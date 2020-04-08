По 5 тысяч рублей, но не всем

Дарья Антонова ИА REGNUM Материальная помощь

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта 2020 года предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты должны были начаться 1 апреля. Всего предусмотрено три выплаты: за апрель, май и июнь. Также можно будет получить деньги разово — 15 тысяч сразу за три месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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7 апреля стало известно, что президент подписал указ, по которому семьи с детьми будут с апреля по июнь получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Обеспечить выплаты поручено Пенсионному фонду. При попытке зайти в личный кабинет снова проблемы — похоже, сайт снова не выдерживает наплыва обращений.

ИА REGNUM Сайт ПФР 8 апреля 2020 года

Добавим, министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что данные пособия будут назначены на 3,3 млн детей: «Обратиться за средствами можно будет электронно — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на порталеgosuslugi.ru».

Что важно, данную выплату смогут получить и те, кто уже воспользовался средствами материнского капитала, а также те, у кого право на материнский капитал возникнет в течение этих трех месяцев.

Средства на дополнительные пособия будут направлены из федерального бюджета. Если в семье несколько детей, которым еще не исполнилось 3 года, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

Не с июля, а с июня

Дарья Антонова ИА REGNUM Семья с детьми

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет начнутся на месяц раньше срока — в июне 2020 года. Антон Котяков подтвердил, что Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с субъектами федерации готовы к началу выплат этих пособий. Гражданину достаточно будет подать электронное заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты.

Как отмечалось, начисление данных пособий будет осуществляться с 1 января 2020 года. Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Получателями выплаты являются семьи со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума. Президент РФ Владимир Путин, в ходе совещания с губернаторами 8 апреля, предложил при начислении выплат, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Продуктовые наборы

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Во многих выдают продуктовые наборы льготным категориям школьников. Для их получения требуется написать заявление и передать его в школу. Как правило, с родителями, детям которых положены такие наборы, связываются классные руководители. Наборы рассчитаны на 10−12 дней, в зависимости от региона. Это значит, что их будут выдавать не разово, учитывая, что дистанционное обучение началось в марте (в части регионов — в апреле) и продлится как минимум до 1 мая.

Читайте у нас: Продуктовые наборы для льготников в школах Москвы придётся подождать

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Ещё по 3 тысячи рублей

Президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами 8 апреля предложил в ближайшие три месяца дополнительно выплачивать по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка родителям, которые стали безработными. Глава государства подчеркнул, что семьям с детьми, где родители временно безработные, необходима дополнительная помощь.

Подробнее тут: Безработные семьи с детьми получат по 3 тыс. рублей на ребенка — Путин

Дистанционное обучение

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанционное обучение

Дистанционное обучение в школах по всей России пока трудно назвать успешным. С трудностями и жалобами столкнулись в большинстве регионов, если не во всех. Проблемы и у родителей, и у школ. Причем недовольных хватает и среди учителей.

С каждым днём растёт число бесплатных ресурсов, на которых предлагают обучать школьников. Предлагается и развлекательный контент.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 7 апреля начала работать платформа «Моя школа в online», которая позволит школьникам по всей России, в том числе не имеющим доступ к высокоскоростному интернету, пройти общеобразовательную программу в дистанционном режиме.

24 часа сутки и 7 дней в неделю работает горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому.

Подробности о том, как проходит дистанционное обучение в регионах, читайте в трансляции ИА REGNUM: Когда в школу? Как учимся? Дистанционное обучение в регионах — все новости

8 апреля в Министерстве просвещения заявили, что далее работа школ будет выстраиваться, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Регионы сами примут решение о сроках возвращения школ на очное обучение. «Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции… Там, где ситуация будет требовать изоляционных мер (домашней самоизоляции), регионам рекомендовано обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами», — пояснили в ведомстве.

Регионы также смогут самостоятельно принять решение о переносе части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Также регионам предписано обеспечить очное проведение аттестации в 9-м классе (ОГЭ) по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10−11-х классов). Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ.

Для родителей даны рекомендации по распорядку дня ребенка на дистанционном обучении.

Напомним также, что ЕГЭ в этом году отменять не планируют. Ранее министр просвещения РФ заявил о переносе сроков сдачи единого государственного экзамена. Первые тесты выпускники напишут 8 июня 2020 года. Основной государственный экзамен для учащихся девятых классов также перенесён на более поздний срок — на 9 июня.

Читайте подробнее: Из-за коронавируса в России перенесли сроки ЕГЭ

Стоит обратить внимание, что для дошкольников и детей младшего школьного возраста, родители которых работают, работают дежурные группы численностью не более 12 человек — с соблюдением мер профилактики.

И ещё

Добавим, что на время самоизоляции запрещено выходить гулять с детьми. Об этом неоднократно заявляли в оперативном штабе. В Роспотребнадзоре разрешают гулять только на собственных приусадебных участках или во дворе частного дома.