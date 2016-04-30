



s44.radikal.ru Дырка от бублика

В Сети гуляет «Открытое письмо Президенту Латвии» от российских владельцев латвийской недвижимости, которые несколько лет назад повелись на предложение «инвестировать» в Латвию и получить за это вид на жительство в «европейской стране».

Стиль письма — слезный:

«Вот уже несколько лет Латвия предоставляет временный вид на жительство для владельцев недвижимости и инвесторов, вкладывающих средства в латвийские компании и предприятия. Благодаря этой мудрой политике несколько тысяч иностранцев смогли переехать жить в Латвию. Все мы рады работать и вести собственный бизнес в Латвии, учить государственный язык и с каждым днем все больше открывать для себя уникальную латвийскую культуру.

Мы рады, что имеем вид на жительство и живем в необыкновенно уютной, красивой и спокойной стране. В стране, где соблюдаются законы, система налогообложения понятна и прозрачна, а законы, как во всей цивилизованной Европе, не имеют обратной силы. Однако все мы обеспокоены последними поправками в Закон об иммиграции, которые неожиданно меняют действующие правила для нас…»

Чем они «обеспокоились»? Рассказываю с начала: в 2008 году в Латвии с треском лопнул пузырь в недвижимости. Цены обвалились в 3−4 раза. В результате на рынке зависло жилья на сотни миллионов евро. Разные девелоперы, риелторы, строители стали разоряться десятками. Особенно пострадали те, кто заложил особняки-квартиры в ценовой категории выше среднего (в Латвии это то, что дороже 100 тыс. евро)…

И латыши нашли выход: они приняли Закон об «инвесторской визе». Суть его: каждый иностранный покупатель недвижимости на сумму более 142 тыс. евро (и члены его семьи) получают в качестве бонуса временный вид на жительство (ВНЖ) на 5 лет с автоматическим продлением оного. А ВНЖ в стране Евросоюза — штука хорошая, он дает право ездить в любую страну ЕС без визы и жить там неограниченное время.

Расчет был на российский «средний класс» — — небольших бизнесменов-комбинаторов, оффшорных спекулянтиков, полубогему, полусвет, чиновничков третьего эшелона. То есть, всех тех, кто до Лондона по доходам не дорос, а иметь европейский «запасной аэродром», куда можно свалить в случае чего, подумывает.

И сработало! Ригу так и прозвали потом — «Лондон для бедных». С 2010 года, когда новый закон о для «ВНЖ-инвесторов» вступил в силу, количество россиян, прикупивших латвийскую недвижку, превысило 11 тысяч. А с членами семей — более 30 тысяч. В Латвию они принесли почти полтора миллиарда полновесных евро. Для нищей страны с населением в один округ города Москвы это — огромные деньги.

Латыши весело распродали неликвидные дорогие квартиры, а потом в «элитных спальных районах» начался бум строительства. Особенным успехом пользовалась курортная Юрмала. Там каждое лето гуляла российская эстрада — «Новая волна», разные «поющие кивины-юрмалины» и прочие «камеди клабы».

Встретить летом на променаде Пугачеву с Галкиным подмышкой было проще простого. То есть, недвижка Юрмалы приобрела в глазах российских «бедных лондонцев» еще один немаловажный элемент — понты. Селфи на фоне Игоря Крутого, пьющего пиво за соседним столиком — круто! Те умницы, кто прикупил квартирку в начале процесса и успел ее сбросить вовремя, заработали.

Но успели не все. Распродав залежалый товар и заткнув дурными русскими деньгами кризис в строительстве, латыши справедливо решили, что бардак надо кончать. А то уж больно много в кабаках маленькой Латвии стало звучать харизматичного Стаса Михайлова. Вместо печальных латышских песен про оккупацию…

Первый звонок для российских «ВНЖ-инвесторов» тренькнул в 2014 году, когда латыши изгнали из своей страны «Новую волну». Сделали они это по-иезуитски остроумно. Накануне очередного конкурса они внесли в «список нежелательных для въезда в Латвию лиц» икону советской эстрады — — Иосифа Кобзона, поющего есаула Газманова и жену самого Иосифа Пригожина — — Валерию. Сотворил это как бы по собственной прихоти министр иностранных дел Латвии — Эдгар Ринкевич — публичный латвийский гомосексуалист. Таки да…

В результате почетных гостей «Волны» — — Кобзона, Газманова и Валерию развернули чуть ли не на границе словами «пускать не велено». Большего оскорбления российской богеме нанести было нельзя. С криком «вот пи… расы!» организатор «Волны» Игорь Крутой перенес свою тусовку в Сочи. А следом за ним потянулись на родину и прочие российские камеди клабы. Юрмала осиротела и опустела.

Цена «инвесторских» квартир свалилась на треть, а ликвидность — на ноль. Попутно латыши увеличили «вступительный взнос» за свой ВНЖ со 142 тыс. до 250 тыс. евро. То есть, полностью лишили прежних российских «инвесторов» возможности продать свою недвижимость новым русским соискателям ВНЖ в «Европе»…

И вот тут… И вот тут владельцы недвижки в «Лондоне для бедных» столкнулись с суровой реальностью. Что с ней делать? Использовать, как курортный апартамент? Не годится. В Латвии лето — 2 недели в году, в остальное время — дождь, дождь со снегом и снег с дождем. Из развлекательной индустрии — залы игровых автоматов и Музей Оккупации. Из праздников — сплошные трауры по поводам сталинских депортаций-репрессий. Настроение местного народа — вековая скорбь…

Использовать для жизни-работы? Хуже не придумаешь. Во-первых, надо выучить латышский язык в совершенстве. Это туриста в ресторане охотно обслужит улыбчивая латышская девочка, смешно говорящая по-русски. А к эмигранту на рабочее место придет строгая латышская тетка — языковой инспектор и влупит штраф за незнание местной мовы. Беглый английский не поможет, для латышей их язык — — фетиш. Во-вторых, в Латвии работы просто нет. Аборигены сами из нее разбегаются в поисках лучшей доли. Уже треть страны разбежалась.

Использовать для бизнеса? Но бизнес в Латвии — как стрижка кошки. Шума много, шерсти — чуть. Сеть киосков с шаурмой в какой-нибудь Рязани имеет обороты больше, чем половина латвийских банков. Надежно припрятать безналоговые денежки тоже не удастся. Латыши на этот счет — лучшие стукачи в мире.

Что остается? Утешать себя, что можешь пересекать границу Евросоюза без визы (ВНЖ — это круто!) и надеяться, что латвийская недвижка когда-нибудь вырастет в цене, и можно будет ее продать хотя бы без убытка. Утешение — слабое, поскольку содержание этого «актива» стоит очень недешево. Отопление-обслуживание самой скромной квартирки-трешки — 300−400 евро в месяц.

Но и это еще не все! Вернусь к началу рассказа. С чего это несчастные российские владельцы латвийской недвижимости написали челобитную президенту Латвии? А с того, что латыши придумали для них очередную каверзу. Обещали каждые 5 лет продлевать европейский ВНЖ бесплатно, а теперь решили брать деньги. Всего ничего — по 5 тысяч евро с носа… Аргумент первый — очень денег хочется. Аргумент второй — а куда ж вы денетесь? И никакие петиции к президенту не помогут, вот увидите.

Что могу сказать в свое оправдание, как гражданин Латвии и гражданин СССР по происхождению? Что лично отговорил с десяток российских приятелей влезать в авантюру с латышским ВНЖ. Двоих отговорить не удалось — и мне их не жалко.

Хлопцы, жить и инвестировать нужно в СВОЕЙ стране. Или уж сваливать в эмиграцию навсегда.

Рига