Мэр Москвы Сергей Собянин и чиновники департамента образования столицы несколько лет радовались внедрению «Московской электронной школы». Как заявлено на сайте департамента, это «уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, которое даёт возможность учить и учиться по-новому». Проект продвигали 5 лет как «систему образования будущего, которая позволяет использовать все плюсы современных информационных технологий». Параллельно в школах привычные меловые доски заменяли на огромные экраны, бумажные дневники вытеснили электронные.

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивная доска МЭШ

Несколько лет ИА REGNUM пишет о необходимости проведения исследований влияния МЭШ на здоровье школьников, о том, что далеко не все родители хотят, чтобы образовательный процесс, в который вовлечены их дети, постоянно зависел от гаджетов, о том, безопасно ли это.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Московская электронная школа

И вот оно настало, будущее, правда, не такое, как хотелось бы. Коронавирус заставил большую часть населения самоизолироваться, а детей вынудил перейти на дистанционное образование. Казалось бы, в Москве не должно возникнуть никаких проблем. Ведь у нас есть МЭШ — а это значит, что «все, что нужно, всегда под рукой: Сервисы МЭШ мобильны и доступны онлайн — учителю, родителю и ребенку. Где бы вы ни находились — дома, в дороге, в отъезде — вы сможете воспользоваться любым из них».

»В Библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео‑ и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. Работайте с текстами, фото, видео, слайдами и таблицами, собранными в одном месте, и уроки будут еще качественнее и интереснее», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также заявлено об интерактивных сценариях уроков: «Вместо бумажных конспектов — база готовых сценариев уроков и библиотека учебных материалов, что делает подготовку урока легче и удобнее».

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина ещё в 2018 году снял ограничения на количество учителей, которые получали надбавки за использование «Московской электронной школы» в размере 10 тысяч в месяц «за вклад в ее развитие». Пять лет внедряли, тестировали, наполняли. Тратили миллионы… Впрочем, данные о точных затратах на МЭШ до общественности не доходят. Более года назад в департаменте образования Москвы не посчитали необходимым следовать букве закона и ответить на запрос ИА REGNUM о финансах, потраченных на проект «Московская электронная школа».

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Дарья Антонова ИА REGNUM Цифровые технологии в московской школе

2020 год. Настало счастье для родителей и детей? Первые уверены, что образовательный процесс продолжается, вторым (по идее) уроки в интернете интереснее, чем за партой.

Но нет. Еще в марте в школах Москвы ввели свободное посещение, с 21 марта их закрыли для посещения. С 23 марта всех перевели на дистанционное обучение. И тут для родителей началась каторга. МЭШ не справлялся, родители, которых также переводили на дистанционную работу, оказались в безвыходной ситуации.

«Учителя ничего не объясняют, присылают либо задания из учебников, либо ссылки из интернета. Получается, сначала разберись, потом тему объясни, потом проверь, как ребенок сделал домашнее задание, отправь, проконтролируй, что учитель получил и поставил оценку. А работа, а дом? А если ребенок школьного возраста не один? А если компьютер один? А ещё электронный журнал постоянно висит», — жаловались родители.

На электронный журнал жаловались и учителя. Они пересылали задания в чаты через классных учителей. В общем, то ещё развлечение.

Хотя, будем справедливы, есть учителя, которых обязали во время уроков проводить вебинары для своих учеников.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Теперь классы оснащают интерактивными досками

Что же делать? Дистанционное обучение продолжится как минимум до 30 апреля. Но в сложившейся ситуации нужно понимать, что есть большая вероятность, что в этом учебном году дети уже не вернутся в школы, как минимум те, у кого нет экзаменов. Помочь учителям, родителям и ученикам решили в Министерстве просвещения РФ. На сайте ведомства представлен список рекомендованных к использованию федеральных (12) и региональных образовательных онлайн-платформ, доступных для каждого школьника, студента, учителя, родителя бесплатно. Кроме того, Министерство просвещения РФ организовало горячие линии по вопросам работы в формате дистанционного обучения для директоров школ и региональных органов управления образованием, методической поддержки учителей и родителей, по вопросам среднего профессионального образования, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На горячую линию Минпросвещения поступают тысячи звонков. В ведомстве уточнили, что «родителей беспокоит, что при дистанционном обучении дети проводят за компьютером много времени, а у взрослых нет возможности контролировать, какой именно контент они просматривают».

Министр просвещения Сергей Кравцов 4 апреля выступил в прямом эфире онлайн-марафона «Домашний час». Он заявил: «Система образования максимально переходит на обучение на дому, использование дистанционных технологий, учебный процесс останавливаться не должен».

Он напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина нерабочие дни продлятся до 30 апреля. При этом процесс обучения будет проходить на дому с использованием дистанционных технологий.

«Учебный процесс не должен останавливаться. И речь идёт не только об уроках по школьной программе. Нам важен комплексный подход к развитию ребёнка — занятие спортом, развитие творческих навыков, расширение кругозора. Именно поэтому мы ежедневно расширяем перечень онлайн-ресурсов, которыми рекомендуем воспользоваться учащимся и педагогам. Вместе с образовательным контентом это виртуальные экскурсии в музеи и галереи, онлайн-туры по российским городам, записи театральных постановок, концертов, отечественное кино», — добавил Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Классические школьные доски остались в прошлом

Вернёмся к МЭШ. Могут ли в департаменте образования или мэрии Москвы теперь ответить ИА REGNUM, сколько потрачено на проект образования будущего в Москве, за который выделялись премии и получали гранты, о котором было сказано так много хвалебных слов. Где она, работающая и так нужная сегодня и школам, и детям, и родителям онлайн-платформа, позволяющая спокойно учиться и учить дистанционно в Москве?