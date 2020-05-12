Ещё 28 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, которые предусматривают «осуществление, начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трёх месяцев), за счёт средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно». Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения установлен 30 марта 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM

Что это значит? А то, что ко 2 апреля уже как минимум должны быть сняты все вопросы относительно того, кто и как получит эти 5 тысяч рублей ежемесячно, о которых в своём обращении ещё 25 марта заявил Владимир Путин. На практике всё не так! Рассказываем как.

С одной стороны, получатели выплат ясны — те, у кого есть право на материнский капитал (о требовании, что он должен быть оформлен, нигде не говорится ни слова). При этом ребенку не должно быть 4 лет.

О том, кто сейчас имеет право на получение материнского капитала, ИА REGNUM уже сообщало.

На встрече с членами правительства. Михаил Мишустин, Владимир Путин

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Получается, выплаты точно не положены тем, кто родил/усыновил первого ребенка в период с апреля 2016 года по декабрь 2019 года. Увы. Как говорится, просто не повезло.

Есть и ещё один юридический нюанс — получат ли выплаты те, кто уже распорядился своим материнским капиталом. Адвокат Екатерина Тягай считает, что им не стоит надеяться на дополнительные 15 тыс. рублей от государства. А вот в Пенсионном фонде РФ по Ростовской области решили иначе: «Все семьи, имеющие право на материнский капитал, имеют также право на получение дополнительной выплаты в размере 5 тысяч рублей в течение трёх месяцев (с апреля по июнь 2020 года) на каждого ребенка в семье в возрасте до трёх лет включительно. Право на данную выплату имеют все владельцы сертификатов на материнский капитал — вне зависимости от того, распорядились они ранее средствами в полном объёме или частично».

При этом никаких разъяснений в других региональных отделениях не дают. Оно и понятно, никаких уточнений нет и на официальном сайте ПФР России. Стоит отметить, что в последние два дня этот сайт часто «висит». По всей вероятности, не выдерживает наплыва обращений.

Впрочем, если собрать всю информацию, которую удалось выяснить журналистам, то становится ясно. Тем, кому выплаты всё же положены, не придется собирать какие-либо документы и нести их в отделения пенсионных фондов на местах. Заявления будут приниматься в электронном виде. Опять же нужна регистрация на портале госуслуг. Либо можно подать заявление на сайте ПФР. Что делать тем, у кого нет интернета или доступа к компьютеру? На этот вопрос пока ответа нет. Но приходят на ум всем известные слова «Вы держитесь!»

Альберт Анкер. Юная мать у постели спящего ребенка. 1875

Что известно ещё?

Выплаты должны начаться уже в апреле. Хотя дотошный юрист сказал бы, что всё должно было быть готово к выплатам уже 1 апреля. Продолжатся они до конца 2020 года.

На сайте ПФР уже анонсирована возможность подать заявление. Пока значится статус «скоро будет доступно».

Итог: президент заявил о необходимых мерах поддержки, дал распоряжение о необходимости внесения изменений в нормативные акты. И что? И ничего. Сроки не соблюдаются. Это же выплаты, а не сбор налогов или штрафов. Может, за несоблюдение сроков выплат населению тоже пора вводить пени, только в пользу граждан?