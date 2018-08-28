Юрий Георгиевич Алексеев

Автор

Родился за Полярным кругом, в Норильске. Жил в Прибайкалье, на Украине, в Краснодаре, в Калининграде, последние 40 лет живу в Риге. Образование - два высших, техническое и гуманитарное. Чем только не занимался в этой жизни. Офицером Советской армии был, инженером-радиоэлектронщиком был, бизнесменом был, директором издательского дома был, главным редактором разных газет и журналов был, депутатом Рижской думы был. Даже строителем железной дороги Москва-Воркута успел побывать... Сейчас – главред дискуссионного ресурса IMHOclub.lv.