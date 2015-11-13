



Солдат Красной Армии вернулся с войны. 1945

Простите, ржу: «утекли данные о суперсекретном подводном ядерном снаряде…» Аж на двух телеканалах… То есть, те, кто не успел заценить «суперсекретный снаряд» на НТВ, может глянуть на него часом позже — в новостях на Первом… А кто проспал оба канала — есть пара тысяч дублей в Ютьюбе. Совершенно «секретных»…

А теперь серьезно. До совсем недавнего времени о российской армии говорилось так: ржавые танки, фанерные самолеты, пьяные майоры, полудохлые солдаты, дедовщина, воровство и разложение. Эту идею от души поддерживали все российские СМИ. Не только оппозиционные, но и «придворные».

Первый звоночек тренькнул в 2008-м — в пятидневной российско-грузинской войне. Если вы думаете, что армия Грузии тогда была — что-то вроде армии Латвии, вы сильно ошибаетесь. К 2008 году военные расходы Грузии составляли почти миллиард долларов в год — 8% от ВВП! На ее вооружении состояло около 100 танков, более 200 единиц бронетехники, около 200 крупнокалиберных артиллерийских систем, включая ракетные залповые. Грузины имели современную систему ПВО, более 20 единиц фронтовой авиации, более 20 боевых вертолетов.

Вся эта техника была крепко модернизированной, боеготовой, ею управляли обученные экипажи. Грузины имели вышколенный американскими инструкторами офицерский корпус, несколько тысяч грузинских военных прошли подготовку в зоне боевых действий в Афганистане…

Но таки — опа… никчемная российская армия на своих ржавых танках и фанерных самолетах смела с дороги многолетне готовившихся, экипированных по самое не могу грузинских рэмбо и чуть было не дошла до Тбилиси. И дошла бы, если бы не получила команду «отбой».

Но потом — опять покатилась пенная информационная волна: у России армии нет, танки — ржавые, майоры — пьяные… А победная операция в Грузии — типа, случайность, нежданчик вышел… Погуглите период конца 2000-х годов и начала 2010-х — найдете сотни статей, в которых живописуется «полный развал, бардак и воровство».

И вдруг… В 2013 году информационная волна покатилась в обратную сторону — да с какой скоростью! Яркий пример: над американским эсминцем «Дональд Тук» пролетел «ржавый советский» СУ-24 и, как бы невзначай, ослепил все его системы наведения. Включил какую-то «коробочку» и превратил роскошный эсминец в кучу бесполезного железа. Этот случай в подробностях был обсмакован всеми российскими СМИ.

Почти одновременно в апреле 2013-го из «сумрака» вышел сверхсекретный КРЭТ — — концерн «Радиоэлектронные технологии». Его зам генерального — Игорь Насенков вдруг принялся словоохотливо давать интервью, где рассказывал о новейшей аппаратуре РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которую его концерн создал и поставляет в российские войска. Когда еще такое было?

Ярчайшей демонстрацией возможностей российской армии была «Крымская операция» — — когда на сцене засветилась пара тысяч прекрасно экипированных и вышколенных «зеленых человечков». Откуда они взялись? Ведь у России — «майоры пьяные, а солдаты дохлые»… Причем, заметьте, насколько демонстративно это было сделано. Ведь, могли же на улицы крымских городов выйти обычные морячки с калашами. Но нет — тут важен был именно психологический эффект, демонстрация того, что имеет российская армия! И это опять-таки было в подробностях показано по всем российским каналам.

Есть еще несколько моментов, подоплека которых осталась за кадром, но те, кому нужно — поняли. Помните, как в феврале 2014-го общались между собой генштаб Украины и ее крымские военачальники? Через Твиттер и Ютьюб! А почему? А потому, что у них отключились все армейские телефоны. Раз — и нету! Как бывший офицер спецсвязи, замечу, что вывести из строя «мирным путем» десятки закрытых каналов управления войсками (кабельных, радиорелейных, спутниковых) на уровне Генштаба — задача очень и очень непростая. Смогли!

Второй момент, результаты которого в СМИ засветились широко, а суть прошла в виде «намека». Помните, в октябре 2014 украинские войска шарахнули по Донецку двумя баллистическими ракетами «Точка У»? Попали. А потом… А потом было еще несколько попыток применить это мощное оружие. Но вот беда: ракеты почему-то взрывались высоко над землей, не долетев до цели…

И тут же на российском ТВ появились сюжетики, в которых рассказывалось, что у российской армии есть станции РЭБ, которые умеют глушить реальные сигналы радаров баллистических ракет, а взамен подсовывать ложные — чтобы ракета «видела» землю намного ближе, чем она есть на самом деле. В результате обманутый взрыватель срабатывает высоко над землей, и с неба сыплются обломки, не нанося вреда наземной цели. Точь-в-точь, как происходило с украинскими «Точками». Случайность? Совпадение?

А еще помните, как в марте 2014-го над Крымом был перехвачен американский ударно-разведывательный беспилотник? Не сбит (что тупо), а перехвачен по радиоканалу управления и благополучно посажен на крымской территории. И про этот факт российские военные доложили в СМИ «с чувством глубокого удовлетворения». Дескать, мы и это могём!

Сейчас началась сирийская операция. Это уже — просто информационное «избиение младенцев». Чуть ли не каждый день российские ВКС (воздушно-космические силы) демонстрируют через СМИ своим «партнерам» очередные сюрпризы. Камеры крупным планом фиксируют, а журналисты подробно описывают, какие «штучки» висят под брюхом у СУшек, долбящих укрепления ИГИЛ. Вот — управляемые бомбы с лазерным наведением, вот — термобарические монстры, вот — бетонобойные чудовища… А далее показываются кадры, как это добро работает в условиях реальной войны. И хорошо же работает!

Деталь, которую заценили не все: основным оружием российских ВКС в Сирии сейчас являются обычные неуправляемые бомбы — 250 и 500-килограммовые «поросята» (это многократно показано по ТВ). Почти такие, какие использовались во время Второй мировой. И что удивительно — эти «чушки», сброшенные с высоты 5−6 км каким-то чудесным образом бьют в копеечку!

Что это значит? А это значит, что старенькие советские (как бы) СУшки оборудованы современнейшей аппаратурой наведения неуправляемых бомб. Ведь что такое «высокоточное оружие»? Один вариант — управляемый снаряд, который имеет в себе аппаратуру GPS, радар, компьютер, исполнительную систему рулей… Такой аппарат стоит сотни тысяч. А можно сделать так, что неуправляемая пуля-дура из снайперской винтовки попадет белке в глаз за километр. И это тоже будет «высокоточным оружием».

Любопытным поясню, как можно сотворить снайперскую систему бомбометания. Надо сделать устройство, которое будет в режиме реального времени анализировать все параметры полета бомбардировщика (высоту, скорость, крен, тангаж, ускорения во всех трех плоскостях), снимать параметры атмосферы… Короче, всё, что может влиять на кривую падения бомбы. Пилоту нужно только ввести координаты цели — и система ему покажет, в каком месте пролететь. А там уж она сама, вычислив момент, «спустит курок» — отцепит бомбу от подвески.

Создать такую систему наведения — задача сложнейшая. Но она стоит того: подобная техника превращает простые безмозглые чушки ценою в тысячу долларов в высокоточное оружие. Ничуть не худшее, чем «умные бомбы», которые стоят сотни тысяч. О том, что она разрабатывается, я слышал еще в конце 80-х (мой приятель был причастен к тому). В 90-е по понятным причинам дело встало. А сейчас — вот она, работает во всей красе. Сделали, черти! И показали в действии. Знай наших!

И апофеоз демонстрации достижений «народного хозяйства»: из Каспийского моря за 2000 верст вдруг прилетели 26 крылатых ракет — точно по целям. Обойдя все системы слежения ПВО и одурачив все спутниковые глаза заокеанских «партнеров»… Это было роскошно!

Вопрос на засыпку: зачем нужно было шарашить по какому-то сраному ИГИЛу новейшими и дорогущими «Калибрами»? Причем, не парой-тройкой, а аж 26-ю? А что тут непонятного? Товарищ Путин показал, что в случае необходимости его войска могут нанести массированный и точный удар по половине континента. Две недели в Интернете рисовали «круги» — куда достанет «Калибр» из Крыма, а куда — из Калининградской области. И охали-ахали…

Что еще показал Путин миру: что российская армия отлично поднимается по тревоге и вполне готова в любой момент метко отстреляться по целям (все эти многочисленные учения — не впечатляют?). Что у России есть новейшее оружие, причем, не только стреляющее, но и «думающее», включая собственную систему спутникового позиционирования — Глонасс. И, наконец, хит последнего месяца — учения «ядерной триады», поднялись, стрельнули, попали, доложили… Все это — под объективами телекамер.

Я намеренно не привожу в данной статье названий, параметров и особенностей новых российских военных «штучек». Хотя, как бывший инженер-электронщик и бывший офицер-связист — мог бы и углубиться в подробности. Однако ж цель данной статьи — проанализировать последние события только с точки зрения информационного поля.

Неужели вы не заметили, что еще два года назад весь поток публикаций в СМИ лился исключительно в одну сторону: у России армии нет, танки ржавые, майоры пьяные, самолеты валятся, подлодки тонут, вор-Сердюков украл последнее… И вдруг… Оказывается, наоборот! Армия — есть (вот километры документальных съемок), танки — отличные (вот кадры), самолеты — за один вылет две цели (вот подтверждения), подлодки… (вот утечка «секретной картинки» на двух ТВ-каналах)… Кстати, вы до сих пор еще думаете, что засвеченное на ТВ подводное «супероружие» — простая случайность? Самим не смешно?

Почитываю на досуге разных западных аналитиков-геополитиков — наблюдаю немой вопрос в глазах: мы-то думали, что Россия — колосс на глиняных ногах, а оказалось, что у этой «бензоколонки» — самая сильная, современная и эффективная армия в мире. И реальных доказательств тому — вагон! Откуда все взялось? Шок и трепет…

Резюмируя: как бы ни было противно критикам Путина (с обеих сторон), но на этом фронте информационной войны он выиграл. Для любого военачальника самое страшное — когда в критический момент у противника появляется свежий «засадный полк». У Путина полтора года назад, откуда ни возьмись, появились целые «засадные» вооруженные силы. Которых раньше, судя по публикациям в СМИ, не было и в помине.

P.S. Домашнее задание на подумать. Такой факт: вся эта метаморфоза российской армии от ржавых танков и пьяных майоров до бравых «человечков» и «Калибров» по времени совпала с правлением армией «вором-министром» Сердюковым. Причем Путин своего «вора-Сердюкова» за это даже не посадил, а наоборот — назначил на следующий фронт работ — директором по авиационной промышленности госкорпорации «Ростех». Чем это можно объяснить?

Рига