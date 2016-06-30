Проезжая по первостатейным латвийским дорогам, я иной раз вижу роскошные плакаты, где мне, счастливому водителю, сообщается, что «этот участок дороги отремонтирован на средства еврофонда». Сколько километров латвийских дорог отремонтировано от европейских щедрот за 12 лет латвийского евросчастья? Сто? Может, аж — двести?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум. Новая главная европейская ценность

Замечу, что за аналогичный период (две пятилетки) с 1965 по 1975 год СССР построил в Латвии более 4 тысяч километров асфальтовых дорог. Я помню Латвию 1960-х. В те времена асфальт заканчивался в 30 км от Риги. Далее шли вихляющие пыльные грунтовки-гравийки. Рейсовый автобус Рига — Цесис — Валмиера — Руйиена (родина моей мамочки) ехал 6,5 часа. 160 км — 6,5 часа! Скорость неторопливого велосипедиста, а быстрее не получалось.

И еще напомню. За те же две пятилетки СССР построил в Латвии две гидроэлектростанции — Плявиньскую (1966 год) и Рижскую (1974 год). Две огромных гидроэлектростанции! С плотинами, дамбами, водохранилищами, городами по берегам… 1,3 гигаватта абсолютно «зеленой» энергии, как сейчас говорят. А еще СССР построил в Латвии кучу огромных отраслеобразующих предприятий — «Радиотехнику», «Альфу», РАФ, РЭЗ, РВЗ… Их перечисление займет несколько страниц мелким шрифтом.

Охохонюшки… Давайте попробуем перечислить «прибыток» Латвии от нахождения в Евросоюзе. Я сбегаю за попкорном, а вы начинайте вспоминать… Вспомнили? И я не вспомнил. Попкорн пропал зря…

Зато я вспомнил, что за 12 евросоюзных лет из Латвии сдрыснула (не от хорошей жизни) примерно четверть населения. Уехали грамотные инженеры, врачи, учителя. Уехали квалифицированные работяги. Ускакала разумная и деятельная молодежь. Дай им бог счастья на чужбине. А нам тут, в Латвии, сейчас остается надеяться, что после развала Евросоюза разные британии-ирландии-германии-швеции устроят великую депортацию наших бывших соотечественников на родину. В товарных вагонах. И в товарных количествах. Восстанавливать убитую «незалежностью» Латвию.

Впрочем, об этом приходится только мечтать. Реальность же выглядит так: из Евросоюза вываливается один из главных его доноров — Великобритания. Первое, что начнут сейчас делать евро-руководители, — урезать расходы. Поскольку аппарат управления ЕС (европарламент, еврокомиссии и прочая хрень) сам себе яйца резать не станет, под нож в первую очередь попадут разные фонды «когезии», фонды помощи «трудовому крестьянству» и прочие культурно-образовательно-развивательные программы. Это мы увидим уже в ближайшие месяцы.

И это еще не конец. За Британией выйти из ЕС захотят другие страны-доноры. И начнут выходить. Как это будет выглядеть? Возможно — хлопком дверью, возможно — медленным и печальным отступлением от «евроидеалов». Но результат будет один: прекращение свободной миграции рабочей силы, восстановление таможенных границ, протекционизм национальным производителям, квоты, пошлины, собственные валюты. И уж точно — обрубание дотаций разным евроголодранцам вроде нашей маленькой Латвии.

Что остается латышам? Первый вариант (лучший): быстро-быстро поменять курс на 180 градусов и слезно на коленях попроситься под крылышко ненавистной России (если примет). В любом виде: в Таможенный союз, в ЕАЭС, скромной Рижской губернией в состав РФ. Чем ближе — тем лучше. И чем быстрее — тем лучше. Как это сделал Крым, который до сих пор кричит «ура», что все так быстро и хорошо сладилось.

Второй вариант (худший): долго ковырять пальцем в носу, пытаться пристроиться в «каюту третьего класса» на тонущий европейский «титаник», ждать до последнего, надеяться на «базы НАТО», на великий и могучий Госдепартамент США, который приедет и чудесным образом все разрулит… Не приедет и не разрулит. Гляньте на проект «Украина». Много он там «разрулил»?

Но в этом (худшем) случае из стремительно нищающей Латвии успеет убежать еще четверть населения, всё, хоть сколько-нибудь подвижное и трудоспособное. Кто-то вскочит в последний вагон уходящего Шенгена, кто-то потом эмигрирует нелегалом-беженцем. Последний из имеющих ноги — выключит свет в Рижском аэропорту.

В этом я уверен, поскольку латыши в большей части — не патриоты своей родины. Спросите любого из них, что им дал Евросоюз — услышите радостное: «Возможность уехать в Европу! Дра-ла-ла!» Если даже премьер Латвии Домбровскис предпочел скромный стульчик брюссельского чиновника высокому креслу руководителя собственной страны…

По какому критерию я поделил эти два варианта на лучший/худший? Объясню: только с точки зрения выживания латышей как народа. Дело в том, что территория, называемая сейчас «Латвией», так или иначе все равно перейдет под контроль России. Она просто не нужна никому другому, даже самим латышам. Но в первом случае она войдет в состав РФ как государственный субъект, а во втором — как дачный поселок для русских пенсионеров средней руки.

То есть в первом случае у латышей еще есть надежда сохранить себя как этнос и даже поучаствовать в дальнейшем развитии страны и культуры своего народа. А во втором — латышам уготована этнографическая резервация с шамкающими бабками в местных «вышиванках», пытающимися заработать на хлеб народными песенками-дайнами.

Вот такая, братья (или небратья) латыши, перспектива вам вырисовывается. Мы-то, русские, по-любому выживем как народ, нас — много. А вот вы — не факт. Совсем не факт.

Впрочем, как говорили в Одессе, пока она не стала бандеровской: «Делайте, как хотите, и вы увидите, как я был прав».