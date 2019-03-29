Я, как и многие другие в Литве, ждал вынесения приговора по делу о 13 января 1991 года, до последнего момента была надежда если не на справедливый вердикт, то хотя бы на гуманное решение. На скамье подсудимых оказались два рядовых гражданина, служившие на тот момент в Советской армии и выполнявшие приказы верховного главнокомандующего СССР. Сами бывшие военнослужащие свою вину в убийстве мирных жителей отрицают, как я понял, и следствие не смогло предъявить суду никаких конкретных доказательств их вины. Я не юрист и не буду ссылаться на международные нормы, но факт того, что людей судят по закону, принятому в Литве в 2010 году, за события 1991 года, очевиден. С раннего детства я усвоил одну часто повторяющуюся фразу среди литовских политзаключенных в Казахстане — «закон обратной силы не имеет».

Литва

(сс) Unspecified 13 января 1991 года в Вильнюсе

Во всей этой истории меня больше всего задевает не нарушение закона, а один-единственный и неоспоримый факт — это отсутствие заочного обвинительного приговора верховному главнокомандующему армией СССР. Без этого приговора весь этот суд превращается в элементарную трагикомедию местного масштаба, крупные мировые СМИ проигнорировали это событие, понимая его абсурдность. Отсутствие в списке заочно осужденных Михаила Горбачева прямо указывает на политический, и более того, заказной характер этого спектакля. У меня есть свой взгляд на эту историю.

Правосудие или провокация

Я всегда был убежден в том, что в Литве не существует какой-либо концепции внешней политики, а все заявления и другие шаги в этом направлении делаются исключительно с целью внести хаос в международные отношения или как повод лишний раз заявить о себе. На мой взгляд, судебный процесс над участниками событий 13 января 1991 года преследует несколько целей. Первая несет характер ярко выраженной провокации в отношении России. Литовским элитам просто необходима жесткая реакция со стороны восточного соседа. На протяжении десятилетия с их стороны делаются регулярные громкие заявления по поводу неминуемого военного вторжения России. Литовский народ устал жить в ожидании, и доверие его к «ястребам» начало значительно снижаться.

Вторая цель — это внести дополнительный раскол в общество. Отношение в народе к этому судебному процессу крайне противоречиво, живы тысячи свидетелей тех трагических событий, большинство из которых предпочитают молчать, опасаясь за судьбу своих родных и близких.

Иван Шилов ИА REGNUM Горбачев

И, наконец, третья цель — это показать своим политическим оппонентам всю серьезность своих намерений, в первую очередь это касается предстоящих президентских выборов. Надеюсь, что с приходом нового президента приговор в отношении Юрия Меля и Геннадия Иванова будет значительно смягчен или отменен вовсе. Все понимают, что эти люди выполняли свой воинский долг и обязаны были подчиняться приказам свыше. За все действия вооруженных сил отвечает верховный главнокомандующий, которым на тот момент являлся Михаил Горбачев. Кроме всего, в деле 13 января столько темных пятен, что без международного расследования в этом деле ставить точку еще рано. На сегодняшний день технический уровень судебно-медицинской экспертизы позволит с высокой точностью определить причину смерти человека и используемое оружие в любом уголовном деле, достаточно инициировать независимое расследование с привлечением международных экспертов заинтересованных в этом деле стран. Правду хотят знать многие, отчасти это и является причиной, по которой восточноевропейские элиты не желают мира с Россией и умышленно идут на всевозможные обострения.

Кто дергает за ниточки литовское правосудие

Стоп-кадр видеотрансляции из зала суда Вильнюса Юрий Мель с адвокатом

Внутренняя атмосфера в Литве кране напряженная, я вижу, что простые люди запуганы и стараются избегать разговоров на политические темы. Знакомясь с различными публикациями, читая книги и беседуя с людьми, многие из которых в разное время занимали различные государственные посты, я стал приходить к единому выводу. Естественно, много информации о внутренней жизни государства и его истории я получал и получаю от бывших репрессированных литовцев. Определенно можно сказать одно, практически вся современная система Литвы связывает всех ее активных участников информацией из советского прошлого. Государство не живет в реальности, оно живет прошлым, и нити этого прошлого опутывают каждого политика, не давая ему права на выбор. По этой причине люди, представляющие сегодня власть в государстве, озлобленны на всех окружающих, они склонны ненавидеть в других то, что на самом деле принадлежит им, они просто боятся это признать, поэтому всеми способами уничтожают всё то, что связанно с их личным прошлым. Этим объясняется и их истеричная борьба со всем советским наследием. В сложившейся государственной системе очень легко управлять людьми, представляющими власть в стране, для этого достаточно собрать все нити, связывающие их, в одной руке.

В руках лидеров Консервативной партии находятся лишь дубликаты ключей от многочисленных «шкафов со скелетами», принадлежащих им самим и другим категориям граждан Литвы, которые не хотят публичной огласки своих прошлых заслуг. Можно с большой долей вероятности предположить, кто в этой истории не является главным ключником, влияющим на все политические процессы государства. Одной из наиболее уязвимых групп в Литве являются люди, раннее сотрудничающие с органами КГБ СССР. Не зря комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне отклонил предложение «Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей» обнародовать фамилии бывших агентов КГБ, сделавших добровольное признание. Признание о сотрудничестве с советской госбезопасностью сделали 1589 человек, хотя, по оценке экспертов, изучавших архивные материалы, таковых было более 100 тысяч.

(сс) Alfredas Pliadis. Valdas Kilpys 13 января 2010 г., годовщина событий 1991 года в Вильнюсе

Не так давно газета Respublika взорвала информационную бомбу. Она начала печатать списки агентов, секретных сотрудников и информаторов Комитета государственной безопасности при Совете министров Литовской Советской Социалистической Республики. Respublika среди агентов КГБ называет имя президента Литвы Далю Грибаускайте, вождя литовской революции Витаутаса Ландсбергиса и многих других влиятельных людей. Не беря во внимание разоблачающие публикации в СМИ, в глаза бросается их успешный карьерный рост в советской Литве, их лояльность к советской власти. Эти люди никогда не были в сталинских ссылках и лагерях, они отчаянно защищали советский строй и пользовались всеми его привилегиями. Всё в их жизни изменилось тогда, когда стало очевидно, что Советский Союз рухнет, а вместе с ним их карьера и привилегии. Сменив хозяина, они оставили за собой право на власть и государственные привилегии. Люди, представляющие органы правосудия Литвы, не являются исключением в сложившейся системе, большинство из них также связаны невидимыми для общества нитями, которые тянутся в их советское прошлое.

Заключение

Юрий Мель в Таджикистане. Фото из семейного архива

Граждане Литвы сегодня находятся в заложниках у узкой группы лиц с весьма туманным прошлым, эти люди пойдут на всё ради сохранения своих привилегий и власти. Они никогда не будут думать о будущем государства и его гражданах, нагнетая среди них атмосферу враждебности и недоверия. Меня удивляет, почему такие пронырливые литовские журналисты, цепляющиеся за каждое слово, проигнорировали важнейшие слова, сказанные «отцом литовской независимости» Ландсбергисом, процитирую их еще раз: «Европа скатывается в культурном, духовном, не только демографическом смысле. Европейцы не хотят жить, они не хотят иметь детей, они не хотят, чтобы развивалась их цивилизация. Странные люди. Катятся к упадку. Это ждет и нас — может быть, не меня, я успею избежать», — с грустью заявил патриарх литовских консерваторов.

Кроме того, что Ландсбергис поставил под сомнение правильность пути, выбранного государством, он прямо указал на то, что он успеет избежать дальнейшей горькой участи, то есть его не волнует то, что будет после него.

Я не завидую будущему президенту Литвы, у него небольшой выбор, ему придется или тупо продолжать политику Грибаускайте, или разгребать весь тот мусор, которым она завалила государство. Но так или иначе это придется кому-то делать. На сегодняшний день на высший государственный пост претендуют 9 человек, среди них реально смогут что-то изменить в Литве к лучшему два человека — это Витянис Андрюкайтис и Вальдемар Томашевский. Как говорится, надежда умирает последней.