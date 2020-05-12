Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 мая заявил о решении выплатить единоразово по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3-х до 16-ти лет. Глава государства пообещал, что заявление можно будет подать уже 12 мая на сайте Пенсионного фонда РФ или через портал «Госуслуги». На момент написания данного материала в личном кабинете на сайте ПФР не появилось функции «подать заявление на единовременную выплату детям от 3 до 16 лет». Сайт «Госуслуги» работает с перебоями, которые начались сразу же после выступления президента 11 мая. Так, 12 мая, невозможно зайти в личный кабинет, начиная с утра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Между тем родителей оповещают через мессенджеры, рассылая инструкцию: «Руководство по оформлению пособия в 10 000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет (включительно) вне зависимости от доходов. Найти услугу не так-то просто, так что делюсь с вами инструкцией. :) Заходите на сайт gosuslugi.ru, заходите во вкладку «Услуги», в поиске забиваете «Пенсионный фонд». Выпадает страничка со списком услуг этой организации. Спускаетесь практически в самый низ, раздел «неэлектронные». Там есть соответствующая услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет». Заполняете заявление. Подаётся оно дистанционно, указываете свой счёт, на которой вам перевести средства. Выплаты начнутся с 1 июня. Подать заявление можно до 1 октября. Имейте в виду, что сейчас сайт работает очень плохо. Можно попробовать сделать это чуть позже. Времени еще много».

Кому положены?

Назначение выплаты не зависит от дохода семьи. Однако условия есть. Деньги получат семьи, в которых ребёнку исполнилось или исполнится 3 года до 1 июля и не исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года. И родители, и дети должны быть гражданами России.

Где подать?

Выплата носит заявительный характер. Заявление принимается на портале «Госуслуги» и в личном кабинете ПФР.

Для подачи заявления также создана специальная станица — https://posobie16.gosuslugi.ru/

Когда обращаться?

Официально заявления должны принимать с 12 мая по 1 октября 2020 года.

Что нужно?

Никаких справок не требуется. Заполняется только заявление. Обратите внимание, что нужно указать счет, на который перечислят средства. Также придётся ввести СНИЛС ребёнка.

Когда будут деньги?

Средства начнут перечислять заявителям с 1 июня.