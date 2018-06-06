Сюжет: гитлеровский концентрационный лагерь, подъезжает поезд из Парижа, из вполне комфортабельных вагонов выходят евреи, семьями, с детьми. Прилично одетые господа и дамы, с чемоданами, на дамах — золотишко, украшения.

Гора костей в лагере смерти Собибор. Польша

Звучит музыка (играет лагерный струнный квартет — играют евреи), из громкоговорителей раздаётся «Добро пожаловать в Собибор»!

Разговоры между приехавшими евреями: немцы же нам ничего плохого не сделают, у них — порядок, немцы свои обещания держат…

Далее приехавшим парижским евреям предлагают сдать свои чемоданы. Принимают по «квитанции». Типа — после «проверки» получите всё в целости и сохранности.

Разговоры между приехавшими евреями: немцы нам ничего плохого не сделают, у них — порядок, немцы свои обещания держат…

Лагерь смерти Собибор. Польша

Далее приехавших спрашивают: есть ли среди вас швеи, сапожники и ювелиры? Несколько человек отзываются — их отводят в сторону. Остальных — разделяют: мужчины — налево, женщины — направо. Дескать, сейчас для вас будет организован душ — помыться с дорожки… Потом мы ваши семьи снова соединим…

Радостные разговоры между приехавшими евреями: ну, наконец-то, а то 2 дня в дороге без душа это — ужасно… Немцы же нам ничего плохого не сделают, у них — порядок, немцы свои обещания держат…

А потом голых евреев группами заводят в «душ», где вместо воды включается газ. Тут они уже удивились… Газовая камера, да…

А потом, их соседи по парижскому эшелону — швеи, сапожники и ювелиры, перебирают и сортируют вещи тех, кого «помыли в душе». Особенно много работы ювелирам — оценить каждое колечко, цепочку, кулончик, парижский «завоз» был не бедный…

Это всё уже — имущество Рейха. У немцев — порядок! Они свои обещания держат!..

* * *

Я — не кинокритик. Оценивать художественные смыслы этого кино не возьмусь. Но основной смысл: как может случиться так, что люди САМИ идут, как скот на бойню, — могу оценить.

Потому что с тех пор ничего не изменилось. Две недели назад наши, латвийские, те, у кого «порядок, кто свои обещания держит» упаковали в тюрьму доктора наук, моего друга, 64-летнего Александра Гапоненко, публициста, правозащитника. Упаковали за то, что он имел дерзость выступать за русский язык в Латвии. Каков, понимаете, подлец!

Два часа назад напали на троллейбусной остановке на моего друга 59-летнего Владимира Линдермана. Повалили на землю (даже латыши, стоявшие на этой остановке, закричали про 37-й год…). Сейчас у него дома идёт обыск. Потом его поволокут в «дом скорби» — центральный офис Полиции безопасности. И тоже за что? А он имел дерзость выступить в защиту русского языка в Латвии.

Я знаю еще троих женщин, которых потянули на допросы в Полицию безопасности Латвийской Республики — именно за то, что они осмелились выступить в защиту русского языка в стране, где установлен «порядок». Одна из них — бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок.

Скопина Ольга ИА Красная Весна Татьяна Жданок

Так и я сам уже пять месяцев нахожусь под следствием у той же конторы, которая за «порядок». У меня — подписка о невыезде, у меня изъяли все мои компьютеры и архивы. Не отдают. И конца-краю этому не видно… За что? А за то же. Я в Латвии — русский. Это как в Рейхе — еврей. Я не вписываюсь в их «порядок».

* * *

Поймите, я вовсе не жалуюсь. Глупо жаловаться, что осенью идёт дождь, а зимой — снег. Надо покупать зонтик и тёплые ботинки. И жить в соответствии с обстоятельствами…

Но что меня волнует: ЭТО сейчас происходит рядом с вами, люди. Они уже делают почти всё, что хотят. Впрочем, пока ещё осторожно, поглядывают: а как вы среагируете? Что? Никак? Тогда — прём дальше! Упакуем по шконкам ваших журналистов-публицистов-правозащитников, остальных — напугаем, а некоторых, особо послушных, — купим за миску баланды, чтобы потом было кому сортировать вещи…

Читаю русские комменты в Сети. Масса таких: «а не надо было выпендриваться», «сидел бы потише — не имел бы проблем», «тебе что, больше всех надо?»…

Но я же ещё и наполовину латыш по крови. Я читаю и латышские комменты. А там… Там бесовские пляски. Там всенародная радость, что наконец-то за этих русских взялись по-настоящему. Каждый второй комментатор готов взять в руки «шмайсер» и лично расстрелять меня, Гапоненко, Жданок и Линдермана. А каждый первый будет этому аплодировать…

Штурмовые отряды НСДАП. «коричневорубашечники»

Те, кто до сих пор верит, что «немцы же нам ничего плохого не сделают, у них — порядок, немцы свои обещания держат», посмотрите «Собибор».

Новый «Собибор» уже начинается у нас…

Рига