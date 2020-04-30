Волна недовольства из-за дистанционного обучения в РФ, введенного в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, набирает обороты. Родители жалуются, что им приходится осваивать программу и объяснять все своим детям. Учителя говорят о сильно выросшей нагрузке. Все вместе не перестают говорить о проблемах технического характера, когда то зависает электронный дневник, то прерывается связь, то участников «выбрасывает» из видеоконференций. За месяц такой учебы, кажется, многие уже привыкли и к ошибкам в тестах и проверочных, которые предлагаются ученикам, в том числе на МЭШ.

Отметим, что в настоящее время по факту ответственность за прохождение программы лежит на родителях. При переходе на дистанционное обучение кто в марте, кто в апреле должен был написать соответствующее заявление. Теперь мамы и папы хватаются за головы. «Больше никаких заявлений, — говорят они. — Пусть наших детей учат учителя!»

Они считают, что даже в сложившейся ситуации выход должны искать чиновники: «Пусть ищут выходы другие: делить классы пополам, дезинфекция школ, тесты еженедельно и так далее».

Также в соцсетях предлагают поддержать флешмоб против дистанционного образования. «Выкладывайте фото с хэштегом #яПротивДистанционногоОбразования и выражайте мнение. Постараемся поднять волну и выразить протест», — пишут отчаявшиеся родители.

Самое главное, что при такой учебе страдает качество образования.

В Министерстве просвещения РФ знают и о недовольных дистанционным образованием, и о том, что не все школы оказались готовы к нему. «Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в связи с существенными различиями в санитарно-эпидемиологической ситуации в различных субъектах Российской Федерации, а также различной степенью готовности образовательных организаций и цифровой инфраструктуры к масштабному использованию дистанционных образовательных технологий, Министерство просвещения Российской Федерации предлагает использовать дифференцированный подход к организации обучения по общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования», — говорится в письме Минпросвещения от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса».

Тем временем регионы вспомнили о праве самостоятельно определять дату окончания учебного года. Так, в школах Санкт-Петербурга учеба официально завершится 22 мая. В Саратовской области учебный год закончится в середине мая. В Вологодской области дистанционное обучение приостанавливают с 1 по 11 мая. На еженедельном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции врио главы Чувашии Олег Николаев предложил завершить учебный процесс для некоторых классов досрочно — 15−16 мая. Для учеников 9−11-го классов завершение учебного года планируется после 25 мая. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах (5 мая) и довузовских образовательных учреждениях Минобороны (30 апреля).

Напомним, что президент Владимир Путин продлил нерабочие дни в РФ до 11 мая. Вслед за этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что «с 1 по 11 мая онлайн-уроков в школах Москвы не будет».

