А ведь я её помню 30—40 лет назад. Литву, вернее — Литовскую ССР… Благословенный и максимально благоустроенный кусочек Великого Союза. Не знаю, зачем, но великий СССР в Литву вкладывал денег больше, чем в Москву и Питер вместе взятые…

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Литва… Лучшие в СССР дороги: в 1977 году я там испытал на максимальную скорость свой мотоцикл на шоссе Вильнюс — Каунас — Клайпеда, 140 км/час — летел ласточкой, трасса была — сказочная. Нигде в СССР таких не было. Дорога Москва — Питер была — жалкий просёлок по сравнению с автобаном Каунас — Клайпеда…

В 1982-м я немного поучаствовал в строительстве Игналинской атомной электростанции. Масштабы строительства меня тогда поразили, и даже сейчас поражают. Для непонимающих: всего за 5 лет на пустом месте (в сосновом лесу у озера) был построен город на 35 тыс. человек (дома, детские сады, школы, клубы, магазины) и фантастического размера «объект» — Атомная Электростанция…

Строили её, понятно, не сами литовцы (откуда у них такие деньги и такие специалисты?), весь великий СССР строил. От Калиниграда — до Владивостока, от Кушки — до Норильска. Строить и управлять «мирным атомом» СССР прислал лучших своих парней, элиту советской инженерии и науки — «красных дипломников» МФТИ, МХТИ, МВТУ, МИСИ, МГУ (если вы — молоды, и эти аббревиатуры вам ничего не говорят — погуглите).

Schyll Игналинская АЭС

А ещё великий СССР построил в Литовской ССР сотни высокотехнологичных заводов, до которых бы сами литовцы (гордый, но очень хуторской народ) никогда бы не додумались.

Продолжаю мысль: в конце 1980-х — начале 1990-х у наших литовских братьев сложилось впечатление, что они ухватили Бога за бороду. Типа: от СССР нам на халяву сыпались дороги, заводы, порты, электростанции — только за то, что мы — такие крутые и такие литовские… А сейчас, когда мы уже — великая индустриальная держава — мы сами, освободившись от «давления СССР», станем еще величественнее…

Степень бредового величия литовцев я лично протестировал 9 лет назад, когда брал интервью у их президента — Дали Грибаускайте. Тогда как раз Великая Литва избрала себе нового презика — Далю и готовилась к полному закрытию Игналинской атомной электростанции. До времени «ч» оставалось всего 3 месяца.

Обаятельная милашка Даля мне полчаса рассказывала, что «советские неправильные атомные электростанции не выдерживают никакой конкуренции», и что сейчас в Литву придут охрененные инвесторы (Япония, Южная Корея, США, Франция), которые ка-а-ак начнут строить правильные атомные реакторы, ка-а-ак начнут инвестировать. Так что атомных электростанций в Литве будет — завались!

Прошло почти десятилетие. Ни хрена никто в Литву ничего не инвестировал. А про атомные электростанции литовцам лучше не напоминать. Морду набьют с горя. Единственный реальный источник энергии там — российский газ. Морщатся, плачут, но грызут литовские «мыши» этот «кактус».

То, что сейчас испытывают литовцы, лучше всего определяется термином «фрустрация».

Справка из ВИКИ: «Фрустра́ция (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное ожидание», «расстройство замыслов») — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям».

От этого состояния «невозможности удовлетворения тех или иных потребностей» они и пьют горькую, и кончают жизнь самоубийством. А что ещё делать? Жизнь литовцев без СССР как-то не задалась. Не задалась сразу, еще в начале 90-х. А сейчас, в XXI веке — вообще ни хрена не задалась. Тупое бессмысленное существование на задворках Европы. Никому не нужный народец. Даже самим себе — не нужный.

И потому те, кто молодые и более-менее сообразительные, сваливают в разные британии-ирландии-германии-швеции. Молодых литовцев в этих зарубежных странах сейчас больше, чем в самой Литве. Из населения Литвы в 3,7 миллиона (данные 1991 года) там сейчас осталось всего 2,8 миллиона. И это — по официальным данным. Реально там — вряд ли наберётся полных 2 миллиона.

Герб Литовской ССР

В Литве сейчас остались те, кто уже либо попробовал пожить и поработать в «благословенном Евросоюзе» и вернулся, устав от работы на «польско-британско-ирландского хозяина», денег не заработал, а в безнадёгу окунулся по-полной… Либо те, кто вообще не пробовал европейского счастья (возраст, языков не знают)…

Вот и лезут они, литовцы, в бутылку (а потом — в петлю) в товарных количествах. Первые в Евросоюзе по алкоголизму и самоубийствам. 35 тысяч самоубийц для менее чем 3-миллионного народа — мировой рекорд! Достигли! «Здобулы» — так это звучит по-украински. «Здобулы» — до чего же прекрасен украинский язык.

В этом плане соседние с Литвой, такие же микроскопические страны — Латвия и Эстония — отстают. Самоубийц на душу населения там примерно на треть меньше. Отчего же так?

Выскажу своё смелое предположение: у эстонцев и латышей есть цель в жизни. Дело в том, что рядом с эстонцами и латышами живут русские. Так исторически получилось. С эстонцами — почти четверть, с латышами — треть народу. Так вот, последние 30 лет, начиная с «перестройки», эстонцы и латыши изо всех сил пытаются доказать этим своим местным русским, что они, латыши — круче. Умнее, успешнее, богаче… На пупу вертятся, чтобы доказать.

А в Литве — русских почти нет. И при СССР их там было — исчезающе мало. Единственный русский анклав в Литве — та самая Игналинская атомная электростанция. Которую закрыли 8 лет назад, и откуда русские почти уже все разъехались.

И доказывать, что литовцы крутые, теперь — некому. Только друг другу. А это — «пичалька». Поскольку рядом живущие поляки над литовцами откровенно насмехаются. А это — обидно…

И некого бедным литовцам обвинить в своих глобальных неудачах… В своём европейском нищенстве, в своём убогом гастарбайтерстве, в своей ненужности никому на этом земном шаре… Латыши и эстонцы хотя бы могут свалить своё лузерство на русских. Типа мы — жертвы «оккупации». А литовцам одна дорога — пить горькую и потом лезть в петлю. У них русских — нет.

Незачем жить…