Факт остается фактом: жители Украины, как и жители Литвы на президентских выборах, отдали голоса против существующей на данный момент системы. Украинцы проголосовали против клана Порошенко, литовцы против клана ландсбергистов, то есть литовских консерваторов. Безусловно, что Зеленский, что Науседа в глазах избирателей остаются лишь символами протеста и маленькой надеждой на будущее, сами новоизбранные президенты не могут этого не понимать. Подобная тенденция своеобразного протеста постепенно накрывает практически все пространство либерального западного мироустройства, и этот процесс уже не остановить. Ложь и лицемерие нельзя закамуфлировать различными запретами, внешней угрозой и оголтелой русофобией. Мировые и государственные так называемые элиты, с одной стороны, и общество, с другой, образовали два непримиримых лагеря, каждый из которых борется за свое выживание на этой земле.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Гитанас Науседа, как и его коллега Владимир Зеленский, получил от своих предшественников не власть, а туго затянутую петлю на своей уже шее. Расслабить, а затем и вовсе избавится от нее будет по силам только сильному и готовому пожертвовать всем человеку. Совсем недавно подобная ситуация была и в России, власть в которой на тот момент принадлежала различным олигархическим кланам, которые напрямую подчинялись Западу.

Robertas Dackus. lrp.lt Гитанас Науседа

Слова Владимира Владимировича Путина «Зачем нам нужен такой мир, в котором не будет России» отражают его готовность пожертвовать всем самым дорогим ради достижения величайшей цели своей жизни. Территория России несравнима по размерам с территорией той же Украины и тем более Литвы, сила инерции большого корабля не позволяет предпринимать резких изменений курса во избежание полномасштабной катастрофы судна. «Курочка по зернышку клюет», — часто повторяет президент России. Именно возрождение России и последующие возвращение исторических и духовных ценностей больше всего приводят в ярость последователей глобализма и дают надежду большей части населения мира. Находясь в Литве и посетив другие западные государства, я стал приходить к одному противоречивому выводу: рост материального благосостояния общества без параллельного развития его нравственного и духовного потенциала крайне отрицательно воздействует на подрастающее поколение. Это означает одно — гибель государства неизбежна, вопрос только времени. Надо помнить, что во времена СССР советская армия была также самой сильной, но это не уберегло страну от развала. Сила, конечно, важна, но без духа она малоэффективна, во все времена именно сила духа народа обеспечивала победу над захватчиком.

На Западе очень много говорят о неких ценностях, которым угрожает новая Россия, о каких именно ценностях, речи, как правило, не идет. О том, что Европа давно утрачивает свои истинные ценности, начали говорить различные философы не в России, а именно в Европе. Россия всегда выступала и выступает именно за сохранение европейских ценностей, предлагает равный диалог между всеми странами и политическими силами. Почему европейские элиты отказываются от диалога и требуют полного подчинения, для многих и в том числе для меня не является секретом. Идея исключительности, насаждаемая обществу элитами, приносит определенные ядовитые плоды и отравляет общую для всех жителей земли атмосферу. Исключительность — это прямое наследие фашизма, с которым всегда боролся российский народ, в многонациональной стране по определению не может быть исключительных наций.

Советский плакат. По гитлеровскому пути …одна дорога, один конец… (фрагмент)

Современная Европа в лице представителей власти сама стала инициатором уничтожения собственных исторических и духовных корней, повсюду насаждая чуждую мировому сообществу философию греха. В этих условиях страх и различные угрозы становятся неким стержнем, способным удержать общество от хаоса, создавая некую иллюзию единства в Западном мире. Что касается самого общества, то находясь в Литве я собственными глазами увидел негативное воздействие агрессивной политики на психическое состояние людей. Последние десять лет правления Грибаускайте многих жителей Литвы окунули в атмосферу предвоенной и послевоенной Литвы. Так во всяком случае говорят те, кому пришлось жить в те времена. Сможет ли новый президент Литвы Гитанас Науседа переформатировать и оздоровить общественное сознание? Для меня ответ на этот вопрос остается под знаком вопроса. Все, что сегодня происходит в Литве и на Украине, больше напоминает игру в злого и доброго следователя, в которой конечная цель для обоих представителей власти одна — упрятать подозреваемого за решетку. Поживем, увидим, буду очень рад ошибиться и в этом случае вообще перестану писать о политике.

Почему злой и добрый следователь?

Уже перед первым туром президентских выборов в Литве стало понятно, что проиграют все несистемные кандидаты, об этом, отвечая на многочисленные вопросы своих подписчиков в социальных сетях, я написал за несколько дней до предстоящего голосования. «Консерваторы уверены в том, что протестный электорат в Литве раздаст свои голоса остальным участникам шоу и тем самым обеспечит гарантированный проход во второй тур своим представителям. Думаю, что в этот раз изменить ничего не получится», — отметил я в своем сообщении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

Замечу, что уже давно со стороны западных кураторов, в том числе и от Трампа, звучали призывы к балтийским политикам отказаться от грубой воинственной истерики в отношении России. Там уже прекрасно понимали, дождаться вторжения российской армии у них не получится, и эта стратегия рано или поздно даст обратный эффект. На самом деле к этому все и шло, доверие к консерваторам за последнее десятилетие упало практически до нуля. Какую опасность для них представляла смена политического курса страны, рассказывать повторно не стоит, об этом не знает только ленивый. Смена риторики в отношении России была неизбежна, как говорится, если сам не можешь остановить протестное движение, сделай все, чтобы его возглавить. Та же ситуация сегодня складывается и на Украине, люди устали от войны и оголтелой русофобии властей, а так долго продолжаться не могло. В конце концов те, кто сделал ставку на Зеленского, возглавили протестное движение и будут вести страну, контролируя его. Надежда, конечно, есть, смогло ведь такое произойти в России, и страна пусть с трудом, но встает на путь независимого политического и экономического развития, уверен, что все получится. Чем это не пример для других, игра стоит свеч, не так ли?

Китайская мудрость гласит: «Чтобы поумнеть самому, надо играть с более умным соперником». Исходя из теории Збигнева Бжезинского, весь наш мир представляет из себя единую шахматную доску, а все мы являемся лишь шахматными фигурами, которыми в любой момент можно пожертвовать ради достижения победы над соперником. Литовские консерваторы так вжились в роль управляющих, что забыли об одной важной истине. Продолжу эту мысль словами Воланда из романа великого русского писателя Михаила Булгакова: «Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»