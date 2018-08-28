К выборам мэра Москвы в сети активизировались «коренные москвичи». На чём свет клянут Собянина. Главные тезисы:

Александр Горбаруков ИА REGNUM

1) перекладывает плитку;

2) непрерывно что-то строит;

3) пробки;

4) снёс киоски «шаговой доступности»;

5) убивает старую Москву; под «старой Москвой» они, кстати, имеют в виду не Кремль с окрестностями, хотя и их — тоже, а «уютные районы пятиэтажек» 60-х годов, где всё так обжито, знакомо, где до центра недалеко, и где у подъездов — лавочки с бабушками…

* * *

Как-то я решил подсчитать, сколько времени прожил в столице своей родины. В среднем было — по 4−5 недель в год. Командировки, наезды, проезды, дела, учёба… Вышло в сумме — примерно четыре года. Согласитесь, немало. Я еще помню карту московского метро, где было всего шесть цветов (красный, синий, зелёный, кусочек оранжевого, кусочек сиреневого и кольцевая — коричневый, и на каждой линии — по 8−12 станций). Видел я Москву и «раннего Брежнева», и «позднего Брежнева», и горбачевско-перестроечную, и лужковско-черкизоновскую… Теперь вот наблюдаю Москву собянинскую.

Могу сравнивать. И потому пытаюсь робко возразить «коренным москвичам», дескать, при Собянине Москва стала строить и ремонтировать инфраструктуру, чем не занималась лет эдак 25 до того. От той же пресловутой «плитки» до общественного транспорта. От бульваров и пешеходных зон до парков и лесопарков. Собянин вымел из Москвы чудовищный перманентный «черкизон», который процветал на каждом углу. Что такой чистой и ухоженной Москвы, как при Собянине, не было со времён Сталина (так говорят московские аксакалы)…

Мои возражения вызывают у «коренных» лишь одну свирепую реакцию: ТЫ — НЕ КОРЕННОЙ МОСКВИЧ! Что ты понимаешь?

* * *

И я задумался… Не о том, чего я не вижу такого, что видят «коренные», а о том, что — а бывают ли ВООБЩЕ «коренные» жители мегаполисов?

Поездивши изрядно по городам и весям, я бывал в разных мегаполисах. От Лондона и Парижа до Стамбула и Шанхая. И я нигде не видал в центрах (или почти центрах) этих городов «уютных пятиэтажек» с бабушками на скамейках и квартплатой 20 долларов в месяц.

Выскажу своё мнение: мегаполис для жизни «коренной» не предназначен в принципе. Туда должны валом валить из провинции, молодые, амбициозные, наглые — учиться, делать карьеру, расталкивая всех локтями, делать деньги, веселиться, беситься… В мегаполис должны приезжать разные командировочные, вроде меня — решать дела, заводить связи-контакты, зарабатывать. По центру мегаполиса должны шляться туристы… Миллионами…

В мегаполисе — университеты, офисы корпораций, конторы госуправления, театры-концерты-музеи, стадионы, клубы, рестораны… Жизнь в любом мегаполисе гудит круглые сутки. Там крутятся большие деньги, собственные и привозные. И потому в любом мегаполисе мира жизнь дорогая, бывает — безумно дорогая. Но там и возможностей больше. Для молодых, умных и борзых.

И мегаполис всегда — человеческая «мясорубка». Там ты либо сделаешь деньги-карьеру в молодости, а в зрелом возрасте переместишься в дальний пригород на лавочку в уютном дворике (собственном). Либо — уберёшься назад в свою провинцию не солоно хлебавши. Первого достигает меньшинство, второго — большинство. Так устроена жизнь…

* * *

Москва пока еще не мегаполис в полном смысле этого слова. Нет, «мега» — она давно. Сейчас по переписи в ней 12 млн жителей. А с командировочными, туристами и подмосковными электричками её плитку ежедневно топчет миллионов двадцать народу. К слову, я не видел ни одного мегаполиса мира, где постоянно не перекладывали бы плитку.

Но в отличие от давно сложившихся мегаполисов, в Москве всё пока еще вперемешку. В ней рядом с «Сити» с его небоскрёбами может прекрасно уживаться райончик хрущевских пятиэтажек и железные гаражи со старыми «Москвичами» внутри.

В Москве можно унаследовать от бабушки квартирку с видом на Кремль, которую бабушка, в свою очередь, унаследовала от своего дедушки, который получил её бесплатно, как передовой токарь завода ЗИЛ. И жить в ней, в ус не дуя, платя коммуналку 20 долларов. И гордо называть себя «коренным москвичом в пятом поколении»…

Однако, времена меняются, причём всё быстрее. Коренных размывают «понаехавшие», их вытесняют с насиженных мест, как рабочих, так и жилых. Уже почти всех размыли и вытеснили. Даже мэр Москвы Собянин — «понаехавший» из далёкой Тюменской области. Последний факт, кстати, вызывает самую лютую ненависть у «коренных»: что ОН понимает в Москве?

* * *

Хочу огорчить коренных москвичей: на будущих выборах Собянин обязательно победит, причём, уверен, еще в первом туре. За него проголосуют «понаехавшие», которых в Москве — подавляющее большинство. Им Москва Собянина — нравится. Как и мне, командировочному.

Потому, дорогие коренные москвичи, примите мои искренние соболезнования. Вы — вымирающий класс. Ну, не повезло вам родиться в городе, который почти уже стал мегаполисом со всеми как преимуществами, так и недостатками этого положения. И вам придётся смириться с переменами. Даже с «постоянным перекладыванием плитки», будь она неладна!

Единственный выход: переехать в какой-нибудь маленький милый российский городок типа Сергиевого Посада или Гатчины. Там будет всё, чего вас сейчас лишают в Москве. И бревенчатые домики середины 19-го века, и панельные пятиэтажки середины 20-го, и киоски с чебуреками в «шаговой доступности». Я был недавно в упомянутых городках. Свидетельствую: деструктивная рука Собянина их не коснулась.

И вот там вы сможете основать личную династию «коренных». И передать сие высокое звание внукам и правнукам. Конечно, если ваши дети не умотают в Москву — пытать счастья в мегаполисе.