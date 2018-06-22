21 июня в суде решался вопрос о мере пресечения Александру Гапоненко, латвийскому правозащитнику. Результат: ему «пришили» ещё одну статью и продлили срок содержания под стражей…

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

Обычно вопрос о мере пресечения решается быстро. В среднем — минут сорок. Суд над Александром Гапоненко длился два с лишним часа. Нам, друзьям и сторонникам, ожидавшим его у закрытых дверей (этот вид процесса в Латвии — закрытый), через час стало ясно: точно не отпустят…

Мы не ошиблись. Выходя из зала судебного заседания Саша выкрикнул: еще два месяца! Его увели со скованными за спиной руками. Пожилого человека, 2 года назад перенесшего инфаркт. В наручниках за спиной…

Константин Маковский. Осужденный. 1879

Для тех, кто не в теме: Александр Гапоненко — 64 года, доктор экономических наук, профессор, был задержан 20 апреля этого года Полицией безопасности Латвии по обвинению по статье 80, часть 1 Уголовного Закона Латвии («деятельность, направленная против независимости страны», государственного строя. Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы). Чем он провинился? Он выступил против СВЯТОГО — против запрета преподавания предметов в русских школах на русском языке…

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А вот сейчас к его и без того тяжкому делу Полиция Безопасности подшила ещё одну статью: 81, часть 1. Которая звучит так:

«Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики. За деятельность с целью помочь иностранному государству или зарубежной организации, обращённую против государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти, государственного строя или государственной безопасности Латвийской Республики. Наказание — лишение свободы сроком до 5 лет…».

(Редакция Закона, вступившая в силу 11 мая 2016 года.)

И на этом основании (дополнительной статьи) судья продлила срок содержания в тюрьме…

А статья эта — хитрая. Сначала гляньте на дату, когда она была принята, — совсем недавно. А потом перечитайте её внимательно. Ничего не замечаете? Тогда расскажу: по этой статье можно укатать на тюремный срок любого публициста, журналиста, общественного деятеля, который, скажем, позволил себе покритиковать Латвийское государство.

Это статья типа — «шпионаж-лайт». Когда спецслужбы не могут доказать, что кто-то неугодный работает на «иностранные разведки», можно пришить к любому роду его деятельности цель «помочь иностранному государству». Какому государству — угадайте с трех раз…

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Вот, положим, съездил Александр Гапоненко на научную конференцию в Россию, сделал там доклад о политическом положении русских в Латвии, рассказал правду… Помог он «иностранному государству» яснее понять уровень русофобии в Латвии? Конечно! Так вот она — «деятельность против государственной власти Латвийской Республики»… Пожалте в тюрьму…

Написал Александр Гапоненко статью, где неодобрительно высказался по поводу ежегодных маршей латышских легионеров СС и осудил нацизм, — таки вот она — «деятельность с целью помочь иностранному государству». Ведь кто у нас в мире упорнее всего осуждает нацизм? Известно кто — Россия! Он ей ПОМОГ в этом деле! Пожалте в тюрьму…

Эта статья УК Латвии была специально принята для случаев, когда «пришить» что-то реально преступное-антигосударственное невозможно, но можно соорудить эдакий политический вердикт: сие наносит вред Нашему Государству, а значит — пользу Другому Государству. МЫ так считаем… А как считаете ВЫ — нам по барабану. Ваше мнение, будь вы кристально честны, нас не интересует.

yoshiffles Цензура

Классическая статья, заточенная для «гибридной войны». Беспроигрышная.

Такое сейчас — в тренде. Есть доказательства, что Боинг МН-47 сбил Путин? Нет, но — — «хайли-лайкли», Путин — злодей. Есть доказательства, что Скрипаля отравил Путин? Нет. Но — «хайли-лайкли»… Вдруг случилось, что Скрипаль жив и здоров? Кого это интересует? «Хайли-лайкли», Путин — убийца!

Убит некий Бабченко, вот фотка — он лежит весь простреленный в крови. Путин его убил! КРОВАВЫЙ!!! Что, Бабченко жив и розовощёк? Кровь оказалась — свиная? Таки всё равно — «хайли-лайкли» — Путин виноват…

И что бы там ни было потом: ложечки найдутся, а осадочек всё равно останется.

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То, что сейчас творится в Латвии, — это не просто правовой беспредел. Кстати, беспредела-то нет, всё в рамках Закона и Процедуры. Просто за последние годы латвийское право потихоньку «заточили» под геноцид русского населения страны. По-европейски, толерантно, демократически, большинством голосов, под весёлые песни и пляски латышских политиков и СМИ, под одобрительные кивки европейских «комиссаров» и под добродушное кряканье латышского титульного населения.

Совсем недавно Сейм Латвии принял «судьбоносное» решение ликвидировать русские школы как класс, напрочь. Под девизом: русский, либо становись латышом (второго сорта), либо — сваливай. А вчера тот же Сейм принял решение запретить преподавание на русском языке в ЧАСТНЫХ вузах (в государственных они русский язык запретили еще в 1993-м). В ЧАСТНЫХ, КАРЛ!

Конечно, это всё началось не вчера. Изрядную часть латышского населения воспитывали в духе русофобии уже давно, три десятилетия. Им в школах-вузах вбивали молотком в голову, что во всех их неудачах, бедах, нищете и неустроенности виноваты «клятые оккупанты» — русские. И вбили навечно.

Но до сих пор конкретно ходить сапогами по русским головам было как-то не комильфо, не по-европейски. Они копили ненависть… А примерно год назад им дали отмашку: ТЕПЕРЬ МОЖНО ВСЁ! ФАС! Делайте с латвийскими русскими, что хотите. И вам ничего за это не будет. А если Россия возмутится — вот мы вам танчиков подвезли, «Абрамсов»…

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Плохо это, русские. Очень плохо. Нас хотят «сыграть». И методы этой игры вышли за рамки политических «шахмат». Сейчас в Латвии идут политические бои без правил.

Вот, я — ни разу не политический маргинал. На митингах не выступаю, в манифестациях не замечен. Вполне себе кабинетный «камерный» журналист уже скоро 30 как лет. 20+ лет из них я был редактором вполне себе респектабельных бизнес-изданий. Сейчас я — «фриланс» в предпенсионном возрасте. Пишу потихоньку, думаю, рассуждаю…

7 лет назад Полиция Безопасности официально объявила меня «врагом латышского народа» за то, что я слишком уж независим (могу себе позволить). Все эти 7 лет они пытались меня «прижучить» или купить. Да-да, и купить тоже… Не получилось. В том же, что я пишу, даже при самом пристрастном отношении они не смогли найти ни строчки «криминала».

Как они меня «прижучили»? А очень просто: взломали мой комп и от моего имени накатали в разные форумы матерных неграмотных комментов с призывами «убивать латышей» (статья — разжигание национальной розни). А для убедительности — подкинули мне в квартиру два мешка с патронами для пистолета Макарова (статья — незаконное хранение боеприпасов). Которые при обыске торжественно нашли.

(сс) succo Арест имущества

Я бы сам в жизни их не нашел, поскольку они были засунуты под фальш-потолок в ниши светильников… Сейчас я под следствием, невыездной, хожу на допросы… Два обыска с изъятием всей компьютерной техники, крепкий удар по человеку, работающему в Сети…

То есть латвийским силовым структурам была дана команда — мочите русских! Теперь можно всё, вплоть до любых провокаций и подлогов. И они сорвались с цепи. Они этого момента ждали 30 лет.

Теперь — можно всё! «Хайли-лайкли»…