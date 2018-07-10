Для тех, кто не в теме, рассказываю. В Латвии готовятся выборы в Сейм. Президента этой микроскопической страны выбирает Сейм, количеством в 100 печальных человек. Всенародных выборов президента в Латвии проводить не принято, народ (по мнению депутатов) — туп, а вдруг выберет не того, кого назначил Вашингтонский обком?

Baptist.org.ru Петерис Спрогис

Потому каждая партия, идя на выборы, заранее представляет СВОЕГО кандидата в президенты. Чтобы электорат мастурбировал на будущего президента заранее…

Есть в Латвии партия под названием «Центр Согласия». Это — такие очень «европейские» русские. Толерантные — по самое не могу. Только что гей-парады не возглавляют, а так — очень европейские. И уже почти не русские…

В чём прикол: эта как бы русская партия на каждые выборы заманивает к себе как можно больше латышей. Цель сей заманухи — стать «своими» у латышей. Но латыши в Латвии — доминирующая и очень подозрительная нация. Они чужих не принимают. Им нужно — чтобы кровь была чистая, голубая, без примесей…

Так вот, на этот раз европейские русские из «Центра Согласия» заманили в свой список некоего Петериса Спрогиса. Назначили будущим президентом! Кадр-то — козырный. Происхождение — латыш в надцатом поколении, священник-баптист-епископ (Америка с нами!), приятный с виду, толерантный. И всё у них было уже хорошо, но вдруг Петерис Спрогис отказался от участия в выборах. Пренебрёг должностью будущего президента СТРАНЫ!

Я ржал весь день. Потом почитал, чем этот епископ Петерис свой отказ мотивировал. Ржал ещё день. Читайте, он это написал в своём Твиттере:

«Я стал предателем для части своих духовных учителей и для части церкви — для людей, которых я очень ценю. Кто-то считает, что ввязывание в политику уже само по себе «грязное дело», еще больше людей считают, что это сотрудничество с оппозиционной партией. Есть те, кто считает, что это предательство против пути верующего человека, пути, по которому я иду уже много лет. Но я считаю, что политику грязной делают люди, у которых грязные цели…»

Ка-а-кая прелесть! И перед братьями-латышами почти отмылся (типа — грязные русские оппозиционеры меня, наивного, уговорили), и покаялся в предательстве. Надеюсь, приход у баптиста-Спрогиса не уменьшится. И будет по-прежнему жертвовать ему положенную по американско-баптистским законам «десятину». В синее пластмассовое ведёрко.

Кто не в курсе — в конце баптистского молитвенного камланья по рядам пускают пластмассовое синее ведёрко для денег. Так у них принято…

Эдакий облом на взлёте как бы русской партии «Центр Согласия» — забавен. Не случилось целого ЕПИСКОПА заманить в президенты от «русской» партии, бывает… ЕПИСКОП — ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ! Следующий кандидат будет — кардинал! САМ РИШЕЛЬЕ! Не хватает только Миледи — леди Винтер.

Найдут!

Логотип партии «Центр Согласия»

***

А если серьёзно (до сих пор я ещё смеялся), то деградация этой страны, под названием «Латвия», идёт в геометрической прогрессии. Нормальные латыши и русские отсюда уезжают, остаются те, кто остаются. Всё хуже и хуже. Это уже видно невооруженным глазом…

…На днях некий ублюдок по имени Дидзис Седлениекс, позиционирующий себя «журналистом и писателем-фантастом», изрёк следующее:

«Презрительным словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques (так! — Ред.) вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что большая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить».

И что? И ничего. Вот это в Латвии про русских говорить можно. Уже давно…

***

Расскажу теперь секрет: почему баптистский «епископ» Петерис отказался от высокой чести стать Кандидатом в Президенты страны. Я ж сам — наполовину латыш по крови (мама — латышка). Потому знаю доподлинно.

Латышская родня ему позвонила и сказала (латышская родня — это сотни крепко сплочённого национально-упёрто-воспитанного народу): «Петерис, — ты с ума сошёл? Ты связался с РУССКИМИ? (Пусть и не очень уже русскими, но всё равно, у них фамилии — не наши.) От тебя уйдёт жена, дети тебя проклянут, банки перестанут давать тебе кредиты, мы запишем твоё имя в книги как предателя своего народа! Немедленно отрекись!»

И Петерис — отрёкся. И покаялся на Библии…

До сих пор смеюсь над «русской партией» под названием «Центр Согласия», которые нашли себе придурочного «епископа» в кандидаты в президенты. Баптиста! От русских! Ё-ё-ё-ё… Долго искали, всю Латвию облазили, все канавы…

Вы это, русские, из «Центра Согласия»… Вы таким образом — «согласия» с латышами хотели получить. Так получите! И распишитесь… Единственный баптист-латыш-епископ и тот от вас спрыгул…

Бггггг…