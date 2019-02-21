Валдас Туткус, бывший главнокомандующий литовской армией, произвел впечатление настоящего человека, способного чувствовать боль своих товарищей и близких ему по духу людей. В своей речи, произнесенной на торжественном мероприятии в Вильнюсе, которое было посвящено тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана, он поблагодарил судьбу за те испытания, которые преподнесла ему жизнь. Его речь была искренней и без особого пафоса, было видно, что она не готовилась заранее, но тем не менее была наполнена глубоким смыслом, о котором я неоднократно упоминал раннее.

Генерал литовской армии Валдас Туткус

«Я горжусь тем, что судьба удостоила меня такой чести, чтобы почувствовать, что значит плечо друга, что значит плечо брата, что значит, когда тебя, израненного, несут на плащ-палатке к вертолету. Всегда помнил, всегда буду помнить и рад, что нас таких очень много. Я всегда дружил и сейчас дружу с ребятами, кто остался жив из моей роты, моего батальона, вечная память героям», — произнес бывший воин-афганец Валдас Туткус, обращаясь к собравшимся. Небольшое видео его выступления тут.

Действительно, таких людей, как В. Туткус, в Литве не так мало, о них стараются не говорить с высоких политических трибун, о таких не пишут литовские СМИ. Преданность в отношении своей исторической памяти современная политическая элита Литвы воспринимает как угрозу и всеми доступными способами пытается стереть ее из памяти людей. Бытует мнение, что такие понятия, как любовь, честь и совесть, уйдут в прошлое лишь со смертью последнего в этом мире представителя советской эпохи. Это большое заблуждение, эти чувства заложены в каждом человеке на уровне подсознания, и любые жизненные испытания не дают им угаснуть. Сытая, лишенная страданий жизнь ведет человека к деградации его личных качеств. В связи с этим всегда возникает вопрос: как сохранить здоровую человеческую популяцию, оградив ее от войн и страданий?

Авраам Линкольн, шестнадцатый президент Америки, в свое время выразил одну важную мысль:

«Мне жаль тех людей, кто не способен чувствовать боль кнута на спине другого человека».

Его слова несут, на мой взгляд, глубокий смысл и, возможно, отчасти дают ответ на заданный выше вопрос. В научной среде существует такой термин «эмпатия». Эмпатия — осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. В основе этого чувства так или иначе лежит любовь к окружающему тебя миру. Современный мир, основанный на конкуренции, росте потребления и ненависти, разрушает связь между людьми, делает их неспособными чувствовать чужую боль. Слова Линкольна нужно понимать так, если человек не способен прочувствовать чужую боль, он обречен испытать ее на себе. Такие акции, как «Бессмертный полк», добровольная волонтерская деятельность, способны переломить ситуацию с безразличием к чужому горю и защитить человека от деградации.

В Литве мне часто задают один и тот же вопрос: почему я всегда поддерживаю Россию? На этот вопрос я отвечаю коротко и ясно: Литва в этом меняющемся мире имеет шанс на выживание только при условии существования сильной и независимой России. Это не только мое убеждение, в этом уверены многие из тех, с кем мне приходилось говорить на эту тему.

На чем основывается моя уверенность в том, что Россия будет сильным, справедливым и независимым государством?

Первое — напрямую связано со словами Авраама Линкольна: российские люди способны чувствовать и сопереживать чужую боль. Известный факт: число волонтеров в России в 2018 году составило 1,4 млн человек. Артем Метелев, председатель волонтерского движения, уверен, что к 2024 году добровольчество станет нормой жизни в российском обществе и для этого не нужно будет каких-то особых федеральных или государственных программ, или усилий по стимулированию. Люди сформируют привычку, будут хотеть заниматься волонтерством и сами станут источником социальных изменений.

Второе — тоже известный и подтвержденный факт: за последние неполные 30 лет в России построили свыше 30 тысяч храмов, и их число увеличивается с каждым днем. Но самое главное заключается в том, что впервые в своей новейшей истории Россия встала на путь формирования единой истории, не разделяя ее на красную и белую. Взлеты и падения, трагедии и победы отныне трактуются как единый исторический процесс. Возвращение в жизнь своих духовных и семейных ценностей станет гарантом успешного дальнейшего развития государства.

Литва в этом плане избрала противоположный путь своего развития. Литовские элиты, используя свой советский опыт, с определенной точностью копируют все действия своих предшественников — большевиков. До основания разрушая исторический фундамент государства, они пытаются на его месте построить свой новый мир. Сносятся памятники, искажается и полностью вычеркиваются из истории целые эпохи. Меня, как и многих других, поражает желание литовских элит строить будущее своего государства на страхе и ненависти к собственной истории и своим историческим соседям. Внешняя и внутренняя политика Литвы на сегодняшний день цинична и полна лицемерия, в ней полностью отсутствует здравый смысл. То, что тысячелетиями считалось нормой, сегодня не просто ставится под сомнение, а полностью отвергается литовскими элитами.

Такие люди, как бывший главнокомандующий литовской армией Валдас Туткус и его единомышленники, вселяют надежду на будущее. Их жизненный опыт должен послужить примером для подрастающего поколения. Несмотря на открытые политические преследования инакомыслящих, а люди, хранящие память о своей истории к ним и относятся, бывшие афганцы и десантники не боятся открыто демонстрировать уважение к исторической памяти.

Сегодня, когда мир, особенно западный, испытывает колоссальный духовный и нравственный упадок, очень важно хранить и умножать память о своей истории. Неважно, как и кто ее интерпретирует, она была, а значит, надо о ней помнить и чтить.