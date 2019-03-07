Известная в Литве книга Витаутаса Петкявичуса «Корабль дураков» имеет самое прямое отношение к предстоящим выборам президента Литвы. В первую очередь надо постараться понять основу сложившейся в Литве системы, которая с внедрением идеологии консерваторов приобрела откровенно антироссийский курс. Изменить этот курс, мягко говоря, будет сложно, слишком много скелетов в шкафах литовских русофобов, любые изменения в государственной политике грозят им не просто уходом с политической арены, но и громкими уголовными делами, в числе которых могут быть заказные убийства и акты террора. Сигнаторы Акта независимости Литвы Зигмас Вайшвила и Аудрюс Буткявичюс уже обращались с заявлением в прокуратуру с призывом начать расследование возможных актов преступлений.

Литва

«Долгие годы после восстановления Независимости в республике скрывалась не только историческая правда, но и осуществляемая преступная деятельность, злоупотребление служебным положением и неправомерным влиянием стремиться сохранить или вернуть утраченную власть. К сожалению, эту политику проводил бывший председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис при поддержке своих сообщников», — заявили сигнаторы.

На тему искажения исторической правды и преступной деятельности известных в Литве лиц написаны книги и множество публикаций, более того, живы десятки свидетелей довоенной и военной Литвы, знающие историю не понаслышке. Я уже не говорю о тех, кто жил в советской Литве и может стать свидетелем, разоблачающим ложь и лицемерие так называемых элит, многие из которых принадлежали к бывшей советской номенклатуре и были стукачами КГБ. Сегодня эти свидетели вынуждены молчать, опасаясь за свою личную жизнь, за будущее своих детей и внуков. В своей книге Петкявичус как один из основателей движения «Саюдис» раскрывает некоторые нелицеприятные факты становления литовской независимости. Его книга раскрывает подноготную государственных переворотов во всем СССР начала девяностых годов ХХ века. Он как один из главных зачинателей движения за выход Литвы из состава Советского Союза с ужасом почувствовал кровавый взор своего деяния на себе.

Саюдис

В отношении книги В. Петкявичуса могу сказать — Верховный суд Литвы запретил издавать в республике книгу, опираясь на то, что она якобы порочит имя Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса, отца лидера консерваторов. Несмотря на запреты, книга была переведена на десятки языков и свободно распространяется за пределами Литвы.

О событиях 1991 года я не могу рассуждать как очевидец или свидетель реальных фактов, меня в то время не было в Литве. Но вот события середины декабря 1985 года в Алма-Ате я знаю уже не понаслышке, так как сам находился недалеко от эпицентра первого в СССР казахстанского так называемого «Майдана». Лозунги и различные декларации — это то, что объединяет все без исключения похожие события на территории бывшего Союза во времена перестройки. К большому сожалению, лозунги и реальная жизнь несовместимы друг с другом.

«Мы исполнены решимости добиваться во всех областях жизни Литвы: мира там, где увидим вражду, правды там, где увидим обман, порядка там, где увидим беспорядок, света там, где увидим тьму. Мы одобряем дух и шаги перестройки, дающие надежду нашим чаяниям. На каждый конкретный шаг по осуществлению провозглашаемой политики МЫ всегда ответим духом доброй воли, потому что все мы — ЛИТВА и наше будущее — ЛИТВА» — декларация движения «Саюдис».

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

О скелетах в шкафу

События января 1991 года в Литве не подлежат обсуждению, за отрицание официальной государственной версии грозит уголовное наказание. Демократия есть демократия, ничего тут не поделаешь. Некоторые очевидцы тех событий говорят по-разному, независимое расследование в настоящих условиях не представляется возможным. В этом деле очень много темных пятен, и Витаутас Петкявичус в своей книге «Корабль дураков» как очевидец тех событий приводит свои выводы, цитирую:

«На совести Ландсбергиса и Аудрюса Буткявичюса — кровь тринадцати жертв. Это по их воле несколько десятков переодетых пограничников были размещены в Вильнюсской телебашне. Они стреляли сверху вниз по толпе боевыми патронами. Какая чепуха — утверждать, что участники штурма, которые стреляли снизу холостыми, могли поразить собравшихся у подножья телебашни людей. Я собственными глазами видел, как отскакивали от асфальта пули и пролетали рикошетом мимо моих ног. О том, как все было, мне рассказывали и несколько пострадавших пограничников. Они пытались восстановить правду через прессу, но ничего не могли доказать, поскольку были вычеркнуты из числа защитников. Участника подобных уличных боев Артураса Сакалаускаса застрелили из мелкокалиберной винтовки, когда он слишком далеко отбежал от парламента. По словам прокурора Асташки, расследовавшего это дело, такого оружия у проезжавших мимо русских офицеров не было и быть не могло. Более того, они вообще не стреляли».

Ко всему вышесказанному я хочу добавить — правда, сказанная наполовину, не может считаться правдой. Официально подтвердить или опровергнуть факты, изложенные в книге Петкявичуса, нельзя. Еще раз повторю: в любом из случаев требуется независимое международное расследование, которое невозможно на сегодняшний день в рамках существующей в Литве системы. Подписант Акта о независимости Зигмас Вайшвила 16 июня 2017 г. в интервью аналитическому интернет-порталу RuBaltic заявил: «Власть в стране узурпировал узкий круг лиц — так называемые элиты, которые отторгают всех, кто с ними не согласен. Тех же, кто не боится высказываться против проводимой ими политики, записывают во враги народа… Куда ни взглянешь, у нас всюду большие проблемы. Но свобода слова и преследование инакомыслящих, конечно, основная проблема. У нас идёт «охота на ведьм».

Сжигание ведьм. 1555

Много темных пятен в деле «каунасских добровольцев», это событие произошло летом 1993 года, тогда вооруженная группа противников президента Бразаускаса ушла в знак протеста в леса. Попытавшийся расследовать это и другие дела Юрас Абромавичюс зимой 1997 года был взорван в своей машине. Убийство Ю. Абромавичюса было не случайным. По утверждению А. Буткявичюса, Абромавичюс за два дня до смерти направил министру охраны края Литвы Чесловасу Станкявичюсу докладную. В ней говорилось о причастности лиц, входивших в близкое окружение В. Ландсбергиса, к мятежу каунасских добровольцев, об организации провокационного взрыва моста через речку Бражуоле. Девять каунасских добровольцев, наиболее активно участвовавших в каунасском мятеже, покинули этот мир при странных обстоятельствах. Все они в период с 1993 по 1998 г. были или застрелены, или покончили жизнь самоубийством, или странным образом умерли. Историю с добровольцами я знаю неплохо, так как самому пришлось познакомиться с некоторыми участниками тех событий. В качестве видеооператора я принимал участие в съемках фильма «Visa tiesa apie savanorių «maištą» (Вся правда о восстании патриотов). На странице wikipedia, которая посвящена событиям 1993 года, я представлен как режиссер этого видео.

Все вышеперечисленное может быть лишь вершиной айсберга, но даже эти факты в условиях независимого расследования могли бы помочь сменить агрессивный тон литовских ястребов. Государство, построенное на лжи, искажении исторических фактов и ненависти, не сможет долго просуществовать в новом мире. Литва исчезает, чтобы понять это, достаточно прокатиться на машине, покинув пределы Вильнюса. Массовое пьянство и эмиграция — это процесс, который в нынешних условиях остановить уже нельзя. Я не думаю, что на данном этапе выборы нового президента смогут кардинально повлиять на курс государства, слишком высока может быть цена перемен, но вот то, что перемены будут, в этом не сомневаюсь.

Книга Витаутаса Петкявичуса «Корабль дураков»