



Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

Ярас Валюкенас, литовский публицист и режиссёр документальных фильмов, родился 8 сентября 1959 год в семье бывших советских ссыльных в гор. Темиртау (Казахстан). Отец родом из Каунаса, в 1948 году был арестован за связь с «лесными братьями» и распространение антисоветских листовок. Срок отбывал в Казахстане, там и остался. Мать со всей семьей была выслана в 1944 году из станицы Крымской Краснодарского края. В 2000 году отец получил литовское гражданство, в этом же году Ярас с семьей приехал в Литву. Валюкенас в республике получил известность как активный борец с тоталитарной системой, господствующей в Литве.

Я ненавижу этих людей. Все фальшиво, все — подделка. Только деньги имеют значение. Я знаю, что покину этот мир без сожалений. Уважения больше не существует, никто не выполняет своих обещаний.

Ален Делон

Ален Делон озвучил мысль, о которой стараются не говорить вслух, но которую разделяют многие в этом мире. Не надо обладать аналитическими или другими способностями, чтобы не заметить негативных перемен в современном обществе. Лицемерие, ложь и цинизм становятся уделом не только политиков, они затрагивают все общество, и особенно это касается Литвы — государства, которое по официальной статистике занимает лидирующие позиции по количеству самоубийств и эмиграции.

Не так давно в интернете я разместил короткий видеоролик, рассказывающий о событии 1983 года, которое случилось в Литве с девочкой Расой. Отец Расы случайно сенокосилкой отрезал обе ноги своей маленькой дочери. Об этой истории поведала свидетель тех событий, которую мы сняли на видео пару лет назад в Литве, на родине Расы. Меня поразили комментарии и письма, которые я получил. Мне писали, что не могли сдержать слез, просматривая это видео, все устали от злобы и ненависти, в которую погрузилась наша страна, люди с ностальгией вспоминают времена, когда люди просто были людьми, могли любить, сочувствовать чужому горю и безвозмездно помогать друг другу.

Видео тут: Литовская история о Расе. Дополнение В. Шведа к истории Расы в конце статьи.

Так что происходит с нами?

В Литве очень много говорят о свободе, но скорей всего мало кто понимает то, что свобода может быть как созидательной, так и разрушительной силой. «В обществе, в котором нет согласия, свобода является разрушительной силой», — это философское утверждение, проверенное временем, впервые для меня озвучил Вилиус Браженас, с которым при участии Кестутиса Каминскаса нами был создан фильм «Вперед в прошлое».

В этом видео мы хотели показать то, к чему приводит отсутствие согласия между людьми. Общественного согласия в Литве, как и в Евросоюзе, нет, людей пытаются объединить, используя внутренний страх и внешние угрозы. Это тупиковый путь, который неизбежно приведет к разрушению международного права, войне и диктатуре сильного. Современный мир уже стал жить по принципу: «сегодня умри ты, а я умру завтра».

Все попытки литовских идеологов добиться согласия в обществе обречены на провал по одной лишь причине. Согласие невозможно в государстве, элиты которого генерируют ненависть, цинизм и вражду. Наше общество находится в окружении лицемерия и лжи. С одной стороны, людям говорят о важности международного права, с другой — власть поддерживает нарушение международного права. Политики на словах защищают демократические нормы, но на деле сами их грубо нарушают. О каком согласии в обществе может идти речь?

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Литва уникальное и единственное в своем роде государство, в котором бывшая советская номенклатура отчаянно борется с собственным коммунистическим наследием. Бывшие стукачи КГБ (известно, что один из бывших руководителей Литвы В. Ландсбергис был многолетним информатором КГБ Лит. ССР — В.Ш.) рыщут в поисках агентов ФСБ и готовы обвинить любого инакомыслящего в работе на Кремль.

Литовские коллаборанты (так в Литве именуют коллаборационистов — В. Ш), работающие в интересах иностранных государств, объявляются патриотами, а те, кто пытается защитить интересы своей страны, попадают в списки врагов. Мы живем в государстве, в котором людей судят за звезды на могилах погибших советских солдат, а литовский премьер браво позирует на фоне таких же звёзд на флаге коммунистического Китая (фотография тут).

У нас судят советского офицера, исполнявшего свой воинский долг. Я имею в виду Юрия Меля, обвиняемого по делу о 13 января. И в то же время делают исключение и обходят стороной главнокомандующего Советской армией Михаила Горбачёва, без приказа которого ничего бы в Литве в 1991 г. не произошло. Упоминание о роли Горбачева в литовских событиях в уголовном деле 13 января отсутствует. Это далеко не полный перечень фактов лицемерия. Складывается такое мнение, что власть умышленно препятствует согласию в обществе, тем самым поощряя эмиграцию и суицид в Литве.

Что касается коллаборантов в Литве, то об этом я уже упоминал в некоторых своих статьях. Этой теме посвящен мой фильм «Петля» на литовском языке. Напомню, что в 1991 году, когда я работал в Бурятии, женщина-экономист из моей группы, поздравляя меня с обретением Литвой независимости, сделала некоторые экономические расчёты будущего процветания литовского государства. За основу она взяла общую численность населения, которая к тому моменту составляла 3,7 миллиона человек, выгодное географическое положение и передовые на тот момент предприятия, оставшиеся в наследство от СССР. С её слов, Литва являлась единственным в мире государством, которое располагало такими богатствами на душу населения.

Немногим более трех с половиной миллионов человек, это население среднего европейского города. Найдите в мире еще такую страну, в которой на такое количество её граждан имелась бы своя атомная электростанция, выход в море с незамерзающем современным портом, крупнейший нефтеперерабатывающий комбинат и передовые отрасли машиностроения, включая химическую и легкую промышленность и высоко развитое сельское хозяйство. О выгодном географическом положении республики можно не говорить.

Я уверен в том, что если бы власть в Литве находилась в руках патриотов, то ситуация была бы совершенно иной. Возможно, скоро и в Литве найдутся экономисты, которые подсчитают ущерб, нанесенный правящими консерваторами и социал-демократами нашей стране. Из вышесказанного можно сделать единственный вывод. Подобное случилось только по причине отсутствия согласия в литовском обществе. Введение цензуры и репрессии со стороны литовских властей лишь усугубляют проблемы, и ситуация рано или поздно выйдет из-под контроля. Не вызывает сомнений, что этот процесс уже начался.

Какой же может быть выход из этой ситуации? Отвечая на подобные вопросы, я всегда стараюсь приводить примеры из опыта собственной жизни и общей истории. «Правда не бывает одна, одна бывает только истина, которая рождается в диалоге». Ключевым словом в этой мудрости является слово ДИАЛОГ. Уважение или просто понимание правды другого человека и ведет к образованию согласия в обществе. Если в государстве одна группа людей насильно пытается навязать свою правду всему обществу, то, как правило, это заканчивается эмиграцией, репрессиями и большой кровью, в своей истории мы это уже проходили.

Любая власть, если она работает в интересах другого государства или наднациональных структур, будет препятствовать созданию атмосферы согласия в обществе, используя для этого исторические и внутренние противоречия. Если люди любят свою страну и имеют общую цель, то они всегда найдут общие точки соприкосновения, даже несмотря на разногласия.

Как пример я привожу опыт собственной жизни, в которой меня окружали различные люди. Это были и фронтовики, и политзаключенные, и даже бывшие немецкие военнопленные. В сибирской ссылке у нас были все национальности: чеченцы, греки, немцы, русские, украинцы, корейцы, японцы и так далее, но мы вместе жили, общались, помогали друг другу. Я и сейчас поддерживаю связи с теми, кто еще жив.

Примером может послужить наша семья, в которой отец и его брат Повилас были на одной стороне правды, а по линии матери все родные были на другой стороне. Несмотря на это, отец и мама всегда говорили, что то время было самое счастливое в их жизни. Представляю фотографии из личного архива.

Сегодня многие, особенно молодежь, забыли, какое горе пришлось пережить всем людям во время войны и массовых репрессий. Политики вновь начинают тревожить старые раны и разжигать ненависть между народами, используя при этом запугивание, а порой и открытые репрессии. Глядя на происходящие в Литве события, я утверждаю, что наше поколение, рожденное в конце 50-х годов, имело больше внутренней свободы, чем современное поколение в Литве. Все познается в сравнении, в связи с этим утверждением я хочу наглядно сравнить две эпохи, в которых многим из нас пришлось жить. В своих утверждениях постараюсь опираться только на конкретные факты и документы из жизни своей семьи. Не думаю, что они будут кардинально отличаться от судеб тысяч других семей в Литве.

Герб Литовской ССР

Для сравнения я приведу некоторые факты. В 1955 году из Америки на свидание с моим отцом в Казахстан приезжала родная сестра моего деда. К этому времени политические заключенные КАРЛАГА уже могли без конвоя выходить на работу. В том же году по ее просьбе моего деда из ссылки в Красноярске перевели в Казахстан в Темиртау, и семья смогла соединиться. Тюремный срок отцу заменили вольным поселением.

На следующий год отец начал получать материальную помощь из Америки и продуктовые посылки от организации Красный Крест. В 1956 году в старом городе Темиртау был создан первый эстрадный ансамбль, состоящий из четверых политзаключенных, появилась танцевальная площадка в клубе строительного управления в старой части города. Музыканты исполняли модные танцевальные композиции известного американского оркестра под управлением Гленна Миллера.

В 1957 году на стройку в Темиртау приехали иностранцы из Болгарии и познакомились с творчеством оркестра. Они посещали танцевальные вечера, а некоторые стали участниками оркестра. Многие болгары плохо говорили на русском языке, и тогда же появляется первое название района в старой части города: «Тру-ля-ля». Район стал культовым, это название и сегодня знает каждый житель Темиртау.

В том же году отец знакомится с моей мамой, гречанкой по национальности, высланной в 1944 году со всей семьей из казачьей станицы Крымская Краснодарского края. В 1958 году они поженились, и уже на следующий год появился я. Мой год рождения ознаменовался протестными выступлениями рабочих в Темиртау, причиной которым явились болгары, точнее сказать, жилищное неравенство между иностранцами и местными рабочими. Все это, по рассказам моих родителей, не помешало отметить мое рождение. В этот день собрались гости со всего города, играла музыка и были танцы до утра.

Я не хочу оправдывать преступлений эпохи Сталина, эта эпоха прошла, всё надо помнить и не повторять ошибок прошлого. Большинство из нас родилось и жило в другую эпоху, в которой мы уже смогли простить друг друга, свободно мечтать, творить и верить в счастливое будущее. Сегодня этой веры у людей нет. Кто-то вновь желает вернуть нас в эпоху ненависти, лжи, недоверия и войн.

Сравнительный анализ

Можно ли в современной Литве представить себе жизнь людей, которые в 1950-х годах в городе ссыльных Темиртау открыто пропагандировали образ жизни другой страны (США — В.Ш.), с которой в то время шла холодная война? Эти люди исполняли джаз, одевались по западной моде. Фотографии из моего архива подтверждают это. Они открыто получали материальную помощь от родственников, живущих на Западе, имели постоянные связи с иностранцами, с которыми были связаны и вышеупомянутые массовые беспорядки в городе Темиртау.

Насколько я помню, рок-н-ролл и анекдоты всегда были неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы слушали по радио «Голос Америки» не ради пропаганды, нам было важно услышать новую западную музыку, которая звучала в перерывах. Отец говорил, что в их окружении стукачей было немало, но на это мало обращали внимания. Родителей никогда не вызывали в КГБ, и тем более не устраивали арестов и обысков. Более того, уже в 1962 году мы получили первую благоустроенную квартиру, и это в то время, когда еще многие фронтовики жили в коммунальных общежитиях.

А вот в «свободной» Литве, в лучших традициях сталинского НКВД, в 2015 г. в мой дом с обыском ворвалась полиция. В конце пятидесятых годов мы не могли себе представить, чтобы к нам ранним утром ворвалась бы милиция с требованием добровольно сдать оружие, взрывчатку и запрещенную литературу. Но в 2015 г. такие требования нам предъявила литовская полиция.

Сначала я даже подумал, что это была шутка. Жену не выпустили на работу и даже запретили позвонить, несколько часов длился обыск, полиция забрала все телефоны, компьютерную и другую цифровую технику, документы, некоторые вещи и уехала. В то время я был готов на самые радикальные меры, о чем известил прокурора. Хорошо, что близкие друзья помогли мне справиться с этим психологическим срывом. Особую травму мне нанесли литовские СМИ, которые начали мою травлю на телевидении и в прессе.

Это сильно ударило по моему здоровью, через несколько недель мне пришлось впервые в жизни обратиться к врачам, результатом стало получение инвалидности с 65% нетрудоспособности. Литовская власть фактически убила меня, убила цинично, лишив меня возможности нормальной жизни. Я разговаривал с некоторыми юристами, которые мне прямо заявили, что надо обжаловать действия полиции. Но я понял, что добиться справедливости в этом государстве не получится.

Сегодня я хорошо понимаю тех, кто решает добровольно покинуть этот мир (Литва по самоубийствам занимает лидирующие позиции в Европе — В.Ш.) или просто эмигрировать, и полностью разделяю мысли Алена Делона. Мир стал фальшивым, в котором только деньги имеют значение, а те ценности, которые совсем недавно являлись фундаментальными для Европы, уже не существуют.

Эпилог.

В этой жизни у каждого может быть своя правда, только истина может быть единой для всех

Истина рождается в диалоге. Чтобы это усвоить с детства, наверное, надо было жить в той эпохе и родится в такой семье, как моя. Мой отец участвовал в литовском сопротивлении советской власти, его брат Повилас, мой родной дядя, был в партизанском отряде «Железный волк» и погиб уже после ареста отца. Отец часто рассказывал, как Повилас со своим отрядом иногда навещал хутор, в котором жили его родные. Нередко Повилас с отцом выходили в город и просто гуляли, Повиласу нравилась мирная жизнь, но изменить ничего уже было нельзя. Он не мог оставить своих друзей и остался верен своей присяге, хотя у него была возможность уйти на Запад, его там уже ждали близкие люди. Фотография https://photos.app.goo.gl/LkkR05MIk0DSxdCR2

По линии мамы три моих родных дяди принимали участие в войне в рядах Советской армии, двое погибли еще в начале войны, а дядя Илья прошел всю войну. После войны он приехал в Казахстан к своим родным и жил с нами до конца жизни. Дядя Илья тоже до конца своих дней остался верен своей присяге.

Историческая справка

Мой дед, Юозас Валюкенас первый раз был арестован в Каунасе в середине 1945 года и отправлен без предъявления обвинений в Воркуту. В 1946 году, уже по месту прибытия, он был осужден и приговорен к 6 годам специального поселения. В том же году он, не имея никаких документов, самовольно покинул место ссылки и более месяца самостоятельно добирался из Воркуты до Каунаса.

Цитата из к/ф «Никто не хотел умирать». Реж. Витаутас Жалакявичюс. 1965. СССР В послевоенной Литве

Дед часто вспоминал эту историю и рассказывал о множестве случайных людей, которые помогали ему в пути. Люди помогали продуктами питания, одеждой и даже деньгами, и это несмотря на то, что сами жили в труднейших условиях. Прошу заметить, что за все это время никто не сдал деда в милицию и не написал донос. Благодаря простым людям он сумел выжить и успешно добраться до Каунаса. Документально в Литве я не смог подтвердить эту информацию, но нашел её в базе данных жертв репрессий в СССР.

В 1949 году деда повторно выслали из Литвы, на этот раз с бабушкой, как членов семьи участника литовского сопротивления. Их сын — мой отец в 1948 году был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы, обвинение строилось на доносе одного или нескольких учеников каунасской гимназии, в которой учился мой отец. Кстати, в этой же гимназии, со слов отца, учился и Витаутас Ландсбергис. Документальной информации о стукачах я не нашел, но отец знал этих людей, о чем не раз говорил.

В 2004 году отец сказал, что не сможет жить в стране, в которой правят лицемерие и цинизм. Я уверен, что именно это послужило поводом в принятии им решения в том же году покинуть Литву окончательно. Известно, что республику покинуло много людей из числа бывших репрессированных. Об этом хорошо знает власть, предпочитая замалчивать этот факт. Власть не любит живых свидетелей того трагического времени и предпочитает делать все, что бы эти люди молчали.

О Расе и её ножках (Из книги В. Шведа «Неонацисты Литвы против России»)

Советскую действительность в Литве характеризуют следующий пример, о котором я расскажу. В 1983 г. году все советские газеты писали о трёхлетней литовской девочке Расите Прасцявичюте из литовского колхоза «Вадактай» Радвилишского района. Подвыпивший отец сенокосилкой отрезал ей обе ножки выше лодыжек. Ближайшая городская больница от колхоза находилась в 30 км, а ближайший аэродром (военный, сейчас на нем базируются истребители НАТО) в 70 км, в городе Шяуляе. Судьба девочки была, казалось бы, предопределена — инвалидная коляска на всю жизнь.

Но… Литовские врачи связались с советскими военными (их сегодня называют оккупантами). По тревоге из Риги вылетел военный спецсамолёт Ту­134. Он приземлился на Шяуляйском военном аэродроме. Диспетчеры «расчистили» внеплановому рейсу воздушный коридор до самой Москвы. Они знали — в салоне самолёта летит маленький пассажир, который не может опоздать.

Через 12 часов Раса и её отрезанные ножки уже были в операционной одной из больниц Москвы. Там за дело принялась бригада молодого микрохирурга грузина Рамази Датиашвили. Операция длилась 9 часов, но чудо произошло. После операции пришитые ножки Раситы стали теплеть. А теперь прикиньте, сколько может стоить подобное в современной Литве? И будет ли кто­-нибудь для спасения сельской девочки поднимать в воздух военный самолёт НАТО с аэродрома в Шяуляе?

Дальнейшая судьба Расы оказалось непростой, хотя участие в её судьбе хотели принять люди из всех республик необъятного Союза. Расе писали, присылали игрушки, фрукты, деньги. После распада Союза для Расы началась другая жизнь. Но она уже уверенно стояла на своих ногах. В независимой Литве Раса окончила высшую сельскохозяйственную школу в Шяуляе и приобрела профессию администратора. Однако её знания не пригодились родине. Сегодня Раса живет и работает в Германии. Об этом она рассказала 9 сентября 2014 г. на телепередаче «Пусть говорят» у Андрея Малахова.