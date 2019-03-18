Европарламент большинством голосов поддержал резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России. Данная резолюция предполагает исключить Россию из списка стратегических партнеров Евросоюза, а также остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Инициатором резолюции, внесенной в Европарламент, стала латвийский депутат Сандра Калниете. Это событие еще раз подчеркивает факт внутреннего противостояния молодых членов Европейского союза со своими старшими партнерами. Подобные выпады новичков из Восточной Европы были вполне ожидаемы, для этого и создавался буфер на восточной границе, задачей которого было не допустить сближения России и Европы, в первую очередь это касается Германии. Напрашивается вопрос: какая основная роль отводится государствам Восточного блока в формировании политических и экономических целей Вашингтона на Евразийском пространстве? То, что Европейский союз в лице нового блока получил «троянского коня» на своей территории, это очевидно, и в государствах старого света это хорошо понимают. Наивно было бы полагать, что на этом роль сдерживающего буфера, состоящего из новых государств Евросоюза, заканчивается. Возрождение и поддержка нацизма в его худших проявлениях, усиливающееся давление на принятие различных политических решений в европейских политических структурах, открытое вмешательство в дела своих восточных соседей, тоже говорят о многом.

Литва

Приемная семья ближе родной?

В этой связи стоит напомнить и об организации «Восточное партнерство», целью которой как раз и было усиление влияния на страны бывшего СССР. Именно Вильнюсский саммит «Восточного партнерства», проходивший в ноябре 2013 года, послужил толчком к началу трагических событий на Украине. Не стоит подробно рассматривать сам проект, который был создан как бы по инициативе Евросоюза. Отметить можно главное: данная структура создавалась как некий орган опеки над Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Если говорить простым понятным языком, задачей этого «органа опеки» являлось создание юридической базы для лишения родительских прав семьи (СССР), в которую ранее входили эти государства. В дальнейшем, по замыслу стратегов, «отторгнутые дети» должны были передаваться новым «приемным родителям» в лице Евросоюза.

По условиям данного соглашения «приемные дети» обязывались полностью забыть о своей прежней семье и максимально интегрироваться в новую. В долгосрочной перспективе уже ведется работа по созданию новых свидетельств о рождении «приемных детей», также ведется их переориентация в языковом и культурном пространстве. Одновременно с этим продолжается огромная работа по дискредитации семей, куда ранее входили «приемные дети». Но тут оказалось, не все так просто и гладко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина. Евросоюз

Опыт Германии, я имею ввиду русских немцев, показал, что люди, в большинстве своем воспитанные в других традициях и имеющие независимое мировоззрение, не смогут слепо следовать путем, который навязывают им различные политические ястребы. Это касается не только Германии, но и других стран мира, я, к примеру, это вижу повсеместно и в Литве.

Роль Литвы в противостоянии с Восточными соседями

Литовские элиты при поддержке США всегда с особым энтузиазмом отводили себе роль регионального лидера в противостоянии с Россией. Со стороны литовских политиков звучали самые громкие обвинения в адрес России, часто переходившие в прямое оскорбление всего российского народа. В одном из своих интервью 2014 года, президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Россию террористическим государством. «Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше», — сказала президент радио LRT.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что все действия литовских элит в противостоянии с восточными соседями вызвали обратный эффект и до самого минимума снизили влияние Балтийских государств в общемировой политике. Истеричные заявления об угрозе вторжения, публичные оскорбления своих соседей, грубое вмешательство в их внутренние дела вызвали неоднозначную реакцию как в литовском, так и в европейском обществе. Обратите внимание на то, что среди 80 стран мира, согласно индексу влиятельности, страны Прибалтики заняли крайние, то есть самые низкие позиции. Рейтинг был составлен U. S. News в партнерстве с BAV Group. Так уж исторически сложилось, что политическим элитам государств Прибалтики приходится всякий раз упорно доказывать своим так называемым партнерам важность своего значения в противостоянии с теми угрозами, на которые указывает им США, именно этот факт и создает иллюзию агрессивности прибалтийских народов. Я не ошибся, когда сказал об иллюзии агрессивности: в литовском обществе нет агрессии, несмотря на то, что политики используют любые возможности для поднятия ее уровня. В агрессию России тут тоже мало кто верит, а вот уровень недоверия к властям постоянно растет.

Кто не скачет, тот москаль

Литовские элиты всегда пытаются навязать свое мировоззрение и правила европейским партнерам, особенно если дело касается России. Манипулируя различными историческими фактами и понятиями, постепенно происходит подмена основополагающих принципов европейской демократии. Такое явление, как диктатура, успешно подменено европейской солидарностью, и отныне каждый член Евросоюза в своих решениях должен полагаться не на принципы международного права, а на принципы солидарности со своими союзниками. Литовские политики только оформили принцип под названием «кто не скачет, тот москаль», и он уже вскоре стал основополагающим принципом новой украинской демократии и далее уже всего Евросоюза в целом. Все страны «свободы и демократии» обязаны жить по этому принципу, не имеющему ничего общего с демократией. Любой свободный и независимый в своих взглядах человек моментально объявляется врагом, работающим в интересах Кремля, это же касается и государств, которые пытаются отстаивать интересы своих народов.

«Кто не скачет, тот москаль!» — гениальная технология манипуляции массовым сознанием людей. На примере Украины технология доказывает, что люди, собирающиеся в толпу, теряют индивидуальный разум и подвергаются массовым инстинктам, которые передаются каждому отдельно взятому в толпе. Подобному инстинкту подвержены и европейские политики, что свидетельствует об их низком интеллекте и подверженности стадному мышлению. Политики легко управляемы из единого центра и действуют в ущерб интересам своих народов. Антироссийские санкции разбирать не будем.

Заключение

Возвращаясь к декларации, выдвинутой представителем Латвии в Европарламенте, то тут важно понять ее связь с предстоящими местными выборами новых представителей от каждой из 27 стран входящих в Евросоюз. На сегодняшний день существует реальный шанс прихода в структуры Европарламента людей с независимыми взглядами, многие из которых пророссийских взглядов. Выборы в Европейский парламент пройдут в 27 странах — членах Европейского союза в мае 2019 года. Будут избраны 705 депутатов, представляющих почти 500 миллионов европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории. В выборах будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты.

Выборы в Европарламент имеют более важное в стратегическом плане значение, чем выборы президента Литвы, которые должны пройти также в мае 2019 года. Под угрозой важнейший принцип современной европейской демократии — «Кто не скачет, тот москаль».