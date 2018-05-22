Друзья, Украина (как идея) — враг России уже 300+ лет. Она была так задумана и в разные эпохи терпеливо и тщательно осуществлялась литовцами, шведами, поляками, австрийцами, американцами… Последний период мы видели, что называется, в реал-тайм.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тук-тук! Свои!

А вы помните, какую книгу еще в начале 1990-х принялся писать второй президент Незалежной — Кучма, как только пришел к власти? Она называлась «Украина — не Россия». Я её прочитал. Там чётко сформулирована только одна мысль: «украинский проект» — это великая альтернатива России. Почему? Потому, что украинцы — лучше русских. Так просто, да, без объяснений…

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Моё мнение: главную ошибку по отношении к украинскому проекту совершили в 20-м веке большевики. Совершили её просто по наивности. Они как великие переустроители человеческого общества придумали догму под названием «пролетарский интернационализм». И действовали в соответствии с нею.

А догма сия предполагала построение сообщества под названием «советский народ». Для построения этого народа большевики решили, что будет достаточно «цивилизовать» окраины своей империи: развить там промышленность, науку, образование, национальные культуры, местную интеллигенцию… И тогда, дескать, окраинные неграмотные селяне, выйдя в доктора наук, председатели обкомов и космонавты, разумно вольются в «союз нерушимый республик свободных» как единое целое…

Советский плакат. Слава орденоносной Украине!

Сие касалось, кстати, не только Украины. Точно таким же образом Россия — СССР занималась цивилизаторством и прочих своих окраин — грузий-молдавий-казахстанов-латвий. Строила там электростанции, дороги, заводы, научные институты, театры, киностудии, пестовала местную «интэлыхэнцию»…

Особенно большевики старались в этом плане по отношению к Украине как самому большому и «национально опасному» куску Российской империи. Они массово привлекали украинских нац. кадров в центральную власть. Они прирезали территорию этой республики исконно русскими регионами (Донбасс, Крым), дабы разбавить «украинство» русским миром…

А не вышло… Когда в 1991-м проект под названием «Союз нерушимый» зашатался, именно окраинная «интэлыхэнция» и прикормленная элита-номенклатура его добили. С удовольствием, с гиканьем и победными криками. Не все теории воплощаются на практике, к сожалению…

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Акцентирую на Украине. Там сейчас происходит квинтэссенция, финал-апофеоз «нэзалэжности» от России. Там в Донбассе уже убивают русских только за то, что они хотят говорить на своём языке и не хотят чтить Бандеру своим национальным героем. К тому всё шло и, наконец, пришло.

Kresy.p Фашизм на Украине

Что с этим делать? А просто — дать довести «украинский» проект до логического конца. До полной деградации, дезинтеграции и депопуляции этого буйного (в медицинском смысле) сообщества. Причём для этого даже не надо прикладывать сил. Они сами себя убьют об стену.

А иначе — никак нельзя. Опытные родители знают, что зашедшихся в истерике избалованных детей надо оставлять с собой наедине — просто выйти из комнаты и закрыть дверь. Пусть поорут от души, побьются головой об пол, попускают пенные слюни и зелёные сопли, пока не увидят, что зрителей-то — нет, давно разошлись… Мания детского величия только так и лечится…

И с этой воспитательной задачей Путин справляется просто на глазах. Всего за четыре года (срок для Истории — микроскопический) он опустил «украинский проект» (который Европа строила три столетия) на самое дно выгребной ямы. Превратил в цирк с не смешными клоунами. При этом сидя на холмике в мягком кресле и похрустывая попкорном. Молодец!

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Не буду слишком воспевать гений Владимира Владимировича. Этот способ приведения к «общему знаменателю» гордых народцев придумал вовсе не он. Таким образом давно уже работает проект под названием «Евросоюз». 20 (плюс-минус) лет назад, принимая в состав «нерушимого союза» развитых европейских государств разные окраины-украины (типа латвий, эстоний, болгарий, венгрий), еврокомиссары в пыльных шлемах обещали им небывалый прогресс и процветание.

Evgeny Feldman Евромайдан, в ожидании безвизового режима с ЕС

И что? И ничего! СССР строил заводы для своих украин, в Евросоюз, наоборот, — закрыл еще не умершие к тому времени. СССР развивал науку-культуру, а Евросоюз — выманил к себе немножко самых умных аборигенов, а остальным прописал — метлу в руки и прожиточный минимум. СССР строил и дотировал местные колхозы-совхозы-агрокомплексы, а Евросоюз настроил супермаркетов, где продаются харчишки от производителей развитых его стран…

И таким вот незамысловатым образом в «процветающей» Европе накрылись и латышский проект, и литовский, и болгарский, и венгерский, и румынский, и до хрена ещё каких… Нет уже у них ни своей индустрии, ни своей номенклатуры, ни своей науки, ни своей «интэлыхэнции», ни своей культуры-литературы-живой-писи… Да ничего нет. И национальной детской мании величия тоже нет. Что сильно радует…

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А что с Украиной? Там сюжет развивается бодро. Сидим и не отвлекаемся. Чтобы не пропустить титры — «конец фильма».

Рига