется в течении нескольких дней после подписания протокола заседания комиссии о выделении субсидий.