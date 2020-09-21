Десять дней осталось на подачу заявлений на президентские выплаты за детей. Все, у кого есть право на меры социальной поддержки семей в период пандемии, могут обратиться в Пенсионный фонд до 1 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пособие

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Напомним, что деньги полагаются семьям с детьми в возрасте от 0 до 16 лет. Федеральные выплаты производились с апреля по июль 2020 года.

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Кто?

Обратиться за выплатами может один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей.

В заявлении указываются все дети, имеющие право на выплату.

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Необходимо указать реквизиты расчётного счёта для перечисления денег заявителю.

Кому?

Ежемесячная выплата в размере 5000 рублей положена на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет, родившегося с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Важно! Ребенок должен не только иметь гражданство РФ, но и проживать на территории РФ.

ИА REGUM Мать и ребенок

Выплата в размере 10 000 рублей за июнь и июль полагается на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от трёх до 16 лет.

При достижении ребёнком возраста трёх лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно семья имеет право на получение единовременной выплаты на такого ребёнка, независимо от установления ему ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей.

Как?

Заявление на получение средств на детей можно подать через сайт Пенсионного фонда или портал Госуслуг. Также можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

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