Вмешательство России в президентские выборы на Украине началось, во всяком случае об этом уже пишет литовский новостной портал «Делфи». Не вызывает сомнения, что вскоре появятся сообщения о вмешательстве России и в выборы президента Литвы, которые должны пройти весной 2019 года. Скорей всего, вновь будет разоблачена шпионская сеть, состоящая из так называемых агентов Кремля, пытающихся повлиять на эти выборы. Как бы нелепо все это ни выглядело, жителям Литвы остается только ждать окончательных результатов игры в новом популярном политическом шоу «Поймай русского шпиона». С учетом того, что литовская аудитория в большинстве своем читает лишь комментарии к публикациям, в стране созданы и действуют организованные группы интернет-троллей, называющие себя «эльфы». Задачей этих «бойцов» является создание некой иллюзии согласия в обществе и формирование нужного психологического фона.

Литва

Так называемые эльфы не только пишут «нужные» комментарии под «разоблачающими» статьями литовских публицистов, но и оказывают психологическое давление на людей с независимой точкой зрения. Я никогда не был сторонником ни правых, ни левых движений, мышление и тех и других чаще всего зажато в определенные рамки шаблонов и ограничивает внутреннею свободу. Для меня ближе восточная мудрость, которая учит: зло уничтожить нельзя, уничтожив его, ты сам становишься злом. Исходя из этого правила и стараюсь вести диалог со своими оппонентами. В Литве я впервые в жизни столкнулся с явлением, когда зло и ненависть генерируются на самом высоком политическом уровне, и, на мой взгляд, это очень опасно. Литовских эльфов в преддверии президентских выборов ожидает большая работа. Простому обывателю вновь будет упорно навязываться мысль об агрессивном и опасном восточном соседе, о необходимости повышать расходы на оборону и все остальное в этом же духе. Уже троллится новое гиперзвуковое оружие и другие технологические прорывы России, делается все, чтобы разделить людей на своих и чужих. Литовские элиты готовят свой народ к долгой жизни в условиях ненависти и страха. Существование такого государства возможно только при условии внешней финансовой поддержки и внутренних политических репрессий. Не так давно группа литовских экспертов уже выразила тревогу в связи с законодательной инициативой членов комитета сейма по культуре, предполагающей запрет на публикацию информации, якобы представляющей угрозу государству. Также этим комитетом были зарегистрированы поправки к Закону об информировании общества, предусматривающие процедуру «быстрого реагирования» в отношении неугодных телепередач. Все это вместе взятое говорит лишь об одном: давление на инакомыслие в Литве будет только усиливаться.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

В последнее время в литовском сегменте интернета стали все чаще появляться русскоязычные тролли, они внедряются в различные группы в социальных сетях и пытаются влиять на участников. Серьезно воспринимать их в плане пропаганды не стоит, видно, что это люди с низким интеллектом и далеки от российской реальности. Но вот вмешаться в президентские выборы в Литве с целью в дальнейшем обвинить в этом Россию они и подобные им структуры могут вполне. В связи с этим хотелось бы приоткрыть людям, не знающим Россию, некоторые особенности российского менталитета, который кардинально отличается от западного. Любое мышление человека определяет и его поступки, сразу хочу сказать: многое из того, что на Западе вызывает восторг и гордость, у российских граждан считается низким и недостойным.

Не собираешься стрелять, не доставай оружие

Уже по сложившейся традиции, страны Запада всегда предпочитают оказывать давление на своих конкурентов, открыто демонстрируя силу своего оружия. Чаще всего от этого страдают совершенно невинные люди. В России такие действия считаются неприемлемы. В 1945 году с целью оказания давления на СССР, американцами были сброшены две атомные бомбы на японские города. Бомбардировка Дрездена в этом же году не преследовала цель ускорить победу над Германией или уменьшить жертвы союзников. Американцам нужно было показать Советскому Союзу свою силу. В связи с этим был выбран почти не пострадавший от бомбежек Дрезден, не имевший в военно-стратегическом плане никакого значения, город вместе с его жителями был полностью уничтожен. В наше время ничего не изменилось, до недавнего времени американские авианосцы были символом устрашения. Их могли подогнать к берегам непокорного государства, вывести на боевые позиции и в некоторых случаях даже выпустить ракеты, будучи уверенными в том, что противник не в состоянии будет ответить. Главным для американцев всегда было показать России силу. В случае с Северной Кореей такой вариант на прошел, возникла угроза получить ответный удар.

Обгоревшие трупы погибших после бомбардировки Дрездена. 1945

Хочу привести пример из истории своей семьи. Мой родной дядя Илья по маминой линии — легендарный человек, прошедший всю войну от первого до последнего дня. Ее он встретил в Луцкой области 22 июня 1941 года, закончил службу в сентябре 1945 года на Дальнем Востоке в Манчжурии, освобождая Харбин. Освобождение города Праги в Чехословакии было уникальным в своем роде, дядя Илья рассказывал, что даже тяжелую артиллерию им запрещено было использовать, о авиационных бомбардировках вообще речи не велось. Все делалось для того, чтобы сохранить архитектуру города и мирных жителей. Но вот американцы и тут не упустили возможности отбомбить Прагу несмотря на то, что она входила в Советскую зону влияния. Позже они объяснили свою бомбардировку ошибкой в навигации. На самом деле, как рассказывал дядя, служивший в разведке, бомбили американцы Прагу с целью дискредитировать советские войска в глазах мирных жителей города. Главным оружием при освобождении города по словам дяди, для него был трофейный «вальтер» и немецкий штык-нож, основные схватки происходили в ближнем рукопашном бою. Хочу напомнить, что НАТО и американская армия сняли с вооружения штык-нож, в России было принято решение его оставить по причине того, что это оружие является главным на поле боя после того как закончатся патроны и будет выведено из строя все цифровое оборудование. Далее делайте вывод сами: способны ли войска Запада на реальную войну, в которой придется умирать?

Публичная демонстрация оружия имеет место и в мирной жизни. Стоит вам попасть в любую страну Евросоюза, первое, что сразу бросится в глаза, — так это повсюду вооруженные полицейские, пистолеты и электрошокеры у них на самом видном месте. Где-то в Белоруссии или России картина совсем иная, там полиция или милиция не демонстрирует оружие, у дорожных инспекторов на Востоке я вообще никогда не видел пистолетов. Это психическое отклонение подталкивает страны Запада постоянно продвигать свое вооружение ближе к границам России. Они не думают о том, что любая случайная ошибка даже одного солдата может привести к непредсказуемым последствиям, в итоге могут пострадать невинные люди.

Оскорбление в публичном пространстве

Вы никогда в жизни не услышите ни от одного лидера государств Востока оскорблений в адрес другого человека, и тем более главы государства и его народа. Даже называть какую-то страну вражеской никто из них не посмеет, такие выпады считаются низкими и неприемлемыми для сильных и независимых политиков. Совершенно иная картина в странах Запада, тут публичные оскорбления и унижения из уст политических лидеров в порядке вещей. Слова о врагах и агрессии становятся необходимым атрибутом любого их публичного выступления. Особенно преуспели в этом деле так называемые политики Литвы, мне, честно говоря, стыдно за них. Сильных и независимых лидеров на Западе просто нет, может поэтому народы России стараются с пониманием и юмором относиться к подобным выпадам своих западных партнеров.

Закат «ландсбергизма»

Либеральным политикам, мыслящим в рамках единого глобального мироустройства, уже ничего не остается, кроме как закрывать альтернативные источники информации и грубо подавлять любое инакомыслие. Наверное, не зря создаются и финансируются так называемые эльфы, в ближайшем будущем с большой долей вероятности именно им придется заменить собой литовского избирателя в ходе предстоящей президентской компании.

Kapeksas Витаутас Ландсбергис

На прилагаемом скриншоте закрытой группы «Эльфы» я специально размыл данные одного из участников, просто не хочу портить дальнейшую карьеру этой молодой девушке. Уверен, что пройдет время — и в Литве все изменится. Литовцам надо хорошо усвоить одну истину: «Правда, сказанная не до конца, не может быть правдой». Вся литовская пропаганда построена на полуправде, а порой и откровенной лжи, и это вводит в заблуждение многих людей. Не надо копаться в грязном белье, достаточно посмотреть на то, что уже давно известно всем. История людей, стоящих у истоков эпохи «ландсбергизма», расскажет о многом ее защитникам. Основатели этой эпохи никогда не участвовали в сопротивлении «Лесные братья», они не испытывали голода в ссылках и сталинских лагерях. Они, как правило, верно служили советской власти, были активными комсомольцами и даже коммунистами, успешно поднимались по карьерным лестницам, многие давали клятву на верность, неся службу в советской армии. Более того, некоторые из них (по словам отца и других свидетелей) были агентами КГБ и, с большой долей вероятности, на их руках кровь литовцев. Неопровержимым фактом остается главное: сделать карьеру в советской Литве без сотрудничества с КГБ СССР было невозможно, это знают все. Отец многое знал и говорил об этом, именно по этой причине его упорно не пускали в Литву даже после освобождения из лагеря в 1957 году. Он в 2004 году добровольно покинул Литву навсегда, жить в стране лицемеров он не смог. Фактов свидетельствующих о двойной жизни литовских элит много, все их собрал в одной рукописи журналист Иозас Иванаускас, в книге «Еще раз о ландсбергизме» представлены свидетельства людей, о которых в Литве стараются не говорить. Также прочитать или скачать книгу можно по этой ссылке.

Автором определения «ландсбергизм» является литовский диссидент Л. Дамбраускас (1921−2003). 24-летнего студента Каунасского университета советский трибунал приговорил к расстрелу, но затем его помиловали. Взамен ему пришлось 10 лет отбыть в лагере в Казахстане. В своей книге Дамбраускас писал:

«Литве требуется не десоветизация, а деландсбергизация, которая на деле является продолжением советизации, только более быстро и в более широких размерах уничтожающая Народ и Человека. Появление Ландсбергизма продемонстрировало трагизм положения Литвы. Ландсбергизм — это не только партия Консерваторов. Это и не скопище единомыслящих овец вокруг своего лидера, а хорошо организованная сеть политических аферистов, преследующая цель опутать граждан ложными ценностями» (книга «Еще раз о Ландсбергизме» в формате pdf)

Я прекрасно осознаю то, что эти люди не остановятся ни перед чем ради сохранения власти, но вот не все зависит от их желания. У каждой эпохи есть свое начало и свой конец, Литва не сможет долго находиться в атмосфере страха и ненависти, никакие репрессии и запреты не остановят процесс крушения этой системы.