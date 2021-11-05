Ярас Валюкенас

Автор

Родился в 1959 году в городе Темиртау Карагандинской области. Там же закончил среднюю школу, далее техникум по профессии энергетик. До 1994 года работал в управлении Средне-Азиатский энергомонтаж САЭМ. Изучал компьютерные технологии. В 2000 году получил литовское гражданство, сохранив гражданство Казахстана. В данное время постоянно проживает в Литве. Занимается историей, религиями, философией и психологией человека. Ведёт интернет-портал (Ярас Валюкенас – История, видео, публикации <a href=http://valiukenas.com target=_blank >valiukenas.com</a>), посвящённый истории XX века и современным общественно-политическим процессам в Литве и Европе.