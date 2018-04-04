Первая статья — «разжигание национальной розни», вторая — «незаконное хранение боеприпасов». Боеприпасов они у меня нашли — аж 34 патрона от пистолета Макарова. Без пистолета! Нашли они их там, куда сами до этого и спрятали. Потому что иначе они хрен бы их нашли…

Так главная латышская газета страны «Латвияс авизе» видит нас, русских. Они эту картинку опубликовали на своих вонючих (коровьими хвостами) хуторских страницах. И вы меня (МЕНЯ?!) считаете «разжигателем нацрозни»? МЕНЯ?!

Унизили они меня… Глубоко унизили. Если бы я действительно решил объявить «огнестрельную войну» латвийскому государству, то я бы как минимум хранил у себя дома автомат Калашникова с боекомплектом на пятнадцать рожков плюс РПГ-7 с парой десятков выстрелов.

А как максимум — танк Т-72.

Но они у меня даже и танка не нашли бы. Они — тупые, как дерево!

Давайте посмешу, рассказываю: в момент обыска реальные (МОИ!) патроны в моей квартире были! Пяток — от Макарова, пяток — от ТТ (уважаю этот пистолет), пара — парабеллумовских, десяток — от Калашникова (обоих калибров). Были даже несколько патронов от помпового ружья с крупной картечью. И я эти полезные вещи вообще не прятал. Они все лежали почти на виду в коробке с шурупами. Они их не нашли! Хотя перерыли хату вверх дном, включая коробку с шурупами. ТУПЫЕ!

Ржу до сих пор. Вот эти патрончики в коробке с шурупами были реально — мои, с моими реальными отпечатками пальцев. Я даже отпираться бы не стал. А им команда была — найти то, что сами же мне и подкинули.

А что ж тогда уж пистолет не подложили? Сэкономили? Не сумели найти «левый ствол» и спилить заводской номер? Не уважают… А зря. Я из Макарова в армейской юности очень неплохо стрелял. И из Калаша, и из РПГ, и из АГС. И сейчас ещё руки помнят…

Проверка на лояльность в Латвии

***

Теперь о «разжигании национальной розни».

ТАК ЭТО ЗНАЧИТ, Я ЕЁ РАЗЖИГАЮ В ЛАТВИИ? Именно — я? Да?

Это, значит, Я в 1991-м году придумал звание «негражданин-алиент», которым наградил полмиллиона русских?

Это Я орал на площадях «русские! чемодан-вокзал-россия»?

Это Я четверть века выносил мозг русским своими идиотскими «языковыми инспекциями»?

Это Я марширую каждое 16 марта по Риге под штандартами гитлеровских латышских дивизий СС?

Это Я сейчас устраиваю в Сейме шоу окончательной и бесповоротной латышизации русских школ?

Это Я назвал вас, латышей, «вшами, которые завелись в шубе»?

Нет, товарищи латыши, всё это сделали вы, а «вшами» назвал нас, русских, ваш депутат от правящей коалиции Эдвин Шноре — латыш голубой крови. И ему за это ничего не было…

Так КТО тут разжигает национальную ненависть? Угадайте с трёх раз, латыши.

***

Знаете, братья латыши, вы уже 30 лет, начиная с советской «перестройки», упорно выращиваете огроменную национальную рознь в своей собственной стране. Вы в этом преуспели больше, чем любой народ мира.

Уровень ненависти к вам в ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ от всех прочих живущих тут народов уже зашкалил за все «красные чёрточки» индикатора. Вы уже давно сами себя ненавидите и разбегаетесь по миру — только чтобы не жить в этом вами же проклятом государстве…

Мои дети (трое) уже сбежали от вас в разные страны мира. И вспоминают о жизни в этой «латышской Латвии», как о нонсенсе, случившемся в стиле — «попал в ненужное время в ненужное место».

И ваши собственные латышские дети — точно так же бегут от этого вашего национального безумия. Вас, латышей, остаётся всё меньше и меньше, ваш латышский язык не нужен уже вашим детям, а ваши внуки уже не знают слова «лабрит», которое я ещё знаю.

***

Сейчас идёт как бы «борьба за русские школы в Латвии». И если ещё 15 лет назад на демонстрации против латышизации русских школ выходили десятки тысяч народу, то сейчас — только сотни. Не тысяч, а просто сотни людей.

Ваш президент, который — никто и звать никак, на днях подписал лягушачий закон, по которому русские школьники должны будут на уроках по арифметике «дважды-два-четыре» учить по-латышски. Вы по этому поводу празднуете «победу». Сходите, станцуйте «пи-дра-ла-ла» на площадях. Вы, наконец, победили русских в своей стране!

Открою вам тайну: латыши, вы не победили нас, русских. Просто мы, русские, положили на вас с прибором. Вы уже не нужны нам, латыши. Мы про вас уже почти забыли. Более того: мы положили с прибором и на ваше латышское государство, и на вашу придуманную историю-культуру, и на вашу охренную латышскую «идентичность», которую вы пытаетесь нам навязать.

Идентифицируйтесь друг с другом. Вплоть до анального контакта. Но без нас, русских.

Вас, латышей, становится всё меньше. И это лично меня радует. И радует тех, кто тысячу лет жил на этой земле с вами рядом — русских. Народ, зараженный нацизмом, должен исчезнуть с лица планеты. Навсегда. Это — закон природы. И мы, русские, уже с удовольствием смотрим на то, как вы исчезаете с планеты Земля. Вы этого допросились. И добились. Долго старались…

Dezidor Шествие в честь латышких легионеров СС. Рига

***

Лично я ваш латышский язык знаю довольно неплохо. Я ж — наполовину латыш. Мама — латышка. Хотя мне он, ваш язык, никогда не был особенно нужен. На вашем языке нет ни серьёзной науки, ни вообще ничего, кроме придуманных вами «законов», которые вы измысливаете уже 27 последних лет со скоростью швейной машинки — дык-дык-дык-дык…

Так я вашего языка и впредь бы не знал. Все мои латышские родственники по маминой линии уже либо умерли, либо разбежались отсюда, как из чумного барака. Разве что когда надо читать ваши «письма счастья», которые вы мне регулярно присылаете по почте, когда хотите, чтобы я заплатил вам налоги. Я с вами, латышами, сосуществую здесь много лет. Налоги вам заплатить — ладно. Хоть я и не понимаю, зачем. Вы всё равно их проедите и прос. ёте без остатка мгновенно.

Но вы начали присылать мне письма с приглашениями на допросы и «обвинениями по статьям»… А это уже ни в какие ворота не лезет. Типа: есть в стране Латвии человек по фамилии «Алексеев», который у вас тут «разжег национальную рознь». И мне сейчас нужно, роясь в русско-латышско-русских словарях, изучать ваши лягушачие бумаги. Типа, до меня тут «национальной розни» не было…

Идите в .опу, латыши! Национальную рознь в этой стране разожгли именно ВЫ, а не я. И разожгли её не на шутку. Гореть будет долго. Сгорите в этом огне.

И я это докажу в суде.

Специально не уеду отсюда, дождусь суда. Всё равно вы срок мне дадите. Так хоть оттянусь — поразжигаю от души…

Рига