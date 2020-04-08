Семьям с детьми: о поддержке во время коронавируса
По 5 тысяч рублей, но не всем
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта 2020 года предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты должны были начаться 1 апреля. Всего предусмотрено три выплаты: за апрель, май и июнь. Также можно будет получить деньги разово — 15 тысяч сразу за три месяца.
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7 апреля стало известно, что президент подписал указ, по которому семьи с детьми будут с апреля по июнь получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Обеспечить выплаты поручено Пенсионному фонду. При попытке зайти в личный кабинет снова проблемы — похоже, сайт снова не выдерживает наплыва обращений.
Добавим, министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что данные пособия будут назначены на 3,3 млн детей: «Обратиться за средствами можно будет электронно — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на порталеgosuslugi.ru».
Что важно, данную выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала, а также те, у кого право на материнский капитал возникнет в течение этих трех месяцев.
Средства на дополнительные пособия будут направлены из федерального бюджета. Если в семье несколько детей, которым еще не исполнилось 3 года, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.
Не с июля, а с июня
Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начнутся на месяц раньше срока — в июне 2020 года. Антон Котяков подтвердил, что Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с субъектами федерации готовы к началу выплат этих пособий. Гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты.
Как отмечалось, начисление данных пособий будет осуществляться с 1 января 2020 года. Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Получателями выплаты являются семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума. Президент РФ Владимир Путин, в ходе совещания с губернаторами 8 апреля, предложил при начислении выплат, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Продуктовые наборы
Во многих выдают продуктовые наборы льготным категориям школьников. Для их получения требуется написать заявление и передать его в школу. Как правило, с родителями, детям которых положены такие наборы, связываются классные руководители. Наборы рассчитаны на 10−12 дней, в зависимости от региона. Это значит, что их будут выдавать не разово, учитывая, что дистанционное обучение началось в марте (в части регионов — в апреле) и продлится как минимум до 1 мая.
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Ещё по 3 тысячи рублей
Президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами 8 апреля предложил в ближайшие три месяца дополнительно выплачивать по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка родителям, которые стали безработными. Глава государства подчеркнул, что семьям с детьми, где родители временно безработные, необходима дополнительная помощь.
Подробнее тут: Безработные семьи с детьми получат по 3 тыс. рублей на ребенка — Путин
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение в школах по всей России пока трудно назвать успешным. С трудностями и жалобами столкнулись в большинстве регионов, если не во всех. Проблемы и у родителей, и у школ. Причем недовольных хватает и среди учителей.
С каждым днём растёт число бесплатных ресурсов, на которых предлагают обучать школьников. Предлагается и развлекательный контент.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 7 апреля начала работать платформа «Моя школа в online», которая позволит школьникам по всей России, в том числе не имеющим доступ к высокоскоростному интернету, пройти общеобразовательную программу в дистанционном режиме.
24 часа сутки и 7 дней в неделю работает горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому.
Подробности о том, как проходит дистанционное обучение в регионах, читайте в трансляции ИА REGNUM: Когда в школу? Как учимся? Дистанционное обучение в регионах — все новости
8 апреля в Министерстве просвещения заявили, что далее работа школ будет выстраиваться, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Регионы сами примут решение о сроках возвращения школ на очное обучение. «Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции… Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами», — пояснили в ведомстве.
Регионы также смогут самостоятельно принять решение о переносе части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.
Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10−11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.
Для родителей даны рекомендации по распорядку дня ребенка на дистанционном обучении.
Напомним также, что ЕГЭ в этом году отменять не планируют. Ранее министр просвещения РФ заявил о переносе сроков сдачи единого государственного экзамена. Первые тесты выпускники напишут 8 июня 2020 года. Основной государственный экзамен для учащихся девятых классов также перенесён на более поздний срок — на 9 июня.
Читайте подробнее: Из-за коронавируса в России перенесли сроки ЕГЭ
Стоит обратить внимание, что для дошкольников и детей младшего школьного возраста, родители которых работают, работают дежурные группы численностью не более 12 человек — с соблюдением мер профилактики.
И ещё
Добавим, что на время самоизоляции запрещено выходить гулять с детьми. Об этом неоднократно заявляли в оперативном штабе. В Роспотребнадзоре разрешают гулять только на собственных приусадебных участках или во дворе частного дома.