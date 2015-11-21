Статистика говорит, что на Украине живет примерно 80% украинцев, остальные — русские (плюс-минус немного разных евреев-татар). Но это — по переписи, то есть по тому, как опрошенные сами себя позиционируют. А вот, скажем, гэллаповские исследования показывают, что при выборе языка, на котором респонденты заполняют его анкеты, картина полностью обратная: примерно 80% выбирают русский, и только 20% — украинский.

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Если это учесть, то получится, что 20% населения Украины — настоящие украиноязычные украинцы. Еще 20% — русскоязычные русские, тут тоже определенно. А, вот, оставшиеся 60% — те самые русскоязычные украинцы. Кто эти люди? Почему они — «украинцы»? Правда, интересно? И мне интересно.

Где-то в начале 90-х я заметил, что мои русские друзья, живущие на Украине, вдруг стали как-то резко «украинизироваться». И не то, чтобы проникать в украинскую культуру и язык, а как-то просто записываться в «украинцы» поголовно. Я стал расспрашивать, зачем? Получал ответы примерно такого содержания: понимаешь, мы живем в Украине. Вот, в Америке — все американцы, и мы — украинцы…

Я удивлялся, дескать в Америке в документах нет графы «национальность» у них только гражданство — «американец», а вы же себя в украинцы записываете по национальности. Дескать, русским Казахстана не приходит в голову назвать себя казахами, а русским Латвии — латышами. Вразумительного ответа не получил.

В 2003 году вышла в свет книга президента Кучмы — «Украина — не Россия». Это — так сказать, программная книга «русскоязычных украинцев». Почему? А Кучма писал ее по-русски, поскольку сам толком украинского языка не знает. Он — классический русскоязычный украинец. Я ее прочитал, там 500 страниц мучительных поисков обоснований, чем украинцы лучше русских…

Честно сказать, я думал, что мои русские украинцы ее обхохочут. Ан нет! С самым уверенным видом они мне стали рассказывать, почему Украина лучше России, и что у них — европейский выбор, высокая цивилизация. А так называемая, «Россия» — неразумные задворки мира… До Евромайдана было еще 10 лет… Замечу, что мои украинские друзья — не 15-летняя гопота, они по большей части мои ровесники, то есть — 50+…

Это было вступление. А теперь мои свежие наблюдения. За последние полгода я с интересом наблюдаю сдвиг в мозгах моих украинствующих русских. Они начали осознавать, что «светлый путь в семью европейских народов» им, скорее всего, не светит. Хотя бы потому, что сама семья европейских народов доживает последние дни. И что с их «суконным рылом» в европейский «калашный ряд» не удастся запрыгнуть в принципе. Тем более, что «сирийские беженцы» оказались проворнее.

И мои украинско-русские друзья на глазах меняют тренд. Они понимают, что в Россию им придется возвращаться просто по «умолчанию», поскольку больше-то некуда. Они уже ищут оправдания (отмазки) для своего странного 25-летнего «украинства». Я излагаю пока что кухонный вариант тренда, который сейчас звучит в частных беседах, но уверяю, через полгода-год он наберет силу и в СМИ. Итак:

Отмазка № 1. Нас захватили «галичане». Они устроили переворот, заняли все главные посты в государстве, в силовых структурах, в Раде, в СМИ… А нам пришлось терпеть и страдать. Что мы могли поделать?

Отмазка старая, как мир. Примерно так же нацистская Германия в мае 1945-го превратилась в Германию, 20 лет страдавшую от нацизма. Ее, как оказалось, в 30-х годах захватили Гитлер и его клика. Австриец Гитлер и какие-то отморозки из Баварии. Во всем виноваты баварцы (немецкие «галичане»)…

И на Украине, оказывается, эти подлые галичане подмяли всех: и интернациональную Одессу, и русские Харьков, Днепропетровск, Мариуполь, Николаев… Более того: подлые галичане специально выучили русский язык, чтобы вступить в батальоны нацгвардии, где под видом русских, ругаясь русским матом, обстреливали Донецк с Луганском… Откуда взялось столько «галичан»?

Отмазка № 2. Мы — русские, всегда были русскими, мы — единый народ, но нас разделили подлые враги. Кто эти враги? Известно: Буш (оба), Клинтон, Обама, Меркель, Псаки, Ельцин, Горбачев, Кучма, Нуланд, Сорос, наймиты, шпионы, агенты влияния, мировая закулиса… Список бесконечен.

А вопрос: почему этим врагам так и не удалось разделить русских Крыма? Почему не разделились русские Донецка и Луганска? Эти русские — как были едиными, так и остались. И — русскими. Они не перекрасились в «русскоязычных украинцев по паспорту».

Кстати, я живу в Латвии — будете смеяться, латвийские русские тоже остались русскими. И по паспорту, и по сути. Никто из нас (за исключением редких экзотов) не перекрасился в «русскоязычных латышей». Хотя, нас соблазняют этим уже 25 лет. Причем, соблазняют реальными бонусами, а не «будущим европейским выбором».

Отмазка № 3. Самая «крутая», произносится с надрывом в голосе: американцы вложили в воспитание русофобии на Украине аж 5 миллиардов долларов (в этот момент обычно закатываются глаза — такая сумма!). Далее требовательным голосом: а сколько вложила Россия в воспитание русофилии?! Ничого! Идэ гроши, Россия? Идэ гранты? (В момент высочайшего эмоционального напряжения, когда речь идет о деньгах, украинские русские обычно переходят на мову.)

И вот, теперь серьезно. А сколько «грантов» вкачал Запад в саму Россию, чтобы сделать ее нерусской, русофобской? Вам, дорогие русские украинцы, и не снились такие деньги, которые потратил на это Запад. Я более скажу: сама Россия тратила огромные миллиарды как раз на то, чтобы сделать свой народ нерусским — поганила свое образование, обсирала свою историю, дебилизировала культуру. Да и до сих пор это делает, если честно. И что? Российские русские стали нерусскими? Нет, хлопцы, не стали.

И потому скажу вам обидную вещь: если степень «русскости» зависит от количества денег, потраченных на нее, то это — не «русскость».

Как-то так…

Рига